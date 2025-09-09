Din ve Felsefe Yayınlarıyla Tanınan Diamond Tema'nın Instagram Hesabına Erişim Engeli
YouTube'da din, tarih ve felsefe üzerine çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir yayındaki sözleri nedeniyle yurt dışına yerleşen Diamond Tema'nın X hesabı 2025'in Nisan ayında Türkiye'de erişime engellenmişti. Tema'nın Instagram hesabı da Türkiye'de engellenen hesaplar arasına girdi.
Instagram erişime engelin sebebi olarak BTK'nın talebini gösterdi.
14 Nisan 2005 tarihinde ünlü YouTuber'ın X hesabı da erişime engellenmişti.
