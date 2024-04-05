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Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan Tarla Kuşuydu Juliet! Shakespeare'in Ölümsüz Eseri Yeni Yorumuyla Sahnede!

Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan Tarla Kuşuydu Juliet! Shakespeare'in Ölümsüz Eseri Yeni Yorumuyla Sahnede!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
05.04.2024 - 12:50

Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan yeni yorumuyla Tarla Kuşuydu Juliet seyirci ile buluşuyor. William Shakespeare'in ölümsüz eserinin Ephraim Kishon'un yeniden kaleme aldığı versiyonuyla yeni bir ekip tarafından sahneleniyor. Hale Kuntay'ın çevirdiği, Devran Şanlı'nın yönettiği 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyununda M. Raşit Maraş ve Sena Çamur sahnede yerini alıyor. 

İşte, detaylar...

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Tarla Kuşuydu Juliet yeni yorumuyla Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan karşınızda: 'Shakespeare öyle bir hikaye yazdı ki dünyanın en trajik aşk hikayelerinden biri oldu.'

Tarla Kuşuydu Juliet yeni yorumuyla Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan karşınızda: 'Shakespeare öyle bir hikaye yazdı ki dünyanın en trajik aşk hikayelerinden biri oldu.'

'Shakespeare öyle bir hikaye yazdı ki dünyanın en trajik aşk hikayelerinden biri oldu. Birbirini delice seven Romeo ve Juliet, ailelerinin birbirine olan düşmanlığı yüzünden kavuşamaz. Buna dayanamayan Juliet, zehir içerek intihar eder; bunu gören Romeo ise şişedeki kalan zehiri içer ve iki aşık birlikte ölürler... Peki eğer Romeo o zehri tam içeceği sırada Juliet gözlerini açarsa... Romeo ile Juliet kavuşup evlenirlerse, bir de kızları olursa… Ha tabi bu sırada Shakespeare’i de unutmamak lazım. Yarattığı karakterleri yalnız bırakır mı? Tabi ki hayır! Bakalım bu trajik aşk, nasıl bir komediye dönüşür?'

Ephraim Kishon'un yazdığı ve daha önceden de başarılı şekilde ülkemizde sahnelenen 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu yeni bir ekibin yorumuyla yeniden sahneleniyor: 'Peki, bu kez aşıklara ne olmuştur?'

Ephraim Kishon'un yazdığı ve daha önceden de başarılı şekilde ülkemizde sahnelenen 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu yeni bir ekibin yorumuyla yeniden sahneleniyor: 'Peki, bu kez aşıklara ne olmuştur?'

Ephraim Kishon'un yazdığı ve daha önceden de başarılı şekilde ülkemizde sahnelenen 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu yeni bir ekibin yorumuyla yeniden sahneleniyor. Oyunun üzerine kurulduğu 'O büyük aşıklar kavuşsa ne olurdu?' önermesine dilediğiniz gibi kafa yorabilirsiniz. Ancak bu arada Shakespeare her türlü hakareti işitmek pahasına sahneye çağrılır.. E gene de güneş balçıkla sıvanmaz! Shakespeare kendi eserinin mahvolmasına izin vermez. Shakespeare ile boy ölçüşmeye kalkanları kimsesizler mezarlığı beklemektedir. Deha bir tür acımasızlığa dönüşmüş onu arayıp bulamayanları şaşkına çevirmiştir... Peki aşıklara ne olmuştur? 

Meraklısına iyi seyirler! Detayları @diyalogsanat instagram hesabı üzerinden keşfedebilirsiniz. 

Yazan: Ephraim Kishon

Çeviren: Hale Kuntay, 

Yöneten: Devran Şanlı

Tarla Kuşuydu Juliet Oyuncuları

Tarla Kuşuydu Juliet Oyuncuları

  • Romeo Montague : M. Raşit Maraş

  • Juliet Capulet: Sena Çamur

  • William Shakespeare: Devran Şanlı

  • Lukretia: Melike Bikem Şanlı

  • Rahip Lorenzo: M. Keremşah Telaş

  • Dadı: Ömer Mert Yüksek

  • Iago: Faik Enes Şenay

Zombiler/Dansçılar

  • Ayşe Barutçuoğlu

  • İlayda Pelin Topçuoğlu 

  • Yaren Cebeci

  • Zülal Şenol

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