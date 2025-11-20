Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Açıkladı: Yeni Evlenen Çiftlere 250 Bin TL Faizsiz Kredi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Aile ve Gençlik Fonu ile faizsiz kredi ve esnek geri ödeme modeliyle gençlere güvenli bir başlangıç imkanı sunuyoruz. Fon geliri madenler fon kapsamında 2025 yılı Eylül sonu itibarıyla 42 bin 331 yeni evlenecek çifte faizsiz 150 bin TL kredi ile evlilik öncesi ve sonrası danışmanlık verilmiştir. Sağlanan bu kredi desteği Ocak 2026 itibarıyla eşlerden her ikisinin 18-25 yaş aralığında olduğu durumda 250 bin TL, en az birinin 26-29 yaş aralığında olduğu durumda 200 bin TL düzeyine yükseltilecektir' dedi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Sosyal Panorama 2025 Türkiye’de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği Sempozyumu İstanbul’da düzenlendi.
