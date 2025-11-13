Dünyada En Fazla Kaynak Rezervi Olan Ülkeleri Biliyor musun?
Kaynak rezervleri deyince aklına sadece petrol mü geliyor, yoksa yeraltının gizli kahramanları olan madenleri, gazları ve nadir elementleri de mi düşünüyorsun?
Dünya üzerindeki ülkeler sadece kültürleriyle değil, sahip oldukları doğal kaynaklarla da birbirinden ayrılıyor. Kimisinin toprağında altın, kimisinin dağında elmas, kimisinin denizinde doğalgaz var!
Bu testte hem eğlenecek hem de ben coğrafyada fena değilim ya diyeceğin bir özgüven patlaması yaşayacaksın.
Hazırsan, bakalım kaynak zengini ülkeleri gerçekten ne kadar iyi tanıyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle yaşını öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de cinsiyetini öğrenelim.
3. Aşağıdaki ülkelerden hangisi dünyanın en büyük doğal gaz rezervine sahiptir?
4. Peki dünyada en fazla altın rezervine sahip ülke hangisidir?
5. Dünyanın en fazla petrol rezervine sahip ülkesi hangisidir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Aşağıdaki ülkelerden hangisi kömür rezervi açısından liderdir?
7. Dünyada en fazla elmas rezervine sahip ülke hangisidir?
8. Peki dünyada bakır rezerviyle ünlü ülke hangisidir?
9. Dünyada en fazla demir cevheri rezervine sahip ülke hangisidir?
10. Aşağıdaki ülkelerden hangisi yenilenebilir enerji kaynaklarında öne çıkmıştır?
Sen gerçek bir jeopolitik ustasısın!
Sen dünyanın kaynak haritasını iyi tanıyan, bilgili ve meraklı bir gözlemcisin!
Meraklı bir kaşif gibisin, her yeni bilgi senin için küçük bir hazine!
Enerji kaynaklarıyla aran çok iyi olmasa da öğrenmeye açık ve eğlenceli birisin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın