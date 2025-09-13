onedio
Çin'in Şarkı Söyleyen Kum Tepeleri: Efsanelere Konu Olmuş!

Çin’in Şarkı Söyleyen Kum Tepeleri: Efsanelere Konu Olmuş!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.09.2025 - 13:13

Çin’in Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang şehrinin çöl tepeleri sıra dışı bir olaya ev sahipliği yapıyor. Kumtag Çölü’nün devasa kum tepeleri, rüzgar estiğinde adeta şarkı söylüyor. Hayır, yanlış okumadınız! Yüzyıllardır anlatılan efsanelere ve modern bilimin açıklamalarına konu olan bu doğa olayı, İpek Yolu üzerindeki kültürel önemiyle de öne çıkıyor. 

Dünyanın en dikkat çekici doğal fenomenlerinden birine, gelin göz atalım...

Kaynak

Dunhuang'daki kum tepeleri, Çin efsanelerinde özel bir yere sahip.

Dunhuang’daki kum tepeleri, Çin efsanelerinde özel bir yere sahip.

Rivayete göre bu bölge bir zamanlar kutsal tapınakların bulunduğu dağlarla çevriliydi. Ancak tapınaklardan yükselen sesler, yakınlarda uyuyan Sarı Ejderha Prensi’ni öfkelendirdi. 

Öfke içinde tüm bölgeyi ve insanlarını kumlarla kapladı. Bugün duyulan müziğin, o dönemde gömülen insanların sesleri olduğuna inanılır. Kum tepelerinin eteğinde hala varlığını sürdüren Hilal Gölü, bu mistik anlatıların merkezinde yer alıyor.

Efsaneler büyüleyici olsa da fenomenin bilimsel bir açıklaması var.

Efsaneler büyüleyici olsa da fenomenin bilimsel bir açıklaması var.

Kum tepelerinin taneleri ince ve yuvarlak yapıdadır, bu da rüzgarla birlikte daha iyi hareket edip ses oluşturabilmelerini sağlar. Kum tepelerinin eğimi ve rüzgarın şiddeti de sesin şiddetini belirler. Kuvvetli rüzgarlarda gürültülü bir uğultu duyulurken, hafif esintiler melodik tını yaratır. 

Taneler arasındaki hava boşlukları, rezonans odaları gibi çalışarak sesi büyütür. Çölün kurak iklimi de nemi azaltarak sürtünmeyi kolaylaştırır ve ortaya çıkan titreşimler adeta müzik gibi duyulur.

Bu çöl, tarihi ve kültürel açıdan da kıymetli nokta.

Bu çöl, tarihi ve kültürel açıdan da kıymetli nokta.

Yüzyıllar boyunca Çin ile Orta Asya’yı ve Avrupa’yı birbirine bağlayan İpek Yolu’nun üzerinde bulunmaları, bu bölgeyi ayrıcalıklı kılmış. Yolcular için hem bir durak hem de efsanelere konu olan bu çöl alanı, Çin’in kültürel mirasının simgelerinden biri haline gelmiş. Günümüzde de hem turistler hem de araştırmacılar için cazip bir merkezi.

Şarkı söyleyen kum tepeleri günümüzde yoğun ziyaretçi çeken bir turistik alan. Ziyaretçiler; deve turları yapabilir, yamaçlardan kayabilir ya da yamaç paraşütüyle eşsiz bir manzarayı deneyimleyebilir. En etkileyici anlar ise gün doğumu ve gün batımı sırasında yaşanıyor.

Şarkı söyleyen kum tepeleri o kadar da nadir değil, aşağıdaki videodan sesi dinleyebilirsiniz 👇🏻

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
