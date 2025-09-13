onedio
Dünyada Faizi İlk Defa Negatife Çeken Ülkeyi Doğru Bulabilecek misin?

13.09.2025 - 17:02

Faiz dediğimiz şey hep artar diye mi düşündün? Bir de tersini hayal et: Paranı bankaya yatırıyorsun ve üstüne para almak yerine üzerine para ödüyorsun! 🤯

Ekonomik olarak çılgın gibi görünse de, bu gerçek oldu. Bazı ülkeler faizi sıfırın altına indirdi. Peki, bunu ilk başlatan ülke hangisiydi?

Bilgine güveniyorsan bu soruyu doğru tahmin edersin. Küçük bir ipucu: Kararı aldıklarında herkes şok olmuştu :D

'Kaçıncı denemede bildiğini yorumlarda bizimle paylaşmayı unutma!'

Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!

Faizi ilk kez negatife çeken ülke hangisiydi? Tahmin et!

Tebrikler, doğru bildin!

Harika bir tahmin! 🎉Dünyada faizi ilk kez negatife çeken ülkenin İsveç olduğunu bilmek, ekonomiyle ciddi şekilde ilgilendiğini gösteriyor. Bu tür bilgileri takip etmek, finansal okuryazarlığın güçlü olduğuna işaret. Muhtemelen senin yerin ekonomi sayfalarının en üst köşesi! 😉

Tekrar dene!

Ekonomi bazen herkesi ters köşeye yatırabiliyor. Bu yüzden böyle düşünmen çok normal...Ama üzülme, çünkü doğruya bir adım daha yaklaştın. Tekrar deneyebilirsin; bu sefer doğru cevabı bulacağına inanıyoruz!

