Denizin Rengi Değişmişti Sebebi Ortaya Çıktı! Peki Körfez'i Kahverengiye Boyayan Neydi?
Denizin Rengi Değişmişti Sebebi Ortaya Çıktı! Peki Körfez'i Kahverengiye Boyayan Neydi?
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nde 27 Mayıs'ta meydana gelen renk değişikliği vatandaşların dikkatini çekti. Yapılan ihbarlar sonucunda, TÜBİTAK harekete geçti. Alınan numunelerin analiz edilmesinin ardından, endişeler son buldu! Peki, İzmit Körfezi neden kahverengi oldu?
İşte, detaylar...
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27 Mayıs'ta İzmit Körfezi'nde, Başiskele ilçesi Seymen Sahili'nde denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlemlendi.
Körfezin renk değişikliğinin sebebi ortaya çıktı!
Yağışlarla birlikte karadan denize taşınan azot ve fosfor etki etmiş!
Körfezi etkisi altın alan bu tür kısa süreli renk değişimlerinin insanlar veya su canlıları üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi bulunmadığı da açıklandı.
DHA'nın haberine göre bu durum, deniz ekosisteminin doğal bir parçası olarak ele alınırken, fitoplanktonların çoğalmasının bir sonucu olarak kabul edilir.
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