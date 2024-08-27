Çevredeki Bakışlara Aldırış Etmediler: İzmir'de İki Kişi Halka Açık Alanda Cinsel İlişkiye Girdi

İzmir Alsancak Kordon vapur iskelesinde sabah saatlerinde çekilen görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Alkollü olduğu düşünülen iki kişi halka açık alanda cinsel ilişkiye girdi. O anlar sahilde oturan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İzmir Çevirme Radar
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'İzmir Çevirme Radar' isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, alkollü olduğu düşünülen iki genç, çoğunlukla balıkçıların bulunduğu sabahın erken saatlerinde halka açık alanda cinsel ilişkiye girdi.
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Olay sonrası kadının "Cep telefonumu çaldın, siz erkeklere güven olmaz" diyerek bölgeden ayrıldığı belirtilirken, ikilinin o görüntüsü sahilde oturan bir vatandaş tarafından kayda alındı. İşte o anlar; 🎥 (⚠️ +18 Görüntü ⚠️)
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