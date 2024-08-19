TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kafa Karıştıracak Yabancı Futbolcu Yorumu!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kafa Karıştıracak Yabancı Futbolcu Yorumu!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ülke liglerinde yabancı futbolcunun olmaması gerektiğini savundu. Geçtiğimiz ay göreve gelen Hacıosmanoğlu, yönetmelikteki ilk değişikliği yabancı futbolcu kuralında yapmıştı.
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TFF 1. Lig'de Amed SK ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele için Diyarbakır'a giden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.
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Ülkede yabancı oyuncu sıkıntısı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi 👇
"Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi. Şahsi düşüncem, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum.
Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olmak gerekiyor. Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz.
Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncü, ikinci ve birinci ligde yarışmacı takımdan daha ziyade elbette yarışma da olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."
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Geçtiğimiz ay göreve gelen Hacıosmanoğlu, ilk iş olarak yabancı kuralında değişikliğe gitmişti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
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