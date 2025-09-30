onedio
Diyarbakır’da Kuyu Faciası: Temizlemek İçin Girdikleri Kuyuda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır’da Kuyu Faciası: Temizlemek İçin Girdikleri Kuyuda 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Diyarbakır
30.09.2025 - 20:17

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde temizlemek için kuyuya inen 4 kişi su motorundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti. Ekiplerin cenazeleri kuyudan çıkarmak için çalışmaları sürüyor.

Yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya inmişler.

Yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya inmişler.

Olay, akşam saatlerinde Çermik ilçesine bağlı Petekkaya Mahallesi kırsalında meydana geldi. 33 yaşındaki Mehmet Karabağ, 35 yaşındaki Mehmet Emin Karabağ, 38 yaşındaki Hanifi Yeşilyaprak ve 17 yaşındaki Kemal Karabağ yaklaşık 15 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen, uzun süredir kullanılmayan su kuyusunu temizlemek üzere içine girdi. Kuyuya girdikten bir süre sonra 4 kişi ile irtibat kesildi. Durumdan endişelenen yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye Çermik Belediyesi Arama Kurtarma, sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, merdiven ve halat yardımıyla kuyuya indi. Yapılan kontrolde, jeneratörün çalışması sonucu oluşan karbonmonoksit gazından Mehmet Karabağ, Mehmet Emin Karabağ, Hanifi Yeşilyaprak ve Kemal Karabağ’ın zehirlenerek öldüğü belirlendi.

Olay yerinden ilk görüntüler

