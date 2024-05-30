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Denizin Rengi Değişmişti Sebebi Ortaya Çıktı! Peki Körfez'i Kahverengiye Boyayan Neydi?

Denizin Rengi Değişmişti Sebebi Ortaya Çıktı! Peki Körfez'i Kahverengiye Boyayan Neydi?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 17:35

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde 27 Mayıs'ta meydana gelen renk değişikliği vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan ihbarlar sonucunda, TÜBİTAK harekete geçti. Alınan numunelerin analiz edilmesinin ardından, endişeler son buldu! Peki, İzmit Körfezi neden kahverengi oldu? 

İşte, detaylar...

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27 Mayıs'ta İzmit Körfezi'nde, Başiskele ilçesi Seymen Sahili'nde denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlendi.

27 Mayıs'ta İzmit Körfezi'nde, Başiskele ilçesi Seymen Sahili'nde denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, renk değişimini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giderek denizden numune aldı. 

DHA'nın haberine göre alınan numuneler, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarı'nda incelendi.

Körfezin renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!

Körfezin renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Deniz Araştırmaları ve Teknolojileri Laboratuvarı'nda yapılan incelemeler sonucunda; uzmanlar tarafından 'red tide' olarak adlandırılan renk değişimi olayına, 'Prorocentrum micans' adlı fitoplanktonun aşırı çoğalması sebep olduğu tespit edildi.

Yağışlarla birlikte karadan denize taşınan azot ve fosfor etki etmiş!

Yağışlarla birlikte karadan denize taşınan azot ve fosfor etki etmiş!

Yetkililer, yağışlarla birlikte karadan denize taşınan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin, bazı fitoplankton türleri için deniz suyunun üremeye uygun hale gelmesine neden olduğunu belirtti. İlkbahar aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte deniz suyunun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesi normal bir durum olarak kabul edildi.

Körfezi etkisi altın alan bu tür kısa süreli renk değişimlerinin insanlar veya su canlıları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığı da açıklandı.

Körfezi etkisi altın alan bu tür kısa süreli renk değişimlerinin insanlar veya su canlıları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığı da açıklandı.

DHA'nın haberine göre bu durum, deniz ekosisteminin doğal bir parçası olarak ele alınırken, fitoplanktonların çoğalmasının bir sonucu olarak kabul edilir.

DHA'nın haberine göre bu durum, deniz ekosisteminin doğal bir parçası olarak ele alınırken, fitoplanktonların çoğalmasının bir sonucu olarak kabul edilir.

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