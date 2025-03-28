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Nilsu Aktaş'ın Mutarra'sından İlber Ortaylı'nın Kedisine 28 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Nilsu Aktaş'ın Mutarra'sından İlber Ortaylı'nın Kedisine 28 Mart'ta Ünlülerin Instagram Hikayeleri

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
29.03.2025 - 00:16

'Ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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