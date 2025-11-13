Diziler Bugün Var mı? Halef ve Veliaht’ın Yeni Bölümlerinin Yayınlanıp Yayınlanmayacağına Dair Açıklama Geldi

Türkiye, 11 Kasım’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi ve 20 askerimizin şehit olması haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Ülke genelinde acı ve üzüntü hakimken televizyon dünyasını da yaşananlara karşı yas hali bürüdü. Dün Eşref Rüya yeni bölümünü iptal etmişti. Bugün ise Veliaht ve Halef merak konusu oldu. Gelin detaylara geçelim!