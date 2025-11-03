Dünyanın En Güzel Plajlarına Sahip Ada Ülkesine Girişler Vizesiz!

Mikronezya, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor ve 600'den fazla adadan oluşuyor. Volkanik adalar ve mercan atollerinden oluşan dört eyaletten (Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae) meydana gelen Mikronezya, el değmemiş doğası ile dünyanın en güzel plajlarına sahip. Bembeyaz plajlar, masmavi berrak sular, yemyeşil ormanlar...Tüm bu özelliklerinin yanısıra Mikronezya en çok da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nan Madol antik kentiyle dikkat çekiyor. Bu kent, 'Pasifik’in Venedik'i' olarak anılıyor. Modern teknoloji kullanılmadan inşa edilen bu şehir, ziyaretçilerin dikkatinden kaçmıyor.

Ayrıca II. Dünya Savaşı’nda batırılan 50’den fazla geminin ve 250 uçak enkazının bulunduğu Chuuk Lagünü, dünyanın en büyük dalış noktalarından biri olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanından dalgıçlar her yıl bu eşsiz manzaraları adalarda dalış yapmak için geliyor.