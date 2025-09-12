“Doom Spending” Nedir? Stresle Gelen Anlık Harcamaların Ekonomisi
Canın sıkkın, işler yoğun, hava da kapalı. Tam o anda ne yapıyorsun? Online alışveriş uygulamasını açıp “Sadece bakacağım” diyorsun. Sonra “O kadar da pahalı değilmiş aslında” diye diye sepete beş parça ürün ekliyorsun.
İşte buna “Doom Spending” deniyor: stresin, tükenmişliğin, kaygının seni dürtüp anlık harcamaya yönlendirmesi.
Peki bu gerçekten rahatlatıyor mu? Yoksa geçici bir kaçış mı? Hadi bu davranışın ekonomisini birlikte çözelim.
Doom Spending aslında bir savunma mekanizması.
Sosyal medyanın algoritması seni bu moda daha çok sokuyor.
Harcama değil, kontrol duygusu arıyorsun.
Bu davranış zamanla cüzdanı değil, ruh sağlığını da yoruyor.
Doom Spending fark edilirse yönetilebilir.
Peki harcama dışında ne iyi gelir?
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
