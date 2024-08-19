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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kafa Karıştıracak Yabancı Futbolcu Yorumu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Kafa Karıştıracak Yabancı Futbolcu Yorumu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
19.08.2024 - 20:53

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ülke liglerinde yabancı futbolcunun olmaması gerektiğini savundu. Geçtiğimiz ay göreve gelen Hacıosmanoğlu, yönetmelikteki ilk değişikliği yabancı futbolcu kuralında yapmıştı.

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TFF 1. Lig'de Amed SK ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele için Diyarbakır'a giden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de Amed SK ile İstanbulspor arasında oynanacak mücadele için Diyarbakır'a giden TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu.

Ülkede yabancı oyuncu sıkıntısı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi 👇

Ülkede yabancı oyuncu sıkıntısı olduğunu söyleyen Hacıosmanoğlu, şunları söyledi 👇

"Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi. Şahsi düşüncem, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum.

"Futbolculara dünyanın parasını veriyoruz. Uyum sağlayan sağlıyor, sağlamayan üç senelik parasını alıyor gidiyor. Üçüncü, ikinci ve birinci ligde benim şahsi düşünceme göre tabii bu ekip işi. Şahsi düşüncem, bu liglerin hiçbirinde yabancı oyuncunun oynamasını istemiyorum.

Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olmak gerekiyor. Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz.

Ama bunu da sağlamak için önce amatörden başlayıp takımlarımıza her alanda destek olmak gerekiyor. Profesyonel ekiplerle beraber sıkıntıların çoğunu biliyoruz.

Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncü, ikinci ve birinci ligde yarışmacı takımdan daha ziyade elbette yarışma da olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."

Onları belirleyip amatörden başlayıp üçüncü, ikinci ve birinci ligde yarışmacı takımdan daha ziyade elbette yarışma da olacak işin içinde ama üretim kısmı daha önde olursa o zaman dışa bağımlılıktan kurtarırız."
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Geçtiğimiz ay göreve gelen Hacıosmanoğlu, ilk iş olarak yabancı kuralında değişikliğe gitmişti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Geçtiğimiz ay göreve gelen Hacıosmanoğlu, ilk iş olarak yabancı kuralında değişikliğe gitmişti. TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

• Trendyol Süper Lig'de, A Takım listesindeki futbolcu sayısı 26'dan 28'e çıkarılırken, Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan 14 futbolcunun A Takım listesine yazılabilmesine imkan sağlandı. Müsabaka isim listesine bu futbolculardan 12'sinin yazılabilmesi uygulamasına devam edilmesi kararlaştırıldı.

• Trendyol 1. Lig'de, A Takım listesine yazılacak Türkiye A Milli Takımı'nda oynama uygunluğu olmayan futbolcu sayısı 8 olarak belirlendi. Bu futbolculardan müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda en fazla 6'sının bulunabilmesine imkan sağlandı.

TFF 2 ve TFF 3. Lig'de 2023 - 2024 sezonunda uygulanan futbolcu uygunluklarının yaş düzeltmeleri yapılmak suretiyle bu sezon da aynen devam etmesi kararlaştırıldı.

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