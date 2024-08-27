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Rizespor Taraftarından Fenerbahçe'nin Yedek Kalecisi İrfan Can Eğribayat'a İlginç Teklif!

Rizespor Taraftarından Fenerbahçe'nin Yedek Kalecisi İrfan Can Eğribayat'a İlginç Teklif!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 11:44

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Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yediği hatalı goller nedeniyle taraftarların büyük bir protestosuna maruz kaldı.

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Maç sırasında, Rizespor taraftarlarının Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ilginç bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Maç sırasında, Rizespor taraftarlarının Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ilginç bir teklif yaptığı ortaya çıktı.

Çaykur Rizespor taraftarının, Eğribayat'a "İrfan, sen bizim kaleye geçsene Allah'ını seviyorsan bizim kaleye geç." dediği görüldü.

Çaykur Rizespor taraftarının, Eğribayat'a "İrfan, sen bizim kaleye geçsene Allah'ını seviyorsan bizim kaleye geç." dediği görüldü.

Bu ilginç teklifin ardından İrfan Can Eğribayat, gülerek ve kafasını sallayarak hayır işareti yaptı.

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