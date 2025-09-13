Çin’in Şarkı Söyleyen Kum Tepeleri: Efsanelere Konu Olmuş!
Çin’in Gansu eyaletinde bulunan Dunhuang şehrinin çöl tepeleri sıra dışı bir olaya ev sahipliği yapıyor. Kumtag Çölü’nün devasa kum tepeleri, rüzgar estiğinde adeta şarkı söylüyor. Hayır, yanlış okumadınız! Yüzyıllardır anlatılan efsanelere ve modern bilimin açıklamalarına konu olan bu doğa olayı, İpek Yolu üzerindeki kültürel önemiyle de öne çıkıyor.
Dünyanın en dikkat çekici doğal fenomenlerinden birine, gelin göz atalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dunhuang’daki kum tepeleri, Çin efsanelerinde özel bir yere sahip.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Efsaneler büyüleyici olsa da fenomenin bilimsel bir açıklaması var.
Bu çöl, tarihi ve kültürel açıdan da kıymetli nokta.
Şarkı söyleyen kum tepeleri o kadar da nadir değil, aşağıdaki videodan sesi dinleyebilirsiniz 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın