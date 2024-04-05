Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan Tarla Kuşuydu Juliet! Shakespeare'in Ölümsüz Eseri Yeni Yorumuyla Sahnede!

'Shakespeare öyle bir hikaye yazdı ki dünyanın en trajik aşk hikayelerinden biri oldu. Birbirini delice seven Romeo ve Juliet, ailelerinin birbirine olan düşmanlığı yüzünden kavuşamaz. Buna dayanamayan Juliet, zehir içerek intihar eder; bunu gören Romeo ise şişedeki kalan zehiri içer ve iki aşık birlikte ölürler... Peki eğer Romeo o zehri tam içeceği sırada Juliet gözlerini açarsa... Romeo ile Juliet kavuşup evlenirlerse, bir de kızları olursa… Ha tabi bu sırada Shakespeare’i de unutmamak lazım. Yarattığı karakterleri yalnız bırakır mı? Tabi ki hayır! Bakalım bu trajik aşk, nasıl bir komediye dönüşür?'