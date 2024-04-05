Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan Tarla Kuşuydu Juliet! Shakespeare'in Ölümsüz Eseri Yeni Yorumuyla Sahnede!
Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan Tarla Kuşuydu Juliet! Shakespeare'in Ölümsüz Eseri Yeni Yorumuyla Sahnede!
Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan yeni yorumuyla Tarla Kuşuydu Juliet seyirci ile buluşuyor. William Shakespeare'in ölümsüz eserinin Ephraim Kishon'un yeniden kaleme aldığı versiyonuyla yeni bir ekip tarafından sahneleniyor. Hale Kuntay'ın çevirdiği, Devran Şanlı'nın yönettiği 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyununda M. Raşit Maraş ve Sena Çamur sahnede yerini alıyor.
İşte, detaylar...
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Tarla Kuşuydu Juliet yeni yorumuyla Diyalog Sanat Tiyatrosu'ndan karşınızda: 'Shakespeare öyle bir hikaye yazdı ki dünyanın en trajik aşk hikayelerinden biri oldu.'
Ephraim Kishon'un yazdığı ve daha önceden de başarılı şekilde ülkemizde sahnelenen 'Tarla Kuşuydu Juliet' oyunu yeni bir ekibin yorumuyla yeniden sahneleniyor: 'Peki, bu kez aşıklara ne olmuştur?'
Tarla Kuşuydu Juliet Oyuncuları
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