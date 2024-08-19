Saldırıda Bulunmuştu: Fatih Özkan Ali Koç ve Fenerbahçe Taraftarından Özür Diledi!
Saldırıda Bulunmuştu: Fatih Özkan Ali Koç ve Fenerbahçe Taraftarından Özür Diledi!
Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk etti maçta sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşüren ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'tan ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fatih Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ne olmuştu?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın