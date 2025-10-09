Ekim 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Fransız otomobil devi DS, 8 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan DS 4, Eylül ayında 2.670.500 TL başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Ekim ayında bu fiyat 2.690.000 TL'ye yükseltildi.

Uyarı: DS'nin belirlediği 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Fiyatlar, şirketin resmi web sitesinden alınmış olup, döneme özel kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişebilir.