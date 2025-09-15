Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Açıklamalarının Önemi

FED ve ECB dünya ekonomileri üzerinde etkisi olan iki büyük güç. FED, Amerika Merkez Bankası yani dolara entegre iken; ECB, Euro bölgelerinin ortak ekonomisine odaklanan Avrupa Merkez Bankası. Yatırımcıların sadece küresel piyasalarda değil yerel pazarlarda da fırsatları ve riskleri takip edebilmeleri adına bu iki kurumun yarattığı derin etkiyi anlamaları önemli.

Bu yazımızda; Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte FED ve ECB'nin alacağı faiz kararlarının iç piyasaları ve dünya ekonomisini nasıl etkileyebileceğini inceliyoruz.