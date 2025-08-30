onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyayı Gizlice Sürüngenlerin Yönettiğini İddia Eden Reptilian Komplo Teorisi Nedir?

Dünyayı Gizlice Sürüngenlerin Yönettiğini İddia Eden Reptilian Komplo Teorisi Nedir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
30.08.2025 - 14:23

Komplo teorileri insanlık tarihi boyunca varlığını sürdürdü. Özellikle internet çağında “gizli güçler dünyayı yönetiyor” fikri daha fazla ilgi görmeye başladı. Reptilian teorisi de bunlardan biri. Bu iddiaya göre, dünya liderleri aslında insan kılığına girmiş sürüngenler. Ortaya atıldığı günden bu yana milyonlarca kişinin ilgisini çekti. Ancak bilimsel açıdan hiçbir dayanağı bulunmuyor.

Gelin bu komplo teorisine bakalım...

Kaynak 

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sürüngen figürleri antik kültürlerde sıkça görülüyor.

Sürüngen figürleri antik kültürlerde sıkça görülüyor.

Mısır’da yılan ikonografisi, Sümer’de farklı giysilerle betimlenmiş varlıklar, bazı teorisyenler tarafından “reptilian” iddiasına kanıt olarak sunuldu. Oysa bu semboller tarihçiler için bereket, güç ya da koruma gibi kültürel anlamlar taşıyor. Yani eski toplumların inanç sistemleri modern komplo teorilerinin iddia ettiği gibi bir sürüngen ırkı fikrini desteklemiyor.

Modern çağda bu teoriler internetin yayılmasıyla birlikte hızla popülerleşti. Özellikle forumlarda ve video platformlarında yayılan içerikler, görselleri bağlamından koparıp yeni anlamlar yükledi. Böylece eski semboller, günümüzün en ilginç komplo teorilerinden birine dönüştürüldü.

Reptilian komplo teorisinin dünya çapında tanınması, İngiliz yazar David Icke’ın 1998’de yayımladığı “The Biggest Secret” kitabıyla oldu.

Reptilian komplo teorisinin dünya çapında tanınması, İngiliz yazar David Icke’ın 1998’de yayımladığı “The Biggest Secret” kitabıyla oldu.

Icke, binlerce yıldır aynı kan bağına sahip sürüngen kökenli elitlerin dünyayı yönettiğini ileri sürdü. Ona göre bu varlıklar, insanlığı kontrol altında tutuyor ve tüm önemli kurumları yönetiyordu. Hatta Illuminati gibi gizli örgütlerin kökenini de reptilianlara dayandırdı.

Bu iddialar geniş bir kitle tarafından ilgiyle takip edilse de bilimsel çevreler tarafından hiçbir şekilde desteklenmedi. Eleştirmenler, Icke’ın söylemlerinin tarih boyunca görülen antisemitik komplo anlatılarıyla benzerlik taşıdığına dikkat çekti. 

Ancak bu tartışmalar bile teorinin daha çok konuşulmasına yol açtı ve dünyayı gizlice yöneten sürüngenler fikri internet kültürünün ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Reptilian teorisi sadece bir bilim dışı iddia değil.

Reptilian teorisi sadece bir bilim dışı iddia değil.

Psikologlara göre komplo teorileri, karmaşık toplumsal ve politik sorunlara basit bir açıklama getirme isteğinden besleniyor. Dünyadaki kötülükleri ya da krizleri görünmez bir güçle ilişkilendirmek, insanlara “neden” sorusuna kolay bir yanıt veriyor.

Ancak bu tür inançların toplumsal etkileri olumsuz olabiliyor. ABD’de yapılan bir anket, milyonlarca insanın dünyayı sürüngenlerin yönettiğine inandığını ortaya koymuştu. 

Hatta bu inanç kimi zaman şiddet olaylarına da zemin hazırladı. Uzmanlara göre reptilian komplo teorisi, günümüzün en uç ve tehlikeli anlatılarından biri haline gelmiş durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın