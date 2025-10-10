onedio
Ekim 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Ekim 2025 Jaecoo Fiyat Listesi! İşte Chery'nin Off-Road SUV Markası Jaecoo J7 Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 08:04

Çin'in önde gelen otomobil üreticilerinden Chery'nin offroad SUV segmentine özel olarak tasarladığı markası Jaecoo, Ekim ayı fiyatlarını açıkladı. 2024 yılında Türkiye otomobil pazarına giriş yapan Jaecoo, kısa sürede otomobil meraklılarının gözdesi olmayı başardı. Türkiye'deki tek modeli olan J7 ile kullanıcıların karşısına çıkan marka, uygun fiyatları ve yüksek performansıyla Ekim ayında da otomobil severlerin ilgisini çekecek gibi duruyor. Peki, Jaecoo 7'nin Ekim ayı fiyatı ne olacak? Jaecoo 7'nin öne çıkan özellikleri nelerdir?

İşte, Jaecoo 7'nin Ekim ayı için belirlenen fiyatları ve özellikleri

Kaynak: https://jaecoo.com.tr/
Jaecoo Fiyat Listesi

Chery'nin offroad SUV modeli olan Jaecoo'nun güncel fiyatları, Ekim ayı itibariyle açıklandı. Peki, bu modelin Ekim ayı satış fiyatı ne kadar?

Aşağıda, J7 modelinin Ekim ayı fiyatları ve özelliklerini bulabilirsiniz 👇

Jaecoo 7 Fiyat Listesi Ekim 2025

2025 model yılı için Jaecoo 7'nin en son anahtar teslim fiyatları şu şekildedir:

  • Revive: 4x2 (Önden Çekiş) 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 7,5L/100km 2.550.000 TL - Ekim Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.150.000 TL 

  • Evolve: 4x4 7 İleri Otomatik DCT Benzin 1.598 cc 145 bg 8,0L/100km 2.725.000 TL - Ekim Ayına Özel Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı: 2.380.000 TL 

Fiyatlar, Chery Otomobil Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belirlenmiş olup Jaecoo 7'nin etkileyici özellikleriyle bir kez daha otomobil severlerin dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Uyarı: Fiyatlar, markanın resmi internet sitesinden alınmıştır ve otomobilin standart donanımına ek olarak seçilen ekstra özellikler ya da mevcut kampanyalara bağlı olarak değişebilir.

Jaecoo 7'nin Özellikleri Nelerdir?

J7, hem 4x4 hem de 4x2 sürüş seçenekleri ile 145 beygir gücü ve 290Nm maksimum tork üretme kapasitesiyle performansıyla adeta göz kamaştırıyor. 1.6TGDI motor ve 7DCT ıslak çift kavramalı şanzıman ile donatılmış olan J7, sürüş deneyimini bir üst seviyeye taşıyan donanıma sahip.

J7'nin sürüş deneyimini daha da zenginleştiren ARDIS adlı akıllı sürüş sistemi, bu otomobili segmentindeki diğer araçlardan bir adım öne çıkarıyor. İç donanımında standart olarak 10.25 inç dijital gösterge paneli bulunan J7'nin multimedya ekranı boyutu modeline bağlı olarak değişiyor. 4x2 modelde 13.2 inç, 4x4 modelde ise 14.8 inç ekran sunuluyor.

Yakıt tüketimi konusunda da modeline bağlı olarak farklılık gösteren J7, 4x2 modelde 7,5 litre, 4x4 modelde ise 8 litre yakıt tüketimi değerine sahip.

Jaecoo 7'nin Donanım Özellikleri: 

J7'nin donanım özelliklerine baktığımızda ise akıllı sesli komut sistemi, kablosuz Apple CarPlay, Android Auto ve kablosuz cep telefonu şarj ünitesi gibi özellikler dikkat çekiyor. Üst donanım seviyesinde ise headup display ve Sony ses sistemi gibi modern teknolojik özellikler bulunuyor. Bu özellikler, J7'yi hem konforlu hem de teknolojik bir otomobil haline getiriyor.

