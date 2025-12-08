onedio
Narkotik Operasyonunda Polise Ateş Açıldı: Saldırıda Yaralanan Polis Memuru Şehit Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.12.2025 - 10:31 Son Güncelleme: 08.12.2025 - 11:01

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekiplerine ateş açıldı. Saldırıda ağır şekilde yaralanan polis Emre Albayrak hastanede hayatını kaybederek şehit oldu.

Çekmeköy'de sabah saatlerinde yapılan uyuşturucu operasyonunda şüphelilerin ateş açması sonucu bir özel harekat polisi yaralandı.

Ağır yaralanan polis memuru Emre Albayrak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şüphelilerden R.A.(35) etkisiz hale getirilirken Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

İstanbul emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Aydınlar Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan eve uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda evde bulunan şüpheliler polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada özel harekat polisi Emre Albayrak yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan polis memuru Emre Albayrak şehit oldu. Şüphelilerden R.A. (35) etkisiz hale getirildi. Diğer şüpheliler Ç.A. ve C.A. gözaltına alındı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
