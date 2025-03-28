Sizinkisi Gerçek Aşk mı Yoksa Alışkanlık mı? Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru

Ufak bir kahve getirmenin ya da hoş bir söz söylemenin bile takdir edilmesi, ilişkiye taze bir nefes getirir. Peki, siz partnerinizin yaptıkları için teşekkür ediyor musunuz yoksa 'zaten yapması gerekiyor' gibi bir düşünceyle mi yaklaşıyorsunuz?