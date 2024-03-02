Dünyada 1 Milyardan Fazla İnsan Obeziteyle Yaşıyor! Peki Obezite Oranı Artan Türkiye Avrupa'da Kaçıncı Sırada?

190'dan fazla ülkede yaşayan 220 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerini analiz ederek 1990 ile 2022 yılları arasında vücut kitle indeksindeki (BMI) değişimi incelenerek yapılan araştırma dünyada hızla artan obezite (beslenme) sorununa bir kez daha dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 1.500 araştırmacı katkı sağladı. Lancet dergisinde yayınlanan araştırma son 32 yılda çocuklarda obezite oranlarının dört kat, yetişkinlerde ise iki kat arttığını gösteriyor.