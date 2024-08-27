Rizespor Taraftarından Fenerbahçe'nin Yedek Kalecisi İrfan Can Eğribayat'a İlginç Teklif!

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, yediği hatalı goller nedeniyle taraftarların büyük bir protestosuna maruz kaldı.
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Maç sırasında, Rizespor taraftarlarının Fenerbahçe'nin yedek kalecisi İrfan Can Eğribayat'a ilginç bir teklif yaptığı ortaya çıktı.
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Çaykur Rizespor taraftarının, Eğribayat'a "İrfan, sen bizim kaleye geçsene Allah'ını seviyorsan bizim kaleye geç." dediği görüldü.
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