Dünyanın En İlginç 10 Temizlik Geleneği
Temizliğin sadece su ve sabundan ibaret olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Bizde olduğu gibi bahar ve bayram temizliği de dünya çapında var ama sadece bunlarla sınırlı değil. Baktığımızda epey ilginç gelenekler var. Merak ediyorsanız hemen aşağıya bakalım! 👇
1. Japonya, yeni yıldan hemen önce "Ōsōji" adını verdikleri temizlik geleneğine sahip.
2. Hindistan'da "Diwali" adı verilen Işık Festivali'nden önce evin her yeri temizleniyor.
3. Çin'de de bahar başlamadan önce temizlik yapılıyor ama yapıldığı gün çoook önemli.
4. Meksika'da Ölüler Günü (Día de los Muertos) öncesi yapılan temizliğin amacı oldukça ilginç. 🤔
5. Tayland'da "Songkran" adında bir su festivali olduğunu biliyor muydunuz? Artık biliyorsunuz!
6. Bayram temizliği: Milletçe alışkın olduğumuz bir gelenek resmen!
7. Finlandiya'da temizlik konusunda saunanın önemli bir rolü olduğunu biliyor muydunuz?
8. İskoçya'da yeni yıla kirli evle girmek büyük bir tabu sayılıyor!
9. İran'da yapılan temizliğin bir diğer adı "evi sallamak" diye geçiyor desek?
10. Guatemala'daki temizlik geleneği kulağa biraz korkunç geliyor ama ne de olsa gelenek!
