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Saldırıda Bulunmuştu: Fatih Özkan Ali Koç ve Fenerbahçe Taraftarından Özür Diledi!

Saldırıda Bulunmuştu: Fatih Özkan Ali Koç ve Fenerbahçe Taraftarından Özür Diledi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 00:01

Göztepe'nin Fenerbahçe'yi konuk etti maçta sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'u iterek düşüren ev sahibi ekibin görevlisi Fatih Özkan, Koç'tan ve Fenerbahçe camiasından özür diledi.

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Fatih Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Fatih Özkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'17.08.2024 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve hali hazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm.'

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarlarına destek için tribüne gitmiş, dönüş esnasında Fatih Özkan isimli Göztepe görevlisi, Koç'u iterek saldırıda bulunmuştu. Koç'un suç duyurusu sonrası Özkan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak mahkeme şahsa ev hapsi vermişti.

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