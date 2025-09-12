“Doom Spending” Nedir? Stresle Gelen Anlık Harcamaların Ekonomisi

Canın sıkkın, işler yoğun, hava da kapalı. Tam o anda ne yapıyorsun? Online alışveriş uygulamasını açıp “Sadece bakacağım” diyorsun. Sonra “O kadar da pahalı değilmiş aslında” diye diye sepete beş parça ürün ekliyorsun.

İşte buna “Doom Spending” deniyor: stresin, tükenmişliğin, kaygının seni dürtüp anlık harcamaya yönlendirmesi.

Peki bu gerçekten rahatlatıyor mu? Yoksa geçici bir kaçış mı? Hadi bu davranışın ekonomisini birlikte çözelim.