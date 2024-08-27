Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan İsyanı: Hakem Can Güvenliği İçin Bu Kararları Aldı

'Takımımız aleyhine verilen tüm kararların tek sebebinin, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın ilk yarı bitiş düdüğü ile Antalyaspor yöneticilerinden birinin saldırısına uğramasından kaynaklı olduğu tüm spor kamuoyunun takdiridir. Yayıncı kuruluşun “ligin kalitesini düşürmemek” için yayınlamadığı görüntüler incelendiğinde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Maçın hakeminin, can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararları verdiği aşikardır ve yaşanan bu üzücü olay sonrası maçın seyri tamamen değişmiştir.'