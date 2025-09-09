onedio
article/comments
article/share
Din ve Felsefe Yayınlarıyla Tanınan Diamond Tema'nın Instagram Hesabına Erişim Engeli

Din ve Felsefe Yayınlarıyla Tanınan Diamond Tema'nın Instagram Hesabına Erişim Engeli

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.09.2025 - 16:35

YouTube'da din, tarih ve felsefe üzerine çektiği videolarla tanınan ve geçtiğimiz yıllarda konuk olduğu bir yayındaki sözleri nedeniyle yurt dışına yerleşen Diamond Tema'nın X hesabı 2025'in Nisan ayında Türkiye'de erişime engellenmişti. Tema'nın Instagram hesabı da Türkiye'de engellenen hesaplar arasına girdi.

Instagram erişime engelin sebebi olarak BTK'nın talebini gösterdi.

14 Nisan 2005 tarihinde ünlü YouTuber'ın X hesabı da erişime engellenmişti.

Yer6 adlı YouTube kanalında Asrın Tok ile şeriat hakkında tartışan Diamond Tema hakkında Halkı Kin ve Düşmalığa Tahrik suçundan soruşturma açılmasının ardından ünlü YouTuber ailesinin geldiği Arnavutluk'a yerleşmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
