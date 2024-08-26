3.Haftanın En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi Gökhan Akkan ve Deniz Dönmezer Oldu
3.Haftanın En Çok Kurtarış Yapan Kalecisi Gökhan Akkan ve Deniz Dönmezer Oldu
Süper Lig'de üçüncü hafta maçları dün akşam tamamlandı. Trabzonspor, Galatasaray ve Başakşehir'in maçları ertelenirken Beşiktaş da haftayı BAY geçti. Tamamlanan haftanın istatistikleri ilgi çekti.
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Eksik maçlarla tamamlanan üçüncü haftaya damgasını Fenerbahçe vurdu. Rize'de zorlu geçmesi beklenen maçta sarı lacivertli ekip 5 golle 3 puanı aldı.
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Attığı 3 golle yıldızlaşan Fred gecenin en çok konuşulan isimlerinden olurken, Çaykur Rizespor'da ise hüzün hakimdi. Yediği goller nedeniyle eleştirilen ve statta da yoğun protestoya maruz kalan Gökhan Akkan çok talihsiz bir gece yaşadı.
Süper Lig'le ilgili istatistikleri tutan Opta'nın verileri ise çarpıcı bir sonucu ortaya çıkardı. Beş gol yiyen Gökhan Akkan'ın adı olumlu bir şekilde zirvede de yer alıyor.
Gökhan Akkan yediği beş gole rağmen yaptığı dört kurtarışla Adana Demirspor kalecisi Deniz Dönmezer ile birlikte haftanın en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.
5 Gol yemesine rağmen, en çok kurtarış bölümüne adını yazdıran Gökhan Akkan'ın bu istatistiği rakibin kaleye isabetli şut oranıyla doğru orantılı olarak oluşmuş görünüyor. Rakibi Livakovic'in kurtarış sayısı ise 3'te kaldı.
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