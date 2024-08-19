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Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Taraftarlar Arasındaki Diyalog Güldürürken Düşündürdü!

Kerem Aktürkoğlu ve Galatasaraylı Taraftarlar Arasındaki Diyalog Güldürürken Düşündürdü!

Elgiz
Elgiz - Onedio Üyesi
20.08.2024 - 00:17

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Galatasaray'ın başarılı futbolcularından Kerem Aktürkoğlu, antrenman çıkışında Galatasaray taraftarlarıyla buluştu.

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Taraftarlarla samimi bir şekilde sohbet eden ve fotoğraf çektiren Aktürkoğlu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Taraftarlarla samimi bir şekilde sohbet eden ve fotoğraf çektiren Aktürkoğlu, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Kerem Aktürkoğlu ve taraftarlar arasında geçen eğlenceli diyaloglar hem güldürdü hem de düşündürdü...

Kerem Aktürkoğlu ve taraftarlar arasında geçen eğlenceli diyaloglar hem güldürdü hem de düşündürdü...

"Kerem ağabey, Allah kıldığın namazları kabul etsin..." 👇

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