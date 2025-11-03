Dünyanın En Güzel Plajlarına Sahip Ada Ülkesine Girişler Vizesiz!
Karadağ, Türklere uyguladığı vize muafiyetini kaldırdı. Türkiye'den düzenlenen vizesiz Karadağ turları tek tek iptal edilirken gözler, vizesiz ülkelere çevrildi. Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan, 600'den fazla adadan oluşan Mikronezya da onlardan biri!
Mikronezya, dünyanın en güzel plajlarına sahip ve Türk vatandaşları kapıda vize uygulamasından yararlanabiliyor.
Gelin, detaylara bakalım.
Dünyanın en güzel plajlarına sahip ada ülkesi: Mikronezya.
Mikronezya, Türk vatandaşları için kapıda vize uyguluyor.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Karadağda olduğu gibi oradada bi kavga çıkartırız bizden yine vize isterler. Bi halt olmadan giden gitsin.