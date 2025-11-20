onedio
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Yeni Evlenen Çiftlere 250 Bin TL Faizsiz Kredi

20.11.2025 - 19:35

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir' dedi.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Sosyal Panorama 2025 Türkiye’de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi.

Programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Nüfus Politikaları Kurulunda yaptıkları değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladıklarını söyleyerek şu açıklamaları yaptı: 

'25 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanımız Nüfus Politikaları Kurulu’nu oluşturdu. Bu toplatılar neticesinde ’Mevzuat’, ’Çalışma Hayatı’, ’Sağlık’, ’Eğitim ve Ekonomik Teşvikler’ ve ’İletişim’ olmak üzere 5 ana çalışma grubu belirledik. Yıl sonunda eylem planımızı güncellemeyi hedefliyoruz. Nüfus Politikaları Kurulunda yaptığımız değerlendirmeler ışığında somut adımlar atmaya başladık. Doğum sonrasında yapılan tek seferlik ödeme miktarını 5 bin TL’ye yükselttik. İkinci çocuk için beş yaşını tamamlayana kadar aylık bin 500 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için beş yaşını dolduruncaya kadar aylık 5 bin TL düzenli doğum yardımı ödemelerini başlattık. 2025 yılı itibarıyla tüm ülkeye yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir. Az önce dediğim gibi çok çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Son dönemde Sosyal Konut Projemize de bunu entegre ettik. 500 bin Sosyal Konut ilan etti Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz. Çok önemli bir proje. Hem enflasyonu düşürme, hem afetlere hazırlık, hem de kiraların düşmesi, enflasyonla mücadele anlamında önemli bir proje. Bu projeye yine sosyal politikalarımızı entegre etmiş durumdayız.”

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
