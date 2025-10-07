Dünyanın En İyi Overthink Şarkılarını Paylaşıp Uzaklara Daldıran Kullanıcılar
Müzik dinlemenin belirli bir zamanı yok elbette. Üzgün olsanız da mutlu olsanız da modunuza göre bir müzik seçebilir ve duygularınızı sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Bu kez müzikseverler X'te birbirinden hüzünlü şarkıları sıraladı. 'Dünyanın en iyi overthink şarkıları' listesi gelen örneklerle çoğalırken kimileri de listeye gelen önerileri hiç de beğenmedi.
Bakalım sizin eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?
İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede binlerce görüntülenme aldı;
Kimileri bu listeyi oldukça beğendi!
Kimileri de eksikleri tek tek tamamladı.
Güllü'yü anmazsak olmaz.
Her nerdeysen, orası benim cennetim...
Yaşadığınız olaya göre sözü değişen o şarkı;
