Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Açıklamalarının Önemi

Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Amerika Merkez Bankası (FED) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Açıklamalarının Önemi

Özge
Özge - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 14:03

FED ve ECB dünya ekonomileri üzerinde etkisi olan iki büyük güç. FED, Amerika Merkez Bankası yani dolara entegre iken; ECB, Euro bölgelerinin ortak ekonomisine odaklanan Avrupa Merkez Bankası. Yatırımcıların sadece küresel piyasalarda değil yerel pazarlarda da fırsatları ve riskleri takip edebilmeleri adına bu iki kurumun yarattığı derin etkiyi anlamaları önemli.

Bu yazımızda; Finansal Piyasa Uzmanı Dr. Hakan Özerol ile birlikte FED ve ECB'nin alacağı faiz kararlarının iç piyasaları ve dünya ekonomisini nasıl etkileyebileceğini inceliyoruz.

Amerika ve Avrupa Merkez Bankaları Ne Açıkladı?

Amerika Merkez Bankası (FED) ile Avrupa Merkez Bankası (ECB), yaptıkları son açıklamalarda Dolar ve Euro faiz oranlarını aşağı yukarı sabit tutacaklarını söyledi. Bu açıklamaların sizi ilgilendirmediğini düşünüyor olabilirsiniz. Sonuçta FED, ABD'nin; ECB ise Avrupa'nın para birimi ile ilgili kararlar veren iki farklı kurumken bu açıklamalar bizi neden ilgilendirsin ki? Ancak her ikisi de küresel piyasaları şekillendirme gücüne sahip olan bu iki kurum, gelecek yatırım kararlarınız üzerinde sandığınızdan daha fazla etkili olabilir.

FED ve ECB Açıklamaları Neden Önemli?

FED ve ECB'nin küresel piyasalardaki etkisini basit bir örnekle açıklayalım:

Bir merkez bankasının faiz oranları üzerine aldığı kararlar kendi para biriminin değerini etkiler. Eğer faiz oranları artarsa o paraya olan talep, yani para biriminin değeri artar. Eğer bu para birimi Dolar ve Euro gibi hemen herkesi ilgilendiren bir para birimiyse faiz değişiminin global etkileri olacak demektir.

Dolar ve Euro Faizi Artarsa Ne Olur?

Dolar ve Euro'daki faiz artırımı bu para birimlerinin değerini otomatik olarak artırır. Çünkü faiz artırımı, para birimine olan talebi ve borçlanma maliyetlerini artırır. Bu durumda mevduat hesaplarının getirisi artacağından ve kredi maliyetleri yükseleceğinden, dolar üzerinden borçlanacakların ödeyeceği meblağ artar. 

Özetle, faiz artırımı ile;

  • Borçlanacaklar daha yüksek faiz öder,

  • Bankada para tutmak isteyenler daha fazla getiri elde eder,

  • Para biriminin değeri artar,

  • Dolar üzerinden ticaret yapan şirketler ve devletler için maliyetler artar.

Tersi durumda ise para biriminin ulaşılabilirliği artar, fiyatı ve borçlanma maliyetleri düşer. Bu durum şirketler ve devletler üzerindeki finansal yükü hafifleterek doğrudan bize de fayda sağlar.

Dolar ve Euro Faiz Beklentisi Ne Yönde?

FED ve ECB tarafından yapılan geçmiş açıklamalar, faiz artırımının devam etmeyeceği yönündeydi. Her iki merkez bankası da mevcut faizin maksimum sınır olduğunu ve olağanüstü bir gelişme olmazsa bu zirveyi aşmayacağını söyledi. Ancak enflasyon oranlarında belirgin bir düşüş olmadığı sürece faiz indiriminin de gelmeyeceğini kabul etti.

Ne Yapmalıyız?

Bu açıklamalara dayanarak Dolar ve Euro faizlerinin en azından bir süre daha sabit kalacağı sonucunu çıkarabiliriz. Faiz indirimlerinin ise ancak enflasyon düşüşüyle birlikte ve yavaş yavaş geleceğini söyleyebiliriz. Bu nedenle ekonomik hesaplarınızı yaparken her iki para biriminin de pahalı kalmaya devam edeceğini bilerek hareket etmeniz faydalı olabilir. Eğer borcunuz varsa faiz maliyetlerinin bir süre daha yüksek olacağını, mevduatta birikiminiz varsa benzer şekilde getirilerin de fazla olacağını varsayabilirsiniz.

Dr. Hakan Özerol'un videosunu izlemek için; 👇🏻

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
