article/comments
article/share
Dünyada En Fazla Kaynak Rezervi Olan Ülkeleri Biliyor musun?

Mert Şenoğul
Mert Şenoğul - Onedio Üyesi
13.11.2025 - 17:01

Kaynak rezervleri deyince aklına sadece petrol mü geliyor, yoksa yeraltının gizli kahramanları olan madenleri, gazları ve nadir elementleri de mi düşünüyorsun? 

Dünya üzerindeki ülkeler sadece kültürleriyle değil, sahip oldukları doğal kaynaklarla da birbirinden ayrılıyor. Kimisinin toprağında altın, kimisinin dağında elmas, kimisinin denizinde doğalgaz var! 

Bu testte hem eğlenecek hem de ben coğrafyada fena değilim ya diyeceğin bir özgüven patlaması yaşayacaksın.

Hazırsan, bakalım kaynak zengini ülkeleri gerçekten ne kadar iyi tanıyorsun?

1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.

3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahiptir?

4. Peki dünyada en fazla altın rezervine sahip ülke hangisidir?

5. Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi hangisidir?

6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kömür rezervi açısından liderdir?

7. Dünyada en fazla elmas rezervine sahip ülke hangisidir?

8. Peki dünyada bakır rezerviyle ünlü ülke hangisidir?

9. Dünyada en fazla demir cevheri rezervine sahip ülke hangisidir?

10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarında öne çıkmıştır?

Sen gerçek bir jeopolitik ustasısın!

Sen, dünyanın enerji damarlarını avucunun içi gibi bilen birisin!

Petrol nerede, doğalgaz kimde, elmas hangi ülkenin derinliklerinde gizli. Hepsi senin zihninde adeta küresel bir yapbozun parçaları gibi birleşiyor.

Coğrafyayı, ekonomiyi ve siyaseti birbirinden bağımsız görmüyorsun; tam tersine, her rezervin dünya düzenine nasıl yön verdiğini fark edecek kadar geniş bir bakış açısına sahipsin. 

Bu bilgi birikimin sadece genel kültür düzeyinde değil; analitik bir düşünme becerisine de sahip olduğunu gösteriyor.

Bir gün enerji piyasalarını analiz ederken ya da “Bu savaş neden çıktı?” sorusunu tartışırken, senin yorumun herkesi etkileyebilir.

Senin için dünya sadece sınır çizgilerinden ibaret değil. O, yeraltında saklı dev bir enerji oyunu. Ve sen bu oyunun kurallarını çözmüşsün!

Sen dünyanın kaynak haritasını iyi tanıyan, bilgili ve meraklı bir gözlemcisin!

Sen dünyayı sadece yüzeyden değil, biraz da derinliklerinden gözlemleyen birisin.

Enerji kaynaklarıyla ilgili bilgilerin oldukça sağlam, hatta çoğu insanın aklına bile gelmeyen detayları fark edebiliyorsun.

Ama hâlâ keşfetmeye açık, meraklı bir yanın var.

Bazen Venezuela’nın petrol zenginliğini duyunca “Gerçekten bu kadar mıymış?” diye şaşırıyor, bazen de Avustralya’nın altın rezervlerini hatırlayıp “Demek bu yüzden madencilikte öndeler!” diyorsun. 

Senin gibi insanlar öğrenme sürecinden keyif alır, araştırdıkça bilgilerini pekiştirir.

Kısacası, senin için bilgi bir yarış değil; keyifli bir keşif yolculuğu.

Biraz daha derin kazdığında, enerji, ekonomi ve coğrafya arasındaki bağlantıları daha net görebileceksin.

Meraklı bir kaşif gibisin, her yeni bilgi senin için küçük bir hazine!

Belki tüm doğru cevapları bilemedin ama bu senin öğrenmeye açık, içten merakını hiç azaltmıyor! 

Senin için bu test, sadece bir bilgi sınavı değil; dünyanın nasıl işlediğini anlamak için eğlenceli bir yolculuktu.

Doğal kaynakların sadece yerin altında değil, dünya siyasetinin de merkezinde olduğunu yeni fark ediyor olabilirsin.

Ve bu farkındalık, seni bilgiyle büyüyen bir kaşife dönüştürüyor. 

Bir ülkenin neden zengin olduğunu, diğerinin neden enerjiye bağımlı kaldığını artık başka bir gözle görüyorsun.

Belki bugün “Rusya gazda, Avustralya altında güçlüymüş” dedin, ama yarın bu bilgileri küresel olaylarla ilişkilendireceksin.

Senin gibi insanlar dünyayı daha anlamlı hale getirir, çünkü öğrenmekten korkmaz, bilmediklerini de merakla araştırır.

Enerji kaynaklarıyla aran çok iyi olmasa da öğrenmeye açık ve eğlenceli birisin!

Tamam, belki ‘Venezuela mıydı, Rusya mıydı?’ sorularında biraz karıştın. 

Ama itiraf edelim: Senin için bu test, sıkıcı bir coğrafya sınavından çok daha fazlasıydı.

Bilgiden çok, eğlenmeyi ve yeni bir şeyler öğrenmeyi önemsiyorsun.

Bu da seni klasik test çözen değil, dünyayı anlamaya çalışan bir insan yapıyor. 

Artık biliyorsun ki Rusya sadece kardan ibaret değil, yeraltında elmas gibi parlayan rezervlerle dolu bir ülke!

Belki de bundan sonra bir haber gördüğünde “Aa, bu ülke doğalgaz zenginiydi!” diyeceksin.

İşte bu bile büyük bir gelişme!

Senin gibi enerjisi yüksek, esprili ve öğrenmeye açık insanlar bilgiyle eğlenceyi mükemmel şekilde harmanlıyor.

Coğrafyayı değil belki, ama insanları ve olayları okumakta gayet başarılısın.

