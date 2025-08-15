onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Çocuklu Evde Temizliği Kolaylaştıracak 11 Şey

etiket Çocuklu Evde Temizliği Kolaylaştıracak 11 Şey

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
15.08.2025 - 17:09

Çocuklu evlerde temizlik mi? O bazen bir maraton bazen de asla bitmeyen bir döngü gibi hissettirebilir. Oyuncaklar odadan odaya taşınır, halıya meyve püresi bulaşır, bir de üstüne kırılmış bisküviler… Ama üzülme! Temizlik işini biraz daha pratik ve keyifli hale getirecek harika önerilerimiz var. Hem zaman kazanmak hem de daha az yorulmak isteyen ebeveynler için birebir! Hadi başlayalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Süpürgeyle uğraş, paspasla vakit kaybet derdi bitiyor.

Çocuklu bir evde temizlik bazen ayrı bir mesai gibi hissettirebilir. Süpürgeyle evi gezmek yetmiyor bir de üstüne paspas yapmak gerekiyor. Ama artık ikisini tek adımda halletmek mümkün. Islak-kuru temizlik yapabilen gelişmiş süpürgeler, hem zemindeki kırıntıları hem de lekeleri aynı anda yok ediyor. Bu da demek oluyor ki mutfakta dökülen çorba da, salondaki kurabiye kırıntıları da tek seferde temizleniyor. Senin enerjin çocuğuna, dinlenmeye ya da biraz kendine kalıyor.

2. Görünmüyor sandığın kirler artık saklanamıyor.

2. Görünmüyor sandığın kirler artık saklanamıyor.

Gündüz temizledim sandığın yerlerde gece ışığı açınca bir anda beliren yerdeki o mama lekesi... Ama led ışıklı bir başlık sayesinde görünmeyen kırıntı ve tozları saniyesinde fark edersin. Artık mama lekeleri köşe kapmaca oynayamaz, hepsini bulur ve silip süpürürsün!

3. Eğilmene gerek yok! Bel sağlığını destekleyen teknolojiler artık seninle.

3. Eğilmene gerek yok! Bel sağlığını destekleyen teknolojiler artık seninle.

Temizlik yaparken artık eğilmene ya da ağır eşyaları taşımana gerek kalmıyor.. Çünkü esnek başlığı sayesinde koltuk altı, masa kenarı gibi zor bölgeler bile kolayca temizleniyor. Evde çocuk olunca lekelerin, tozların adresi kalmıyor ve her yere yayılıyor. Seni yormayan dip köşe temizlik için altın değerinde.

4. Temizlik sonrası süpürge temizliğini rafa kaldırabilirsin.

4. Temizlik sonrası süpürge temizliğini rafa kaldırabilirsin.

Temizlik bitince cihazla uğraşmak çoğumuz için ekstra bir yük olur. Ama bu sistem kendi kendini otomatik olarak temizliyor. Fırçalarını ve içini kısa sürede pırıl pırıl yapıyor. Sen o sırada çocuğunla ilgilenebilirsin, onunla oynayabilir yanında olabilirsin. Cihaz kendi işini sessizce hallederken sen o anın tadını çıkarırsın.

5. Koltuk aralarındaki sürprizlerle vedalaş.

5. Koltuk aralarındaki sürprizlerle vedalaş.

Koltuk arası evde adeta küçük bir hazine sandığı gibi. Kırıntılar, minik oyuncak parçaları, tozlar dolup taşar ama orası en zor temizlenen yerlerden biridir. Eğilip burayı tek tek temizlemeye çalışmak hem yorucu hem de biraz sinir bozucu olabilir. İşte tam da bu yüzden dar alanlara kolayca girip o saklı kalmış kirleri toplayan pratik bir yardımcın olursa hayat çok daha kolaylaşır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Her zemine ayrı ayar yapmaya vaktin yoksa…

6. Her zemine ayrı ayar yapmaya vaktin yoksa…

Çocuklu bir evde zemin seçmek gibi bir lüks yok bir adım parke, bir adım halı, sonra mutfakta seramik derken gün bitiyor. Neyse ki her yüzey için ayrı bir temizlik planı yapmak zorunda değilsin. Süpürge, hangi zeminde ne gerekiyorsa kendi hallediyor. Senin ekstra bir şey yapmana gerek kalmadan evin her köşesi çocuklara uygun bir şekilde tertemiz oluyor.

7. O evi süpürürken sen saklambaç oynayabilirsin.

7. O evi süpürürken sen saklambaç oynayabilirsin.

Evet, gerçekten mümkün! Günlük temizlik işleri arasında kaybolmak yerine temizlik işini kendi kendine halleden teknolojik yardımcıları kullanarak zamandan tasarruf edebilirsin. Akıllı robot süpürgeler, sen başka şeylerle ilgilenirken evi baştan sona tertemiz yapabiliyor. Hiçbir noktayı kaçırmadan sizi yormayan temizliğin keyfini çıkarın!

8. Halı mı? Merak etme artık bunun da bir çözümü var.

8. Halı mı? Merak etme artık bunun da bir çözümü var.

Bazı yüzeyler var ki sanki içine tüm kırıntıları saklamaya yemin etmiş gibi… Halı işte tam olarak o! Görünüşte temiz, ama sen bir bas altında minik bir atıştırmalık müzesi gizli! İşte bu cihaz tam da burada fark yaratıyor. Halıyı algılıyor, sert zeminden geçtiğini anlayınca emiş gücünü otomatik olarak artırıyor. Çocuğun yere yayılmış oynarken sen halının gerçekten temiz olduğuna emin olabiliyorsun.

9. Çocuğun uyuyor ve odaya girilmemesi mi lazım? Tek tuşla halledersin!

9. Çocuğun uyuyor ve odaya girilmemesi mi lazım? Tek tuşla halledersin!

Artık robotun ne zaman, nerede ve nasıl temizlik yapacağına sen karar veriyorsun. Telefonundaki uygulamayla temizlik rotası çiziyor bu odaya girme, şurayı iki kez süpür gibi net direktifler verebiliyorsun. Çocuğun uyuduğu odaya asla girmiyor, mama dökülen köşeye özel ilgi gösteriyor. İster koltukta kahveni yudumla, ister parkta çocukla oynarken uzaktan kontrol et ev her zaman seni tertemiz karşılıyor.

10. Çocuklu evde temizliğe vakit ayırmak eskisi kadar zor değil.

10. Çocuklu evde temizliğe vakit ayırmak eskisi kadar zor değil.

Çocuk varken temizlik için zaman bulmak çoğu zaman imkansızdır. Neyse ki uzun pil ömrü sayesinde robot süpürge, sen yoğun olduğunda bile durmaksızın çalışarak geniş alanları temizler. Böylece sen çocuğuna odaklanırken, evin düzeni ve temizliği de kendiliğinden yoluna girer.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Minik dostun varsa, güçlü bir emişe ihtiyacın olabilir.

11. Minik dostun varsa, güçlü bir emişe ihtiyacın olabilir.

Çocuk yerde oyuncaklarıyla oynarken halının üzerindeki tüyleri fark etmek her zaman kolay olmuyor. Üstelik minik dostunuz da evin her köşesine uğrayıp izini bırakıyorsa işiniz biraz daha dikkat istiyor olabilir. Güçlü emiş gücü sayesinde tüyler ve kırıntılar kolayca toplanır, ev hep temiz kalır. Tüyler, kırıntılar ya da tozlar siz yorulmadan süpürülürken siz de çocuğunuzla oyunların keyfini çıkarabilirsiniz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Çalıştığım projelerde sürdürülebilir tasarım özelinde deneyim edinme fırsatı buldum. Bu süreçte sürdürülebilir malzemeler üzerine çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri üretmeye başladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın