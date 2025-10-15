onedio
2025 Magnum Çekilişi Ne Zaman? Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2025 Magnum Çekilişi Ne Zaman? Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
15.10.2025 - 19:17

2025 yılında 4. dönem çekilişi gerçekleştirilecek olan Magnum kampanyası, heyecanı zirveye taşıyor. 2 adet Porsche Taycan kazanma fırsatı sunan çekiliş, otomobil meraklıları ve tatlı tutkunlarını bir araya getiriyor. Kazananların kim olacağı, sonuçların ne zaman duyurulacağı ve Porsche Taycan'ın Türkiye'deki satış fiyatı ise merak konusu oluyor. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? 

İşte, 2025 Magnum Porsche çekilişi hakkında merak edilenler?

Magnum Çekilişi Ne Zaman?

Magnum Çekilişi Ne Zaman?

Magnum'un 2025 yılında düzenlediği ve ödül olarak Porsche Taycan'ın verildiği kampanya, 30 Eylül 2025 tarihinde son buldu. Çekilişin yapılacağı tarih ise 4 Kasım 2025 ve saat 11:30 olarak belirlendi. Çekilişin yapılacağı mekan, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”)'nin Sütlüce Mahallesi, Bayrak Sokak, No:4A, Beyoğlu, İstanbul adresi olacak ve çekiliş noter huzurunda ve halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çekiliş günü geldiğinde, çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler, Magnum Turkey'nin YouTube sayfasında açılacak olan yayına katılacak. Bu sayede, çekilişin heyecanını ve adil bir şekilde gerçekleştirildiğini gözlemleme imkanı bulabilirler.

Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

4 Kasım'daki çekilişin ardından sonuçlar ise 8 Kasım 2025 tarihinde açıklanacak. Kazananlar, Porsche Taycan veya 300.000 TL değerinde Magnum Param Kart gibi büyük ödüllerin sahibi olacaklar.

Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Nerede Açıklanacak?

Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Nerede Açıklanacak?

Bu yıl da, geçtiğimiz senelerde olduğu gibi, Magnum'un resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar duyurulacak. Bununla birlikte, kazananlar ve yedek talihliler, taahhütlü posta yoluyla haberdar edilecekler. Adres bilgileri tam olmayan katılımcılar içinse gazete ilanı resmi bildirim olarak kabul edilecek.

Magnum Kaç Adet Porsche Taycan Dağıtıyor?

Magnum Kaç Adet Porsche Taycan Dağıtıyor?

Magnum, bu yılki kampanyasında 2 adet Porsche Taycan otomobilini talihlilerine hediye edecek. Markanın 2025 yılı yani, 4. dönem çekilişinde ayrıca 10 kişi de 300.000 TL'lik Magnum Card Param Hediye Kartı ikramiyesi kazanacak.

Ekim 2025 Fiyat Listesi: Porsche Taycan Ne Kadar?

Ekim 2025 Fiyat Listesi: Porsche Taycan Ne Kadar?

  • Yeni Taycan 12.142.000 TL 

  • Yeni Taycan 4 12.635.000 TL 

  • Yeni Taycan 4S 14.440.000 TL 

  • Yeni Taycan GTS 16.265.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo 19.117.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo S 22.615.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo GT 25.235.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo GT Weissach Paket 25.064.000 TL 

 Porsche Taycan Turismo Fiyat Listesi 

  • Yeni Taycan 4 Cross Turismo 12.737.000 TL 

  • Yeni Taycan 4S Cross Turismo 14.370.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo Cross Turismo 19.258.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo S Cross Turismo 22.736.000 TL 

  • Yeni Taycan Sport Turismo 12.232.000 TL 

  • Yeni Taycan 4S Sport Turismo 14.530.000 TL 

  • Yeni Taycan GTS Sport Turismo 16.365.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo Sport Turismo 19.228.000 TL 

  • Yeni Taycan Turbo S Sport Turismo 22.685.000 TL

UYARI: Fiyatlar, Porsche resmi internet sitesinden alınmış olup kampanyalar ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir. 

Yorum Yazın