Dünyanın En İlginç 10 Temizlik Geleneği

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
14.10.2025 - 12:35

Temizliğin sadece su ve sabundan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bizde olduğu gibi bahar ve bayram temizliği de dünya çapında var ama sadece bunlarla sınırlı değil. Baktığımızda epey ilginç gelenekler var. Merak ediyorsanız hemen aşağıya bakalım! 👇

1. Japonya, yeni yıldan hemen önce "Ōsōji" adını verdikleri temizlik geleneğine sahip.

Japonya’da yılın son günlerinde herkes evini baştan aşağı temizliyor. Amaç sadece evin fiziksel olarak tertemiz olması değil, aynı zamanda yeni yıla eski sıkıntılardan, kötü şanstan ve kirli enerjilerden arınarak girmek. Kötü enerjiler yerleri sildikleri suyla beraber yok olup gidiyor aslında.

2. Hindistan'da "Diwali" adı verilen Işık Festivali'nden önce evin her yeri temizleniyor.

Hindistan’da ışık festivali Diwali başlamadan önce evler dip köşe temizleniyor. İnançlara göre tanrıça Lakşmi temiz ve düzenli evlere uğur getiriyor. Bu yüzden sadece süpürmek değil, aynı zamanda evleri süslemek ve ışıklarla donatmak da işin parçası.

3. Çin'de de bahar başlamadan önce temizlik yapılıyor ama yapıldığı gün çoook önemli.

Çin’de yeni yıl başlamadan önce yapılan büyük temizlik, toz süpürme anlamına geliyor. Eski yılın uğursuzluklarını temizleyip yeni şansı karşılamanın yolu bu. Ama yeni yılın ilk gününde süpürmek uğursuz sayılıyor, çünkü şansı süpürüp attığına inanılıyor.

4. Meksika'da Ölüler Günü (Día de los Muertos) öncesi yapılan temizliğin amacı oldukça ilginç. 🤔

Ölüler Günü (Día de los Muertos) öncesi evler ve özellikle atalar için hazırlanan sunaklar (ofrenda) temizlenip süsleniyor. Bu temizlik sıradan bir temizlik değil. Eve gelen ruhların rahat etmesi için yapılan bir hazırlık gibi düşünülüyor.

5. Tayland'da "Songkran" adında bir su festivali olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!

Tayland’ın geleneksel yeni yılı suyla kutlanıyor. İnsanlar birbirine kovalarca su döküyor ama bu aynı zamanda temizlik ve arınma sembolü olarak görülüyor. Şehirler günlerce adeta yıkanıyor. Buradaki amaç ise hem sokakların hem de insanların yepyeni bir sayfaya geçme isteği aslında.

6. Bayram temizliği: Milletçe alışkın olduğumuz bir gelenek resmen!

Bizde de özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi evlerin baştan aşağı temizlenmesi yaygın. Halılar silinir, perdeler yıkanır, mobilyalar temizlenir, mutfak dolapları boşaltılır ve yeniden dizilir. Yani ev misafire hazırlanır. Bu sadece temizlik değil, aynı zamanda misafire saygı göstermek demek.

7. Finlandiya'da temizlik konusunda saunanın önemli bir rolü olduğunu biliyor muydunuz?

Finliler için temizlik sadece sabun ve köpükten ibaret değil. Sauna hem bedensel hem ruhsal temizlik aracı olarak Finlilerin kültürüne yerleşmiş durumda. Hatta eskiden doğumlar, hastalık tedavileri ve önemli konuşmalar bile saunada yapılırmış.

8. İskoçya'da yeni yıla kirli evle girmek büyük bir tabu sayılıyor!

İskoçya’da yılbaşı öncesi yapılan temizlik “first footing” geleneğiyle birleşiyor. Bu gelenek aslında eve temizlikten sonra adımını atacak kişiyi belirtiyor. Ev temizlenip yeni yılda ilk gelecek kişinin uğur getirmesi bekleniyor. Kirli evle yeni yıla girmek çok büyük bir tabu sayılıyor.

9. İran'da yapılan temizliğin bir diğer adı "evi sallamak" diye geçiyor desek?

İran’da Nevruz öncesi yapılan “Khaneh Tekani” kelime anlamıyla “evi sallamak.” Perdelerden mobilyalara kadar her şey yıkanır ve ev dip bucak temizlenir. Çünkü yeni yılın bereketinin temiz bir eve gireceğine inanılır.

10. Guatemala'daki temizlik geleneği kulağa biraz korkunç geliyor ama ne de olsa gelenek!

Guatemala’da 7 Aralık’ta yapılan bu gelenekte evler temizleniyor, çöpler biriktiriliyor ve ardından sembolik olarak yakılıyor. Amaç kötü ruhları ve negatif enerjileri evden kovmak. Adı biraz korkutucu ve iddialı ama aslında yıl sonu temizliği gibi düşünebilirsiniz.

