Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Taraftarlar Arasındaki Diyalog Güldürürken Düşündürdü!

Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, antrenman çıkışında Galatasaray taraftarlarıyla buluştu.
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Taraftarlarla samimi bir şekilde sohbet eden ve fotoğraf çektiren Aktürkoğlu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
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Kerem Aktürkoğlu ve taraftarlar arasında geçen eğlenceli diyaloglar hem güldürdü hem de düşündürdü...
"Kerem ağabey, Allah kıldığın namazları kabul etsin..." 👇
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