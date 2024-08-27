Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan İsyanı: Hakem Can Güvenliği İçin Bu Kararları Aldı
Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan İsyanı: Hakem Can Güvenliği İçin Bu Kararları Aldı
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında bir saldırı gerçekleştirildiği söylenmişti. Yayıncı kuruluştan da teyit edilen konuyla ilgili Hatayspor'dan da açıklama geldi.
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Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında darp edildiği iddiasının yankıları sürüyor. Hatayspor'un 2-0'dan maçı vererek 3-2 mağlup olması ise tepkileri misafir ekip tarafından daha da artırdı.
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Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuyu ima ederek, "Hakem yönetimi ilk 45 dakika başka, ikinci 45 dakika başka. Sahadaki oyuncular kadar hakemlerimiz de cesur olmalı" açıklaması yapmıştı.
Hatayspor da kulüp olarak açıklama yaparak hakemin darp edildiği iddialarını yineledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Federasyona "adil yönetim" çağrısı yapan Hatayspor, hakeme saldıranların da adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi:
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