Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

Elif Nur Çamurcu
07.08.2025 - 10:31

Çocuk yetiştirmek çocuğu hayata hazırlamaktır. Bu yüzden sevgi ve sabır ile birlikte çocuğunuza rehber olmanız gerekir. Her çocuk biricik olduğu için ebeveynlerin de yöntemi farklı olacaktır! Çocuğunuzu ve kendinizi tanıyarak çocuğunuza ne öğretmeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Gelin, birlikte öğrenelim!

1. Çocuğunuz bir yanlış yaptığı zaman nasıl tepki verirsiniz?

2. Şimdi sabah rutininizden bahsedelim! Çocuğunuzla güne nasıl başlarsınız?

3. Size göre en temel temizlik nedir?

4. Peki, çocuğunuz oynarken en çok ne yapar?

5. Çocuğunuza temizlik alışkanlığı kazandırmak istediğinizde ne yaparsınız?

6. Bu görsellerden hangisi sizi daha çok rahatsız etti?

7. En iyi şekilde çocuğunuza bakmak istediğinize eminiz! Hastalıktan korumak için ne yaparsınız?

Çocuğunuza el temizliğini öğretmelisiniz!

Şu an çocuğunuzun en çok öğrenmesi gereken şey el yıkaması! Dokunduğu her şeyde mikrop olduğunu bilmeli. Hastalıklara merhaba dememek için elinin temizliğine dikkat etmesi gerekir. Yemeklerden önce, oyun oynadıktan sonra ellerini yıkamalı. Böylece hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığını korumuş olur. Renkli sabunlarla, şarkılı el yıkamalarla eğlenceli hale getirebilirsiniz!

Çocuğunuza kendi alanını temiz tutmayı öğretmelisiniz!

Çocuğunuza şu an öğretmeniz gereken şey kendi alanına sahip çıkması! Dağınık bir oda görsel olarak karmaşaya neden olur. Aynı zamanda zihinsel olarak da dağınıklığı beraberinde getirir. Kendi eşyalarının sorumluluğunu almasını sağlayarak özgüvenini yükseltmelisiniz. Odasını toplamasını alışkanlık haline getirerek planlama, zaman yönetimi ve sorumluluk gibi duyguları da aşılamış olacaksınız!

Çocuğunuza oyuncaklarını temizlemesini öğretmelisiniz!

Oyuncaklar çocukların zamanını verimli bir şekilde geçirmesini sağlar! Fakat bolca temasla birlikte oyuncakların üzerindeki mikroplar çocuğunuza geçebilir. Bu yüzden oyuncak hijyeni çok önemli! Sizin rehberliğiniz sayesinde oyuncaklarla oynarken oyuncakların da temizliğini yapabilirsiniz. Haftalık temizlik saatleri ayarlayarak oyuncakların her zaman hijyenik kalmasını sağlayabilirsiniz!

Çocuğunuza beslenme hijyenini öğretmelisiniz.

El yıkamadan sofraya oturmak, yere düşmüş olan yemeği ağza atmak ya da dışarıdan alınan yiyecekleri bilinçsiz bir şekilde yemek... Bunlar çocuğunuzun sağlığını olumsuz olarak etkileyebilir. Bu yüzden sağlıklı yaşamı getirmek için beslenme hijyenini çocuğunuza aşılamanız gerekiyor. Çocuğunuzla birlikte hijyen rutini oluşturarak bu alışkanlığı oluşturabilirsiniz. Çocuğunuz hem bilinçli hem de sağlıklı bir birey olacak!

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
