Cinsiyet Değiştirme Sürecindeki Hislerini Paylaşarak Samimi Açıklamalarda Bulunan Trans Birey

Reddit'te paylaşım yapan kullanıcı, 'Yol boyunca küçük dönüm noktalarını kutlamaya özen gösteriyorum; ve bugün gerçekten de ikinci doğum günümmüş gibi hissediyorum. ☺️ Daha önümde uzun bir yol var ama geldiğim noktayla gurur duyuyorum.' sözleriyle hislerini paylaştı.