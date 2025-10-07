Dünyanın En İyi Overthink Şarkılarını Paylaşıp Uzaklara Daldıran Kullanıcılar

Müzik dinlemenin belirli bir zamanı yok elbette. Üzgün olsanız da mutlu olsanız da modunuza göre bir müzik seçebilir ve duygularınızı sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Bu kez müzikseverler X'te birbirinden hüzünlü şarkıları sıraladı. 'Dünyanın en iyi overthink şarkıları' listesi gelen örneklerle çoğalırken kimileri de listeye gelen önerileri hiç de beğenmedi.

Bakalım sizin eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?