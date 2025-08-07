Çocuğuna Öğretmen Gereken Şey Ne?

Şu an çocuğunuzun en çok öğrenmesi gereken şey el yıkaması! Dokunduğu her şeyde mikrop olduğunu bilmeli. Hastalıklara merhaba dememek için elinin temizliğine dikkat etmesi gerekir. Yemeklerden önce, oyun oynadıktan sonra ellerini yıkamalı. Böylece hem kendi hem de çevresindekilerin sağlığını korumuş olur. Renkli sabunlarla, şarkılı el yıkamalarla eğlenceli hale getirebilirsiniz!