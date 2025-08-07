Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?
Çocuk yetiştirmek çocuğu hayata hazırlamaktır. Bu yüzden sevgi ve sabır ile birlikte çocuğunuza rehber olmanız gerekir. Her çocuk biricik olduğu için ebeveynlerin de yöntemi farklı olacaktır! Çocuğunuzu ve kendinizi tanıyarak çocuğunuza ne öğretmeniz gerektiğini bulabilirsiniz. Gelin, birlikte öğrenelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Çocuğunuz bir yanlış yaptığı zaman nasıl tepki verirsiniz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Şimdi sabah rutininizden bahsedelim! Çocuğunuzla güne nasıl başlarsınız?
3. Size göre en temel temizlik nedir?
4. Peki, çocuğunuz oynarken en çok ne yapar?
5. Çocuğunuza temizlik alışkanlığı kazandırmak istediğinizde ne yaparsınız?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bu görsellerden hangisi sizi daha çok rahatsız etti?
7. En iyi şekilde çocuğunuza bakmak istediğinize eminiz! Hastalıktan korumak için ne yaparsınız?
Çocuğunuza el temizliğini öğretmelisiniz!
Çocuğunuza kendi alanını temiz tutmayı öğretmelisiniz!
Çocuğunuza oyuncaklarını temizlemesini öğretmelisiniz!
Çocuğunuza beslenme hijyenini öğretmelisiniz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın