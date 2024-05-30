Görüş Bildir
Haberler
Eğitim
TÜİK Açıkladı! Türkiye'de Okuma Yazma Bilen Oranı Yüzde 97,6'ya Yükseldi!

TÜİK Açıkladı! Türkiye'de Okuma Yazma Bilen Oranı Yüzde 97,6'ya Yükseldi!

Eğitim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
30.05.2024 - 14:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait verilerle 'Ulusal Eğitim İstatistiklerini' yayımladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de okuma yazma bilen oranının yüzde 97,6'ya yükseldiğini gösterdi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Ulusal Eğitim İstatistikleri' ülke genelinde ortalama eğitim süresinin arttığına işaret etti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Ulusal Eğitim İstatistikleri' ülke genelinde ortalama eğitim süresinin arttığına işaret etti.

İstatistikler arasında ortalama eğitim süresi ve okuma yazma bilen oranıyla birlikte, yükseköğretim mezunlarının oranı da yer aldı.

25 yaş ve üzeri nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 24,6 oldu!

25 yaş ve üzeri nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 24,6 oldu!

TÜİK verilerine göre, 2008 yılında 25 yaş ve üzerindeki bireylerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunu olma oranı yüzde 9,8 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 24,6'ya yükseldi. 

Aynı yaş grubu için, 2008'de ortaöğretim ve daha yüksek eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise yüzde 26,5 iken, bu oran 2023 yılında yüzde 48,3'e çıktı.

TÜİK verilerine göre, ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıla yükseldi!

TÜİK verilerine göre, ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıla yükseldi!

Türkiye'deki 25 yaş ve üzeri bireylerin ortalama eğitim süresi ise 2023 yılı itibarıyla 9,3 yıl olarak kaydedildi. Bu süre, cinsiyete göre değişiklik gösteriyor. 

  • Kadınların ortalama eğitim süresi 8,6 yıl,

  • Erkeklerin ortalama eğitim süresi ise 10,1 yıla ulaştı.

Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara olurken, eğitim süresinin en düşük olduğu il ise Ağrı oldu!

Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara olurken, eğitim süresinin en düşük olduğu il ise Ağrı oldu!

2023 yılında, 25 yaş ve üzeri nüfus arasında ortalama eğitim süresi en yüksek olan il, 10,7 yıl ile Türkiye'nin başkenti Ankara oldu. 

Ankara'yı bu alanda takip eden iller sırasıyla, metropol kent İstanbul, üniversiteleriyle tanınan Eskişehir, sanayi merkezi Kocaeli ve Ege'nin incisi İzmir oldu.

Bunun yanı sıra, ortalama eğitim süresi en düşük olan il ise 7,4 yıl ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Ağrı ili oldu. Ağrı'yı takip eden diğer iller ise, Güneydoğu Anadolu'nun büyük ilçesi Şanlıurfa, Doğu Anadolu'nun Muş ilçesi, Karadeniz Bölgesi'nin tarihi kenti Kastamonu ve Doğu Anadolu'nun Van ilçesi oldu.

Okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6'ya yükseldi!

Okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6'ya yükseldi!

TÜİK verilerine göre, 2008 yılından bu yana Türkiye'nin okuma yazma bilen oranı da arttı. 2008 yılında Türkiye'deki 6 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 91,8'i okuma yazma biliyordu. Bu oran 2023 yılında yüzde 97,6'ya yükseldi. 

Bu süre zarfında, kadınların okuryazarlık oranı yüzde 86,9'dan yüzde 96,0'a çıktı. Erkeklerde ise bu oran daha da büyük bir artış göstererek yüzde 96,7'den yüzde 99,2'ye yükseldi. Bu veriler, Türkiye'nin son 15 yılda okuryazarlık oranlarında önemli bir ilerleme kaydettiğini gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Eğitimde annenin rolü bir kez daha dikkat çekti: Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,6'sı yükseköğretimi tamamladı.

Eğitimde annenin rolü bir kez daha dikkat çekti: Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,6'sı yükseköğretimi tamamladı.

TÜİK tarafından paylaşılan 'Ulusal Eğitim İstatistikleri', 25 yaş ve üzeri bireyler arasında ebeveynlerin eğitim seviyesinin, çocuklarının eğitim seviyesi üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu da gösterdi. 

Özellikle annelerin yükseköğretim mezunu olması durumunda, çocukların yüzde 84,6'sının da yükseköğretim mezunu olduğu belirlendi. Bu oran, babaların yükseköğretim mezunu olduğu durumlarda yüzde 80,2'ye ulaştı.

Ayrıca, annelerin ortaöğretim mezunu olduğu durumlarda, çocukların yüzde 64,3'ü yükseköğretim mezunu olurken, babaların ortaöğretim mezunu olduğu durumlarda bu oran yüzde 55,4 olarak belirlendi.

Ebeveynlerin eğitim seviyesi düştükçe, çocukların yükseköğretim mezunu olma oranı da düşüş gösterdi. Mesela, annelerin ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olduğu durumlarda, çocukların yüzde 27,9'u yükseköğretim mezunu olurken, babaların ortaöğretim altı eğitim seviyesine sahip olduğu durumlarda bu oran yüzde 26,6 olarak belirlendi.

Bu veriler, ebeveynlerin eğitim seviyesinin, çocuklarının eğitim seviyesi üzerinde önemli bir etkisi olduğunu gösteriyor. Bu nedenle, eğitim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasında bu faktörün dikkate alınması gerektiği sonucuna varılabilir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın