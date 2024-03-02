Dünyada 1 Milyardan Fazla İnsan Obeziteyle Yaşıyor! Peki Obezite Oranı Artan Türkiye Avrupa'da Kaçıncı Sırada?
Dünyada 1 Milyardan Fazla İnsan Obeziteyle Yaşıyor! Peki Obezite Oranı Artan Türkiye Avrupa'da Kaçıncı Sırada?
Kaynak: https://www.theguardian.com/society/2...
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünyada 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor! Uzmanlar, 90'lı yıllarda dünya genelinde yetişkinler arasında görülen obezite salgınının günümüzde gençler ve hatta okul çağındaki çocuklar arasında da görülmeye başladığını aktarırken bu durumu 'çok endişe verici' bulduklarını ifade ettiler. Türkiye'de de obezite oranı hızla artıyor.
İşte, detaylar...
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NCD Risk Faktörü İş Birliği tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte gerçekleştirilen araştırma verileri 32 yılda obezitenin artışını gözler önüne serdi!
Araştırma sonucunda elde edilen veriler, dünya çapında 1 milyardan fazla insanın obez olduğunu gösterdi.
Türkiye, Avrupa'nın en fazla obezite görülen ülkesi oldu.
Obezite, yetişkinlerde vücut kitle indeksinin (BMI) 30kg/m2 veya daha fazla olması durumunda tanımlanıyor.
Peki, Türkiye'de durum nasıl?
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Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düşük kilolu olanların oranları düştü, bu da obezitenin dünya genelinde birçok ülkede en yaygın yetersiz beslenme biçini olduğunu gösteriyor.
NHS England'ın çocuk ve gençler için ulusal klinik direktörü Prof. Simon Kenny, obezitenin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını hatırlattı!
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