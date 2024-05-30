Denizin Rengi Değişmişti Sebebi Ortaya Çıktı! Peki Körfez'i Kahverengiye Boyayan Neydi?

Yetkililer, yağışlarla birlikte karadan denize taşınan azot ve fosfor gibi besin elementlerinin, bazı fitoplankton türleri için deniz suyunun üremeye uygun hale gelmesine neden olduğunu belirtti. İlkbahar aylarında hava sıcaklığının artmasıyla birlikte deniz suyunun renginin kırmızı veya kahverengiye dönmesi normal bir durum olarak kabul edildi.