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Cinsiyet Değiştirme Sürecindeki Hislerini Paylaşarak Samimi Açıklamalarda Bulunan Trans Birey

Cinsiyet Değiştirme Sürecindeki Hislerini Paylaşarak Samimi Açıklamalarda Bulunan Trans Birey

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
26.01.2024 - 14:08

Cinsiyet geçiş sürecindeki değişimini paylaşarak hislerini dile getiren sosyal medya kullanıcısı sözleriyle içimizi ısıttı. Bizler de değişimi ve detayları sizler için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/...
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Cinsiyet değiştirme süreci, hormon dengesinin değiştiği ve çeşitli operasyonların gerektiği uzun bir dönem...

Cinsiyet değiştirme süreci, hormon dengesinin değiştiği ve çeşitli operasyonların gerektiği uzun bir dönem...

Günümüze kadar ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kez bu süreçle ilgili paylaşımlar gördük ve merak edilenleri araştırdık.

Günümüze kadar ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kez bu süreçle ilgili paylaşımlar gördük ve merak edilenleri araştırdık.

Sizlerle de paylaşmıştık.👇

Geçtiğimiz günlerde de iki yıllık hormon tedavisindeki değişimi paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde de iki yıllık hormon tedavisindeki değişimi paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu.

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcı, 'Yol boyunca küçük dönüm noktalarını kutlamaya özen gösteriyorum; ve bugün gerçekten de ikinci doğum günümmüş gibi hissediyorum. ☺️ Daha önümde uzun bir yol var ama geldiğim noktayla gurur duyuyorum.' sözleriyle hislerini paylaştı.

Ardından da yorumlar gecikmedi...

Ardından da yorumlar gecikmedi...

'Harikasın ve çok mutlu görünüyorsun.'

"Gözlerinde bir hikaye anlatıyor ve çok büyük bir rahatlama görünüyor. Seninle gurur duyuyorum. Harika görünüyorsun."

"Gözlerinde bir hikaye anlatıyor ve çok büyük bir rahatlama görünüyor. Seninle gurur duyuyorum. Harika görünüyorsun."
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"Tebrik ederim. Sevgi dolusun. Kendin olmaya devam et."

"Tebrik ederim. Sevgi dolusun. Kendin olmaya devam et."

"Geçtiğimiz yıl eski halini gördüğümü hatırlıyorum. Mükemmel görünüyorsun."

"Geçtiğimiz yıl eski halini gördüğümü hatırlıyorum. Mükemmel görünüyorsun."

"Sonunda mutluluğu bulman gerçekten harika."

"Sonunda mutluluğu bulman gerçekten harika."

Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

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