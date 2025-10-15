2025 Magnum Çekilişi Ne Zaman? Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Magnum'un 2025 yılında düzenlediği ve ödül olarak Porsche Taycan'ın verildiği kampanya, 30 Eylül 2025 tarihinde son buldu. Çekilişin yapılacağı tarih ise 4 Kasım 2025 ve saat 11:30 olarak belirlendi. Çekilişin yapılacağı mekan, U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“U2”)'nin Sütlüce Mahallesi, Bayrak Sokak, No:4A, Beyoğlu, İstanbul adresi olacak ve çekiliş noter huzurunda ve halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek.

Çekiliş günü geldiğinde, çekilişi canlı olarak takip etmek isteyenler, Magnum Turkey'nin YouTube sayfasında açılacak olan yayına katılacak. Bu sayede, çekilişin heyecanını ve adil bir şekilde gerçekleştirildiğini gözlemleme imkanı bulabilirler.