onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Sizinkisi Gerçek Aşk mı Yoksa Alışkanlık mı? Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru

etiket Sizinkisi Gerçek Aşk mı Yoksa Alışkanlık mı? Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 23:46

Birbirinize olan hislerinizin hala ilk günkü gibi olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa ilişkiniz alışkanlıkların rahatlığında mı sürükleniyor? İşte ilişkinizi sorgulamanıza yardımcı olacak, 'Biz neredeyiz?' sorusunun cevabını bulmanızı sağlayacak 13 kritik soru!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz?

“Seni seviyorum” cümlesi, bir ilişkinin temel taşlarından biridir ama sadece söylemek yetmez. Bu sevgiyi jestleriniz, davranışlarınız ve küçük sürprizlerle de gösterebiliyor musunuz diye sormanız gerekiyor.

2. Birbirinize karşı sabırlı mısınız?

Şimdi dürüst olma zamanı! Partnerinizin küçük hatalarına ve kusurlarına karşı ne kadar hoşgörülüsünüz? Gerçek aşk sabır gerektirir, alışkanlık ise bu sabrı zamanla tüketebilir ve her hareketinden rahatsız olmanıza neden olabilir.

3. İletişim kurarken ne kadar açık olabiliyorsunuz?

Partnerinize duygularınızı rahatça anlatabiliyor musunuz? Gerçek aşk, kendinizi sansürlemeden ifade edebildiğiniz bir bağ kurar. Eğer bir şeyleri sürekli saklıyor ya da söylemekten çekiniyorsanız bu bir işaret olabilir.

4. Birbiriniz için çaba gösteriyor musunuz?

Aşk çaba gerektirir. Kızgınken partnerinizi anlamayı, sürpriz bir akşam yemeği hazırlamayı, onu düşündüğünüzü gösteren küçük bir hediye almayı ya da anlamlı bir mesaj atmayı… Peki, siz partnerinizi mutlu etmek için ne kadar çabalıyorsunuz?

5. Birbirinizi takdir ediyor musunuz?

Ufak bir kahve getirmenin ya da hoş bir söz söylemenin bile takdir edilmesi, ilişkiye taze bir nefes getirir. Peki, siz partnerinizin yaptıkları için teşekkür ediyor musunuz yoksa 'zaten yapması gerekiyor' gibi bir düşünceyle mi yaklaşıyorsunuz?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Yalnız kaldığınızda onu özlüyor musunuz?

Özlemek, gerçek duyguların varlığını hissetmenin en doğal yollarından biri. Birlikte olmadığınızda birinin yokluğundan doğan tek başınalık hissinden ziyade partneriniz için içten bir özlem hissediyor musunuz? Yoksa “Ne güzel biraz yalnız kaldım” diye mi düşünüyorsunuz?

7. Kavgalarınız çözüm odaklı mı yoksa tekrar eden döngüler mi?

Her çift tartışır ama önemli olan bu tartışmaların ilişkinizi nasıl etkilediğidir. Sürekli aynı şeyleri tartışıp çözüm üretemiyorsanız bu, ilişkinizde bir tıkanıklık olduğuna işaret edebilir. Gerçek aşk sorunları birlikte çözebilmektir, siz tartışmalara nasıl yaklaşıyorsunuz?

8. Hedefleriniz hala ortak mı?

Başlarda hayalleriniz kesişiyor olabilir ama zamanla değişen hayat koşulları ve bireysel hedefler, ilişkinizin yönünü farklı yönde etkileyebilir. Siz hala aynı hayali paylaşabiliyor musunuz? Yoksa biri geleceğe odaklanırken diğeri geçmişte mi yaşıyor?

9. Mutluluğunuz ona bağlı mı?

Bu soruya hemen cevap vermeden önce tekrardan ve soruyu iyice düşünerek cevaplayın. Kendi mutluluğunuzu tamamen partnerinizden mi bekliyorsunuz? Çünkü gerçek aşk, iki tarafın da bireysel mutluluklarını koruyarak birbirine destek olduğu bir bağdır.

10. Birlikte zaman geçirirken gerçekten keyif alıyor musunuz?

Birlikte olduğunuz anlar size enerji mi veriyor yoksa sıradan bir rutini mi tamamlıyor? Aynı odada oturup ayrı şeyler yapmak da güzeldir elbette ama bir ilişkiyi canlı tutan şey, gerçekten birlikte geçirilen kaliteli zamandır.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Kendinizi sürekli geçmişteki anılara giderken mi buluyorsunuz?

İlişkinizin en güzel anıları eskilerde mi kaldı, yoksa bugün hala o sıcaklığı hissedebiliyor musunuz? Kendinizi sürekli eskiyi hatırlarken buluyorsanız belki de ilişkinizin kıvılcımının yeniden körüklenmeye ihtiyacı vardır.

12. Birlikte gülüyor musunuz?

Kahkaha, ilişkinin en güçlü bağlarından biri. Partnerinizle birlikte hatalarınıza, yanlışlarınıza, saçmalamalarınıza ya da başarılarınıza eğlenip gülebiliyor musunuz? Yoksa hayatın yükü kahkahalarınızı da mı alıp götürdü?

13. Kendi hayatlarınızı da yaşıyor musunuz?

Birbirinize bağımlı olmak başka birbirinizin hayatına destek olmak başka. Partneriniz dışında kendi ilgi alanlarınız, hobileriniz ve hedefleriniz var mı? Yoksa sadece onun etrafında mı dönüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın