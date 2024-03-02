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Dünyada 1 Milyardan Fazla İnsan Obeziteyle Yaşıyor! Peki Obezite Oranı Artan Türkiye Avrupa'da Kaçıncı Sırada?

Dünyada 1 Milyardan Fazla İnsan Obeziteyle Yaşıyor! Peki Obezite Oranı Artan Türkiye Avrupa'da Kaçıncı Sırada?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
02.03.2024 - 11:27 Son Güncelleme: 02.03.2024 - 11:35

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile gerçekleştirilen araştırmaya göre, dünyada 1 milyardan fazla insan obeziteyle yaşıyor! Uzmanlar, 90'lı yıllarda dünya genelinde yetişkinler arasında görülen obezite salgınının günümüzde gençler ve hatta okul çağındaki çocuklar arasında da görülmeye başladığını aktarırken bu durumu 'çok endişe verici' bulduklarını ifade ettiler. Türkiye'de de obezite oranı hızla artıyor. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/society/2...
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NCD Risk Faktörü İş Birliği tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte gerçekleştirilen araştırma verileri 32 yılda obezitenin artışını gözler önüne serdi!

NCD Risk Faktörü İş Birliği tarafından Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte gerçekleştirilen araştırma verileri 32 yılda obezitenin artışını gözler önüne serdi!

190'dan fazla ülkede yaşayan 220 milyon kişinin boy ve kilo ölçümlerini analiz ederek 1990 ile 2022 yılları arasında vücut kitle indeksindeki (BMI) değişimi incelenerek yapılan araştırma dünyada hızla artan obezite (beslenme) sorununa bir kez daha dikkat çekti. 

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile birlikte gerçekleştirilen araştırmaya yaklaşık 1.500 araştırmacı katkı sağladı. Lancet dergisinde yayınlanan araştırma son 32 yılda çocuklarda obezite oranlarının dört kat, yetişkinlerde ise iki kat arttığını gösteriyor.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, dünya çapında 1 milyardan fazla insanın obez olduğunu gösterdi.

Araştırma sonucunda elde edilen veriler, dünya çapında 1 milyardan fazla insanın obez olduğunu gösterdi.

Araştırmaya göre dünya çapında 1 milyardan fazla insanın obeziteyle yaşıyor. Araştırma rakamları, 2022 yılında toplamda 880 milyon yetişkin ve 159 milyon çocuk obezite ile yaşadığına işaret ediyor.

Obezite oranının yüzde 60'ın üzerinde olduğu en yüksek ülkeler ise Tonga, Amerikan Samoa ve Nauru oldu.

Türkiye, Avrupa'nın en fazla obezite görülen ülkesi oldu.

Türkiye, Avrupa'nın en fazla obezite görülen ülkesi oldu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Türkiye, yüzde 66.8 ile Avrupa'da ilk sırada yer alıyor. 

Türkiye'yi yüzde 63.7 ile İngiltere, yüzde 62.3 ile Yunanistan, yüzde 61.6 ile İspanya ve yüzde 59.5 ile Fransa takip ediyor.

Obezite, yetişkinlerde vücut kitle indeksinin (BMI) 30kg/m2 veya daha fazla olması durumunda tanımlanıyor.

Obezite, yetişkinlerde vücut kitle indeksinin (BMI) 30kg/m2 veya daha fazla olması durumunda tanımlanıyor.

  • Buna göre, 1990'da dünya nüfusunun yüzde 8.8'i olan kadınlarda obezite oranı 2022'de yüzde 18.5'e yükseldi. Yetişkin erkeklerde ise yüzde 4.8'den yüzde 14'e yükseldi.

  • 1990'da dünya nüfusunun yüzde 1.7'si olan kız çocuklarda obezite oranı, 2022'de yüzde 6.9'a yükseldi. Erkek çocuklarda ise bu oran, aynı dönemde yüzde 2.1'den yüzde 9.3'e çıktı.

Peki, Türkiye'de durum nasıl?

Peki, Türkiye'de durum nasıl?

Türkiye, kadınlarda obezite oranları açısından dünyada  42'nci, erkeklerde 60'ıncı sırada yer aldı. İngiltere, kadınlarda obezite oranları açısından dünyada 87'inci, erkeklerde ise 55'inci sırada yer aldı. 

Türkiye'yi ele alacak olursak, 1990'dan bu yana Türkiye'de 20 yaş ve üstü bireylerde obezite oranları artıyor. 2022 yılı itibarıyla Türkiye'de kadınlarda obezite görülme sıklığı yüzde 42,6, erkeklerde ise yüzde 26,2 oldu. 

TÜİK verileri ise 2022'de ülkemizde 15 yaş ve üstü bireylerin obezite oranı yüzde 20,2 olduğunu belirledi. Bu verilere göre kadınların yüzde 23,6'sı obez, yüzde 30,9'u obez öncesi; erkeklerin yüzde 16,8'i obez, yüzde 40,4'ü obez öncesi evrede olduğu hesaplandı. Düşük kilolu oranı ise yüzde 3,6 olarak tespit edildi.

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Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düşük kilolu olanların oranları düştü, bu da obezitenin dünya genelinde birçok ülkede en yaygın yetersiz beslenme biçini olduğunu gösteriyor.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde düşük kilolu olanların oranları düştü, bu da obezitenin dünya genelinde birçok ülkede en yaygın yetersiz beslenme biçini olduğunu gösteriyor.

Çocuk ve gençlerde düşük kilolu olanların oranı, kızlarda beşte bir, erkeklerde ise üçte bir oranında düştü. Aynı dönemde düşük kilolu yetişkinlerin oranı yarı yarıya azaldı.

Çalışmanın kıdemli yazarı Prof. Majid Ezzati, 1990'da dünya genelinde yetişkinler arasında görülen obezite salgınının şimdi okul çağındaki çocuklar ve gençler arasında da görülmesinin 'çok endişe verici' olduğunu belirtti.

NHS England'ın çocuk ve gençler için ulusal klinik direktörü Prof. Simon Kenny, obezitenin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını hatırlattı!

NHS England'ın çocuk ve gençler için ulusal klinik direktörü Prof. Simon Kenny, obezitenin beraberinde getirdiği sağlık sorunlarını hatırlattı!

WHO Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 'Obeziteyi kontrol altına alma konusundaki küresel hedeflere geri dönmek, hükümetlerin ve toplulukların çalışmasını, WHO ve ulusal halk sağlığı kurumlarından gelen kanıta dayalı politikaların desteğini gerektiriyor. Önemli olan, özel sektörün iş birliği gerektirir ve ürünlerinin sağlık etkileri için sorumlu olmalıdır.' dedi.

NHS England'ın çocuk ve gençler için ulusal klinik direktörü Prof. Simon Kenny, 'Obezite, her insan organ sistemini etkiler ve bu nedenle genç yaşta bir çocuğun hayatı üzerinde büyük bir etkisi olabilir, tip 2 diyabet, kanser, mental sağlık sorunları ve birçok diğer hastalık riskini artırır, bu da daha kısa ve daha mutsuz hayatlara yol açabilir.'

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