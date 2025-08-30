Dünyayı Gizlice Sürüngenlerin Yönettiğini İddia Eden Reptilian Komplo Teorisi Nedir?

Mısır’da yılan ikonografisi, Sümer’de farklı giysilerle betimlenmiş varlıklar, bazı teorisyenler tarafından “reptilian” iddiasına kanıt olarak sunuldu. Oysa bu semboller tarihçiler için bereket, güç ya da koruma gibi kültürel anlamlar taşıyor. Yani eski toplumların inanç sistemleri modern komplo teorilerinin iddia ettiği gibi bir sürüngen ırkı fikrini desteklemiyor.

Modern çağda bu teoriler internetin yayılmasıyla birlikte hızla popülerleşti. Özellikle forumlarda ve video platformlarında yayılan içerikler, görselleri bağlamından koparıp yeni anlamlar yükledi. Böylece eski semboller, günümüzün en ilginç komplo teorilerinden birine dönüştürüldü.