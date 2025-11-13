onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Diziler Bugün Var mı? Halef ve Veliaht’ın Yeni Bölümlerinin Yayınlanıp Yayınlanmayacağına Dair Açıklama Geldi

Diziler Bugün Var mı? Halef ve Veliaht’ın Yeni Bölümlerinin Yayınlanıp Yayınlanmayacağına Dair Açıklama Geldi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.11.2025 - 19:26

Türkiye, 11 Kasım’da Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 kargo uçağının Gürcistan’da düşmesi ve 20 askerimizin şehit olması haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Ülke genelinde acı ve üzüntü hakimken televizyon dünyasını da yaşananlara karşı yas hali bürüdü. Dün Eşref Rüya yeni bölümünü iptal etmişti. Bugün ise Veliaht ve Halef merak konusu oldu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

13 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi planlanan dizilerle ilgili kararların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

13 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelmesi planlanan dizilerle ilgili kararların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

İzleyiciler, resmi duyuruları beklerken sosyal medyada “yayın devam mı, erteleme mi” tartışması sürüyor. Net bilgi ise geçtiğimiz dakikalarda açıklandı.

Veliaht ve Halef’in yeni bölümleri bu akşam (13 Kasım Perşembe) var mı?

Veliaht ve Halef’in yeni bölümleri bu akşam (13 Kasım Perşembe) var mı?

Veliaht ve Halef’in yeni bölümleri yas nedeniyle bugün yayınlanmayacak. Yeni bölümler haftaya ekranlara gelecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın