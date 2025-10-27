Dünyada Tam 3 Başkenti Olan Tek Ülke! Sebebini Duyunca Şaşıracaksınız

Üstelik Güney Afrika'nın üç başkentinin de farklı bir görevi var. Pretoria idari başkent olarak görev alıyor ve cumhurbaşkanına, bakanlıklara ve devlet kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Cape Town'da ise parlamento bulunuyor ve yasama başkenti görevi alıyor. Bloemfontein'de ise Yüksek Temyiz Mahkemesi yer alıyor ve şehir olarak yargı başkentliğini üstleniyor.

Gelin görün ki ülkenin en büyük ve ekonomik bakımdan en güçlü şehri Johannesburg ise başkentlerden biri değil. Bizim en kalabalık şehrimiz İstanbul'un başkentimiz olmaması gibi düşünebilirsiniz. Johannesburg'da Güney Afrika Anayasa Mahkemesi bulunuyor ancak şehir resmi olarak başkentlik görevi üstlenmiyor.

Bu durum özetle, ülkenin siyasi gücünün coğrafi olarak dengel bir biçimde dağıtıldığını gösteriyor.