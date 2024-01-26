Cinsiyet Değiştirme Sürecindeki Hislerini Paylaşarak Samimi Açıklamalarda Bulunan Trans Birey
Cinsiyet Değiştirme Sürecindeki Hislerini Paylaşarak Samimi Açıklamalarda Bulunan Trans Birey
Kaynak: https://www.reddit.com/r/MadeMeSmile/...
Cinsiyet geçiş sürecindeki değişimini paylaşarak hislerini dile getiren sosyal medya kullanıcısı sözleriyle içimizi ısıttı. Bizler de değişimi ve detayları sizler için derledik. Detaylar içeriğimizde...👇
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Cinsiyet değiştirme süreci, hormon dengesinin değiştiği ve çeşitli operasyonların gerektiği uzun bir dönem...
Günümüze kadar ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kez bu süreçle ilgili paylaşımlar gördük ve merak edilenleri araştırdık.
Geçtiğimiz günlerde de iki yıllık hormon tedavisindeki değişimi paylaşan sosyal medya kullanıcısı gündem oldu.
Ardından da yorumlar gecikmedi...
"Gözlerinde bir hikaye anlatıyor ve çok büyük bir rahatlama görünüyor. Seninle gurur duyuyorum. Harika görünüyorsun."
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"Tebrik ederim. Sevgi dolusun. Kendin olmaya devam et."
"Geçtiğimiz yıl eski halini gördüğümü hatırlıyorum. Mükemmel görünüyorsun."
"Sonunda mutluluğu bulman gerçekten harika."
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