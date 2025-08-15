Çocuklu Evde Temizliği Kolaylaştıracak 11 Şey
Çocuklu evlerde temizlik mi? O bazen bir maraton bazen de asla bitmeyen bir döngü gibi hissettirebilir. Oyuncaklar odadan odaya taşınır, halıya meyve püresi bulaşır, bir de üstüne kırılmış bisküviler… Ama üzülme! Temizlik işini biraz daha pratik ve keyifli hale getirecek harika önerilerimiz var. Hem zaman kazanmak hem de daha az yorulmak isteyen ebeveynler için birebir! Hadi başlayalım.
1. Süpürgeyle uğraş, paspasla vakit kaybet derdi bitiyor.
2. Görünmüyor sandığın kirler artık saklanamıyor.
3. Eğilmene gerek yok! Bel sağlığını destekleyen teknolojiler artık seninle.
4. Temizlik sonrası süpürge temizliğini rafa kaldırabilirsin.
5. Koltuk aralarındaki sürprizlerle vedalaş.
6. Her zemine ayrı ayar yapmaya vaktin yoksa…
7. O evi süpürürken sen saklambaç oynayabilirsin.
8. Halı mı? Merak etme artık bunun da bir çözümü var.
9. Çocuğun uyuyor ve odaya girilmemesi mi lazım? Tek tuşla halledersin!
10. Çocuklu evde temizliğe vakit ayırmak eskisi kadar zor değil.
11. Minik dostun varsa, güçlü bir emişe ihtiyacın olabilir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
