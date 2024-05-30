TÜİK Açıkladı! Türkiye'de Okuma Yazma Bilen Oranı Yüzde 97,6'ya Yükseldi!
TÜİK Açıkladı! Türkiye'de Okuma Yazma Bilen Oranı Yüzde 97,6'ya Yükseldi!
Kaynak: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ait verilerle 'Ulusal Eğitim İstatistiklerini' yayımladı. TÜİK verilerine göre Türkiye'de okuma yazma bilen oranının yüzde 97,6'ya yükseldiğini gösterdi.
İşte, detaylar...
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 'Ulusal Eğitim İstatistikleri' ülke genelinde ortalama eğitim süresinin arttığına işaret etti.
25 yaş ve üzeri nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı yüzde 24,6 oldu!
TÜİK verilerine göre, ortalama eğitim süresi 2023 yılında 9,3 yıla yükseldi!
Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara olurken, eğitim süresinin en düşük olduğu il ise Ağrı oldu!
Okuma yazma bilen oranı yüzde 97,6'ya yükseldi!
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Eğitimde annenin rolü bir kez daha dikkat çekti: Annesi yükseköğretim mezunu olan bireylerin yüzde 84,6'sı yükseköğretimi tamamladı.
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