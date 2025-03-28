Sokak Röportajındaki “50’nin %50’si kaçtır” Sorusuna Gelen Yanıtlar Akıllara Durgunluk Getirdi!

Ülkemizde sıkça gerçekleştirilen sokak röportajları, bazen izleyenlere komik ve şaşırtıcı anlar yaşatabiliyor. Ortaya Karışık Sokak Röportajları tarafından yapılan bir sokak röportajı, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Vatandaşlara, '50'nin yüzde 50'si kaçtır?' sorusu yöneltildi, ancak ortaya çıkan cevaplar tam anlamıyla akıllara durgunluk getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz👇📹
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bazı vatandaşlar bu soruyu ilk defa duyarken, bazıları ise 50'nin yüzde 50'si olmadığını düşündü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, dehşet içinde kalırken diğerleri ise video karşısında mizahi yorumlar yaptı.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın