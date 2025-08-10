Cüzdanın Konuşabilseydi Sana Ne Söylerdi?

Sen cüzdanla ilişkisinde aklı başında olanlardansın. Kredi kartın seni şaşırtmıyor, mobil bildirimlerin yüreğini hoplatmıyor. Ne zaman, ne kadar harcayacağını biliyorsun. Ama itiraf edelim: bazen o kadar kontrollüsün ki “hayatım hep Excel gibi geçiyor” hissi gelebilir. Cüzdanın seni takdir ediyor ama bir yandan da diyor ki: “Arada kendine bir kahve, bir kek… yani bi’ tatlı keyif ver be güzel insan.”