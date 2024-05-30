TÜİK Açıkladı! Türkiye'de Okuma Yazma Bilen Oranı Yüzde 97,6'ya Yükseldi!

TÜİK tarafından paylaşılan 'Ulusal Eğitim İstatistikleri', 25 yaş ve üzeri bireyler arasında ebeveynlerin eğitim seviyesinin, çocuklarının eğitim seviyesi üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu da gösterdi.

Özellikle annelerin yükseköğretim mezunu olması durumunda, çocukların yüzde 84,6'sının da yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Bu oran, babaların yükseköğretim mezunu olduğu durumlarda yüzde 80,2'ye ulaştı.

Ayrıca, annelerin ortaöğretim mezunu olduğu durumlarda, çocukların yüzde 64,3'ü yükseköğretim mezunu olurken, babaların ortaöğretim mezunu olduğu durumlarda bu oran yüzde 55,4 olarak belirlendi.

Ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe, çocukların yükseköğretim mezunu olma oranı da düşüş gösterdi. Mesela, annelerin ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olduğu durumlarda, çocukların yüzde 27,9'u yükseköğretim mezunu olurken, babaların ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olduğu durumlarda bu oran yüzde 26,6 olarak belirlendi.

Bu veriler, ebeveynlerin eğitim seviyesinin, çocuklarının eğitim seviyesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında bu faktörün dikkate alınması gerektiği sonucuna varılabilir.