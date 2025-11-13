Dünyada En Fazla Kaynak Rezervi Olan Ülkeleri Biliyor musun?

Kaynak rezervleri deyince aklına sadece petrol mü geliyor, yoksa yeraltının gizli kahramanları olan madenleri, gazları ve nadir elementleri de mi düşünüyorsun?

Dünya üzerindeki ülkeler sadece kültürleriyle değil, sahip oldukları doğal kaynaklarla da birbirinden ayrılıyor. Kimisinin toprağında altın, kimisinin dağında elmas, kimisinin denizinde doğalgaz var!

Bu testte hem eğlenecek hem de ben coğrafyada fena değilim ya diyeceğin bir özgüven patlaması yaşayacaksın.

Hazırsan, bakalım kaynak zengini ülkeleri gerçekten ne kadar iyi tanıyorsun?