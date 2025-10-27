onedio
Dünyada Tam 3 Başkenti Olan Tek Ülke! Sebebini Duyunca Şaşıracaksınız

Dilara Bağcı Peker
27.10.2025 - 09:04

Dünyadaki birçok ülkenin tek bir başkenti var: Güney Afrika Cumhuriyeti hariç! Güney Afrika Cumhuriyeti'nin tam üç farklı başkenti bulunuyor. Üstelik bu başkentler, sözde başkentler değil ve ülke yönetiminde aktif bir şekilde rol alıyorlar. Başkentlerde, ülke yönetimine dair farklı görevler üstleniliyor.

Gelin, detaylara yakından bakalım.

Üstelik Güney Afrika'nın üç başkentinin de farklı bir görevi var. Pretoria idari başkent olarak görev alıyor ve  cumhurbaşkanına, bakanlıklara ve devlet kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Cape Town'da ise parlamento bulunuyor ve yasama başkenti görevi alıyor. Bloemfontein'de ise Yüksek Temyiz Mahkemesi yer alıyor ve şehir olarak yargı başkentliğini üstleniyor. 

Gelin görün ki ülkenin en büyük ve ekonomik bakımdan en güçlü şehri Johannesburg ise başkentlerden biri değil. Bizim en kalabalık şehrimiz İstanbul'un başkentimiz olmaması gibi düşünebilirsiniz. Johannesburg'da Güney Afrika Anayasa Mahkemesi bulunuyor ancak şehir resmi olarak başkentlik görevi üstlenmiyor. 

Bu durum özetle, ülkenin siyasi gücünün coğrafi olarak dengel bir biçimde dağıtıldığını gösteriyor.

Güney Afrika'nn üç tane başkentinin olmasının sebebi, karmaşık bir geçmişleri olmasıdır. Güney Afrika, 1910 yılında farklı kolonilerin birleşmesiyle kuruldu. O tarihte tek bir başkent üzerinde uzlaşmak da mümkün değildi.  İngilizler, Boerler ve Afrikalılar arasındaki çıkar dengeleri göz önünde bulundurularak iktidarın bölünmesine karar verildi. 

Ayrıca bu ülkede 12 farklı resmi dil bulunuyor. Bu çeşitliliğin, “çok kültürlü bir ulusun birliğini” temsil ettiğine inanılıyor.

