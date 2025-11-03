onedio
Dünyanın En Güzel Plajlarına Sahip Ada Ülkesine Girişler Vizesiz!

Dilara Bağcı Peker
03.11.2025 - 08:46

Karadağ, Türklere uyguladığı vize muafiyetini kaldırdı. Türkiye'den düzenlenen vizesiz Karadağ turları tek tek iptal edilirken gözler, vizesiz ülkelere çevrildi. Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alan, 600'den fazla adadan oluşan Mikronezya da onlardan biri!

Mikronezya, dünyanın en güzel plajlarına sahip ve Türk vatandaşları kapıda vize uygulamasından yararlanabiliyor.

Gelin, detaylara bakalım.

Dünyanın en güzel plajlarına sahip ada ülkesi: Mikronezya.

Mikronezya, Pasifik Okyanusu'nun batısında yer alıyor ve 600'den fazla adadan oluşuyor. Volkanik adalar ve mercan atollerinden oluşan dört eyaletten (Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae) meydana gelen Mikronezya, el değmemiş doğası ile dünyanın en güzel plajlarına sahip. Bembeyaz plajlar, masmavi berrak sular, yemyeşil ormanlar...Tüm bu özelliklerinin yanısıra Mikronezya en çok da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Nan Madol antik kentiyle dikkat çekiyor. Bu kent, 'Pasifik’in Venedik'i' olarak anılıyor. Modern teknoloji kullanılmadan inşa edilen bu şehir, ziyaretçilerin dikkatinden kaçmıyor.

Ayrıca II. Dünya Savaşı’nda batırılan 50’den fazla geminin ve 250 uçak enkazının bulunduğu Chuuk Lagünü, dünyanın en büyük dalış noktalarından biri olarak biliniyor. Dünyanın dört bir yanından dalgıçlar her yıl bu eşsiz manzaraları adalarda dalış yapmak için geliyor.

Mikronezya, Türk vatandaşları için kapıda vize uyguluyor.

1986 yılında bağımsızlık kazanan Mikronezya, Türklere 30 güne kadar kapıda vize uyguluyor. ABD vatandaşları da Mikronezya'da süresiz konaklayabiliyor.

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
a

Karadağda olduğu gibi oradada bi kavga çıkartırız bizden yine vize isterler. Bi halt olmadan giden gitsin.