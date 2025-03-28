Sizinkisi Gerçek Aşk mı Yoksa Alışkanlık mı? Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru
Sizinkisi Gerçek Aşk mı Yoksa Alışkanlık mı? Kendinize Sormanız Gereken 13 Soru
Birbirinize olan hislerinizin hala ilk günkü gibi olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa ilişkiniz alışkanlıkların rahatlığında mı sürükleniyor? İşte ilişkinizi sorgulamanıza yardımcı olacak, 'Biz neredeyiz?' sorusunun cevabını bulmanızı sağlayacak 13 kritik soru!
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1. Sevginizi nasıl ifade ediyorsunuz?
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2. Birbirinize karşı sabırlı mısınız?
3. İletişim kurarken ne kadar açık olabiliyorsunuz?
4. Birbiriniz için çaba gösteriyor musunuz?
5. Birbirinizi takdir ediyor musunuz?
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6. Yalnız kaldığınızda onu özlüyor musunuz?
7. Kavgalarınız çözüm odaklı mı yoksa tekrar eden döngüler mi?
8. Hedefleriniz hala ortak mı?
9. Mutluluğunuz ona bağlı mı?
10. Birlikte zaman geçirirken gerçekten keyif alıyor musunuz?
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11. Kendinizi sürekli geçmişteki anılara giderken mi buluyorsunuz?
12. Birlikte gülüyor musunuz?
13. Kendi hayatlarınızı da yaşıyor musunuz?
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