2025 Magnum Çekilişi Ne Zaman? Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 yılında 4. dönem çekilişi gerçekleştirilecek olan Magnum kampanyası, heyecanı zirveye taşıyor. 2 adet Porsche Taycan kazanma fırsatı sunan çekiliş, otomobil meraklıları ve tatlı tutkunlarını bir araya getiriyor. Kazananların kim olacağı, sonuçların ne zaman duyurulacağı ve Porsche Taycan'ın Türkiye'deki satış fiyatı ise merak konusu oluyor. Peki, Magnum Porsche çekilişi ne zaman? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
İşte, 2025 Magnum Porsche çekilişi hakkında merak edilenler?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magnum Çekilişi Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Magnum Porsche Taycan Çekiliş Sonuçları Nerede Açıklanacak?
Magnum Kaç Adet Porsche Taycan Dağıtıyor?
Ekim 2025 Fiyat Listesi: Porsche Taycan Ne Kadar?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın