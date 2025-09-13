Çin’in Şarkı Söyleyen Kum Tepeleri: Efsanelere Konu Olmuş!

Kum tepelerinin taneleri ince ve yuvarlak yapıdadır, bu da rüzgarla birlikte daha iyi hareket edip ses oluşturabilmelerini sağlar. Kum tepelerinin eğimi ve rüzgarın şiddeti de sesin şiddetini belirler. Kuvvetli rüzgarlarda gürültülü bir uğultu duyulurken, hafif esintiler melodik tını yaratır.

Taneler arasındaki hava boşlukları, rezonans odaları gibi çalışarak sesi büyütür. Çölün kurak iklimi de nemi azaltarak sürtünmeyi kolaylaştırır ve ortaya çıkan titreşimler adeta müzik gibi duyulur.