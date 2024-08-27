Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan İsyanı: Hakem Can Güvenliği İçin Bu Kararları Aldı

Hatayspor'dan Atilla Karaoğlan İsyanı: Hakem Can Güvenliği İçin Bu Kararları Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Üyesi
27.08.2024 - 09:54

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanan Antalyaspor-Hatayspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'a devre arasında bir saldırı gerçekleştirildiği söylenmişti. Yayıncı kuruluştan da teyit edilen konuyla ilgili Hatayspor'dan da açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında darp edildiği iddiasının yankıları sürüyor. Hatayspor'un 2-0'dan maçı vererek 3-2 mağlup olması ise tepkileri misafir ekip tarafından daha da artırdı.

Atilla Karaoğlan'ın Antalyaspor - Hatayspor maçının devre arasında darp edildiği iddiasının yankıları sürüyor. Hatayspor'un 2-0'dan maçı vererek 3-2 mağlup olması ise tepkileri misafir ekip tarafından daha da artırdı.

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuyu ima ederek, "Hakem yönetimi ilk 45 dakika başka, ikinci 45 dakika başka. Sahadaki oyuncular kadar hakemlerimiz de cesur olmalı" açıklaması yapmıştı.

Hatayspor teknik direktörü Özhan Pulat maç sonunda yaptığı açıklamada bu konuyu ima ederek, "Hakem yönetimi ilk 45 dakika başka, ikinci 45 dakika başka. Sahadaki oyuncular kadar hakemlerimiz de cesur olmalı" açıklaması yapmıştı.

Hatayspor da kulüp olarak açıklama yaparak hakemin darp edildiği iddialarını yineledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hatayspor da kulüp olarak açıklama yaparak hakemin darp edildiği iddialarını yineledi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Takımımız aleyhine verilen tüm kararların tek sebebinin, maçın hakemi Atilla Karaoğlan’ın ilk yarı bitiş düdüğü ile Antalyaspor yöneticilerinden birinin saldırısına uğramasından kaynaklı olduğu tüm spor kamuoyunun takdiridir. Yayıncı kuruluşun “ligin kalitesini düşürmemek” için yayınlamadığı görüntüler incelendiğinde ne demek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Maçın hakeminin, can güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararları verdiği aşikardır ve yaşanan bu üzücü olay sonrası maçın seyri tamamen değişmiştir.'

Federasyona "adil yönetim" çağrısı yapan Hatayspor, hakeme saldıranların da adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi:

Federasyona "adil yönetim" çağrısı yapan Hatayspor, hakeme saldıranların da adalet önünde hesap vermesi gerektiğini söyledi:

'Futbol sahasında yaşanan haksızlıklar, sadece kulübümüzü değil, bu zor günlerde desteklerini esirgemeyen Hatay halkını da derinden yaralamaktadır. Antalyaspor maçına dönecek olursak, hakeme yapılan saldırıyı kınıyor, sorumluların bir an önce adalete hesap vermesini istiyoruz.'

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın