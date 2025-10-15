Ekim 2025 Porsche Fiyat Listesi! İşte Porsche Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 Güncel Fiyatları

Alman otomobil devi Porsche, Ekim ayı fiyatlarını duyurdu. 1931 yılından beri dünyayı kasıp kavuran spor araba markası Porsche, ilk olarak 356 modeli ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Markanın son modeli Yeni Taycan ise günümüzün lüksüyle yüksek performansı bir araya getiren otomobillerindendir. Peki, Porsche'nin Taycan, Macan, Cayenne, Panamera ve 911 modelleri ne kadar?

İşte, Ekim ayında açıklanan Porsche fiyat listesi