Ekim 2025 Porsche Fiyat Listesi! İşte Porsche Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 Güncel Fiyatları

Otomobil Fiyatları
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 22:48

Alman otomobil devi Porsche, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. 1931 yılından beri dünyayı kasıp kavuran spor araba markası Porsche, ilk olarak 356 modeli ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Markanın son modeli Yeni Taycan ise günümüzün lüksüyle yüksek performansı bir araya getiren otomobillerindendir. Peki, Porsche'nin Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 modelleri ne kadar? 

İşte, Ekim ayında açıklanan Porsche fiyat listesi

Kaynak: https://www.porsche.com.tr/
Porsche Ekim Ayı Fiyat Listesi

Magnum'un çekilişi ile tüm gözleri üzerine çeken Porsche Taycan'ın Ekim ayı satış fiyatı merak uyandırdı. Porsche Yeni Taycan, Ekim ayında 12.142.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Uyarı: Porsche tarafından belirlenen 'Tavsiye Edilen Başlangıç Fiyatlarını' aşağıda bulabilirsiniz. 1 Ekim'den itibaren uygulanmaya başlanan fiyatlar, markanın internet sitesinden alınmıştır. Ancak fiyatlar, kampanyalar ve opsiyonel eklemeler doğrultusunda değişebilir.

Porsche Macan Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Macan Base - 7.878.000 TL 

  • Yeni Macan 4 - 8.382.000 TL 

  • Yeni Macan 4S - 9.027.000 TL 

  • Yeni Macan Turbo - 11.345.000 TL

Porsche Taycan Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Taycan - 12.142.000 TL

  • Yeni Taycan 4 - 12.635.000 TL

  • Yeni Taycan 4S - 14.440.000 TL

  • Yeni Taycan GTS - 16.265.000 TL

  • Yeni Taycan Turbo - 19.117.000 TL

  • Yeni Taycan Turbo S - 22.615.000 TL

  • Yeni Taycan Turbo GT - 25.235.000 TL

  • Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket - 25.064.000 TL

Porsche Taycan Cross Turismo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Taycan 4 Cross Turismo - 12.737.000 TL

  • Yeni Taycan 4S Cross Turismo - 14.370.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo Cross Turismo - 19.258.000 TL

  • Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo - 22.736.000 TL

Porsche Taycan Turismo Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Taycan Sport Turismo - 12.232.000 TL 

  • Yeni Taycan 4S Sport Turismo - 14.530.000 TL 

  • Yeni Taycan GTS Sport Turismo - 16.365.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo Sport Turismo - 19.228.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo - 22.685.000 TL

Porsche Cayenne Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Cayenne - 18.320.000 TL 

  • Cayenne E-Hybrid - 20.514.000 TL 

  • Cayenne S - 21.624.000 TL 

  • Cayenne S E-Hybrid - 22.339.000 TL 

  • Cayenne GTS - 25.310.000 TL 

  • Cayenne Turbo E-Hybrid - 33.679.000 TL

Porsche Cayenne Coupe Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Cayenne Coupe - 19.150.000 TL 

  • Cayenne Coupe E-Hybrid - 20.994.000 TL 

  • Cayenne S Coupe - 22.638.000 TL 

  • Cayenne S E-Hybrid Coupe - 23.113.000 TL 

  • Cayenne GTS Coupe - 25.993.000 TL 

  • Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe - 34.398.000 TL 

  • Cayenne Turbo E-Hybrid Coupe GT Paket - 38.914.000 TL

Porsche Panamera Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni Panamera - 21.012.000 TL

  • Yeni Panamera 4 - 21.730.000 TL

  • Yeni Panamera 4 E-Hybrid - 23.260.000 TL

  • Yeni Panamera 4S E-Hybrid - 25.840.000 TL

  • Yeni Panamera GTS - 30.581.000 TL

  • Yeni Panamera Turbo E-Hybrid - 40.296.000 TL

  • Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid - 46.434.000 TL

Yeni Panamera 4 E-Hybrid Fiyat Listesi 

  • Yeni Panamera 4 E-Hybrid Executive - 25.122.000 TL

Porsche Carrera Fiyat Listesi Ekim 2025

  • Yeni 911 Carrera - 27.740.000 TL

  • Yeni 911 Carrera Cabriolet - 30.394.000 TL

  • Yeni 911 Carrera T - 29.804.000 TL

  • Yeni 911 Carrera T Cabriolet - 32.514.000 TL

  • Yeni 911 Carrera S - 31.223.000 TL

  • Yeni 911 Carrera GTS - 35.411.000 TL

  • Yeni 911 Carrera GTS Cabriolet - 38.103.000 TL

  • Yeni 911 Carrera 4 GTS - 36.978.000 TL

  • Yeni 911 Carrera 4 GTS Cabriolet - 39.706.000 TL

  • Yeni 911 Targa 4 GTS - 39.706.000 TL

  • Yeni 911 GT3 - 42.227.000 TL

  • Yeni 911 GT3 Touring - 42.227.000 TL

  • 911 Spirit 70 - 50.580.000 TL

  • Yeni 911 Turbo S - 54.175.000 TL

  • Yeni 911 Turbo S Cabriolet - 56.885.000 TL

