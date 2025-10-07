onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En İyi Overthink Şarkılarını Paylaşıp Uzaklara Daldıran Kullanıcılar

Dünyanın En İyi Overthink Şarkılarını Paylaşıp Uzaklara Daldıran Kullanıcılar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 14:45

Müzik dinlemenin belirli bir zamanı yok elbette. Üzgün olsanız da mutlu olsanız da modunuza göre bir müzik seçebilir ve duygularınızı sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Bu kez müzikseverler X'te birbirinden hüzünlü şarkıları sıraladı. 'Dünyanın en iyi overthink şarkıları' listesi gelen örneklerle çoğalırken kimileri de listeye gelen önerileri hiç de beğenmedi.

Bakalım sizin eklemek istedikleriniz var mı bu listeye?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede binlerce görüntülenme aldı;

İlk paylaşım şöyleydi ve kısa sürede binlerce görüntülenme aldı;
twitter.com

Kimileri bu listeyi oldukça beğendi!

Kimileri bu listeyi oldukça beğendi!
twitter.com

Kimileri de eksikleri tek tek tamamladı.

Kimileri de eksikleri tek tek tamamladı.
twitter.com

Güllü'yü anmazsak olmaz.

Güllü'yü anmazsak olmaz.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Her nerdeysen, orası benim cennetim...

Her nerdeysen, orası benim cennetim...
twitter.com

Yaşadığınız olaya göre sözü değişen o şarkı;

Yaşadığınız olaya göre sözü değişen o şarkı;
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Biraz da şarkıları dinleyerek devam edelim mi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

Listeye eklemek istediklerinizi merakla bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın