Çevredeki Bakışlara Aldırış Etmediler: İzmir'de İki Kişi Halka Açık Alanda Cinsel İlişkiye Girdi

İzmir Alsancak Kordon vapur iskelesinde sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Alkollü olduğu düşünülen iki kişi halka açık alanda cinsel ilişkiye girdi. O anlar sahilde oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İzmir Çevirme Radar