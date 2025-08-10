onedio
Cüzdanın Konuşabilseydi Sana Ne Söylerdi?

Cüzdanın Konuşabilseydi Sana Ne Söylerdi?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
10.08.2025 - 17:01

'Ah şu duvarın, şu kapının, şu bardağın, şu yolların dili olsa da konuşsa...' diye yakındığımız çok oluyordur. Bir masanın, bir mekanın ya da bir pencerenin bile dili olsa da konuşsa deriz ama ya cüzdanın konuşabilseydi? Peki sana ne derdi?

Cevabı soruları bitirdikten hemen sonra!

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Hesabına para yatar yatmaz bu paranın bir kısmı ilk olarak nereye gidiyor?

3. Hesabına para yatar yatmaz bu paranın bir kısmı ilk olarak nereye gidiyor?

4. Bozuk para biriktiriyor musun?

5. Yemek yediniz, bir şeyler de içtiniz ve restorandan çıkma vakti... Hesabı istediniz ama masada 6 kişisiniz. O hesap nasıl ödenir?

6. Sık kullandığın ödeme yöntemini seçer misin?

6. Sık kullandığın ödeme yöntemini seçer misin?

7. Devam edelim! Bu cüzdanlardan hangisi senin cüzdanına benziyor?

8. Dürüst ol: Bütçenin üzerinde alışveriş yaptığın oluyor mu?

9. Son soru: Yeni çıkan bir elektronik ürünü satın almak istiyorsun ama hemen stoklar tükenmiş...

"Yaşadığın her stresi benimle çözemezsin..."

O gün moralin bozuk olur ve hop bir kargo daha. Bir şey kutlamaya gerek yok ama sepette yine kendine aldığın bir hediye oluyor. Cüzdanın artık ses çıkarıyor: “Beni bir günlüğüne dinlenmeye al, nolur…” Harcamaların çoğu plan dışı ama duygusal olarak hareket ediyorsun. Sonradan keşke dediklerin çoğalıyor olabilir. Olsun, insanız. Ama bu döngüyü kırmazsan cüzdanın değil, kalbin de yorulur.

“Beni güzel yönettin ama biraz eğlenmeyi de hak ediyorsun.”

Sen cüzdanla ilişkisinde aklı başında olanlardansın. Kredi kartın seni şaşırtmıyor, mobil bildirimlerin yüreğini hoplatmıyor. Ne zaman, ne kadar harcayacağını biliyorsun. Ama itiraf edelim: bazen o kadar kontrollüsün ki “hayatım hep Excel gibi geçiyor” hissi gelebilir. Cüzdanın seni takdir ediyor ama bir yandan da diyor ki: “Arada kendine bir kahve, bir kek… yani bi’ tatlı keyif ver be güzel insan.”

“Ben fiziksel olarak yanındayım ama sen beni unuttun.”

imgur.com

Sen QR okutanlar tayfasındasın. Telefonla kapı açılıyor, ödeme yapılıyor, fiş saklanıyor. Cüzdan sadece kimlik koymak için bir nesneye dönüşmüş. Bu kötü değil ama farkında mısın; dijitalde kaybolan takip duygusu bazen ipin ucunu kaçırmana neden olabiliyor. “Geçen ay neye ne kadar harcadım?” sorusu seni düşündürüyorsa, işte orası biraz kırmızı bölge diyebiliriz.

“Ben bu kadar şeyi taşımak zorunda mıyım gerçekten?”

Cüzdanın artık iç mekânda sıkışık yaşam alanı ilan edilmiş. Fişler, bozuklar, bitmiş hediye kartları, 2021 tarihli sinema biletleri… ve aralarda bir yerlerde kimliğin. Senin için cüzdan sadece bir şeylerin konduğu yer olmuş, ama düzen hiç uğramamış. Bu seni kötü yapmaz ama net olarak yorar. Hem seni hem cüzdanını.

Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
