Nilsu Aktaş'ın Mutarra'sından İlber Ortaylı'nın Kedisine 28 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Nilsu Aktaş'ın Mutarra'sından İlber Ortaylı'nın Kedisine 28 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Yaşar İpek
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Rabia Soytürk
Faruk Sabancı
Onur Buldu
Sinan Akçıl
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Özge Ulusoy
Nilsu Aktaş
Edip Tepeli
Merve Boluğur
Berk Atan
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Birce Akalay
İlber Ortaylı
Şeyma Subaşı
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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