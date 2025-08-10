Cüzdanın Konuşabilseydi Sana Ne Söylerdi?
'Ah şu duvarın, şu kapının, şu bardağın, şu yolların dili olsa da konuşsa...' diye yakındığımız çok oluyordur. Bir masanın, bir mekanın ya da bir pencerenin bile dili olsa da konuşsa deriz ama ya cüzdanın konuşabilseydi? Peki sana ne derdi?
Cevabı soruları bitirdikten hemen sonra!
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Hesabına para yatar yatmaz bu paranın bir kısmı ilk olarak nereye gidiyor?
4. Bozuk para biriktiriyor musun?
5. Yemek yediniz, bir şeyler de içtiniz ve restorandan çıkma vakti... Hesabı istediniz ama masada 6 kişisiniz. O hesap nasıl ödenir?
6. Sık kullandığın ödeme yöntemini seçer misin?
7. Devam edelim! Bu cüzdanlardan hangisi senin cüzdanına benziyor?
8. Dürüst ol: Bütçenin üzerinde alışveriş yaptığın oluyor mu?
9. Son soru: Yeni çıkan bir elektronik ürünü satın almak istiyorsun ama hemen stoklar tükenmiş...
"Yaşadığın her stresi benimle çözemezsin..."
“Beni güzel yönettin ama biraz eğlenmeyi de hak ediyorsun.”
“Ben fiziksel olarak yanındayım ama sen beni unuttun.”
“Ben bu kadar şeyi taşımak zorunda mıyım gerçekten?”
