Ekim 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Ekim 2025 DS Fiyat Listesi! İşte DS 4, 7 ve 9 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:04

Fransız otomobil markası DS, Ekim ayı fiyat listesini açıkladı. DS, 2014 yılında Citroen'den ayrılarak 2018'de PSA Grubu'na katıldı ve şu anda Peugeot tarafından denetleniyor. Marka, son dönemde uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Türkiye'de de DS 7 modeliyle rakiplerine kafa tutuyor. Peki, DS 4, DS 7 ve DS 9 modellerinin Ekim ayında güncellenen fiyatları ne oldu?

İşte, DS'nin Ekim ayı fiyatları

Kaynak: https://www.dsautomobiles.com.tr/
DS Fiyat Listesi

DS Fiyat Listesi

Fransız otomobil devi DS, 8 Ekim itibarıyla geçerli olacak yeni fiyatlarını açıkladı. Şirketin en çok tercih edilen modellerinden biri olan DS 4, Eylül ayında 2.670.500 TL başlangıç fiyatıyla piyasaya sürülmüştü. Ancak Ekim ayında bu fiyat 2.690.000 TL'ye yükseltildi.

Uyarı: DS'nin belirlediği 'Önerilen Anahtar Teslim Fiyatları' aşağıda yer almaktadır. Fiyatlar, şirketin resmi web sitesinden alınmış olup, döneme özel kampanyalar, ödeme şekilleri ve opsiyonlara göre değişebilir.

DS 4 Fiyat Listesi Ekim 2025

DS 4 Fiyat Listesi Ekim 2025

DİZEL

  • DS 4 Pallas BlueHDi 130 Otomatik (Model Yılı: 2025) - 2.690.000 TL

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2025

DS 7 Fiyat Listesi Ekim 2025

DS 7 Dizel Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE BlueHDi 130 Otomatik - (Model Yılı: 2025) 3.695.000 TL

DS 7 Şarj Edilebilir Hibrit Fiyat Listesi

  • DS 7 ÉTOILE PLUG-IN HYBRID AWD 300 (Model Yılı: 2025) - 4.299.000 TL

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
