Demet Akalın’ın Hangi Giderli Şarkısısın?
Demet Akalın'ın giderli şarkılarını bilenler el kaldırsın! Sen kendini hangi giderli şarkıya yakın hissediyorsun? Testimizde bunun cevabı var!
E ne duruyorsun, sorulara başla!
1. Birine kırıldın ama o halen sana mesaj atmıyor. Ne yaparsın?
2. Eski sevgilin yeni sevgilisiyle story atmış…
3. Trip atarken şu cümlelerden en çok hangisini kullanıyorsun?
4. Arkadaş ortamında biri sana imalı bir şekilde konuşursa ne yapacağını öğrenebilir miyiz?
5. Şimdi farklı bir soru soralım: Biri benim ilgimi çekti, sosyal medyadan ekleştik ama bana mesaj atmıyor. Düşünceni söyler misin bana?
6. Hiç trip attığın için arkadaşlığının/ilişkinin tamamen bittiği oldu mu?
7. Gecenin bir yarısı içini dökme modundasın diyelim. Aklına ilk kimi aramak gelir?
8. Son sorudayız! Biri sana “Çok değiştin.” dedi. Ne cevap verirsin?
Sepet!
Zirve!
İlahi Adalet!
Gölge!
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
