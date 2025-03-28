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Sokak Röportajındaki “50’nin %50’si kaçtır” Sorusuna Gelen Yanıtlar Akıllara Durgunluk Getirdi!

Sokak Röportajındaki “50’nin %50’si kaçtır” Sorusuna Gelen Yanıtlar Akıllara Durgunluk Getirdi!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 17:40

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Ülkemizde sıkça gerçekleştirilen sokak röportajları, bazen izleyenlere komik ve şaşırtıcı anlar yaşatabiliyor. Ortaya Karışık Sokak Röportajları tarafından yapılan bir sokak röportajı, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Vatandaşlara, '50'nin yüzde 50'si kaçtır?' sorusu yöneltildi, ancak ortaya çıkan cevaplar tam anlamıyla akıllara durgunluk getirdi.

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Bazı vatandaşlar bu soruyu ilk defa duyarken, bazıları ise 50'nin yüzde 50'si olmadığını düşündü.

Bazı vatandaşlar bu soruyu ilk defa duyarken, bazıları ise 50'nin yüzde 50'si olmadığını düşündü.

Mikrofon uzatılan kişilerin çoğu doğru cevabı veremezken, cevabı bilen vatandaşlar da vardı. Sorunun basitliği karşısında verilen yanıtların ilginçliği, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dehşet içinde kalırken diğerleri ise video karşısında mizahi yorumlar yaptı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, dehşet içinde kalırken diğerleri ise video karşısında mizahi yorumlar yaptı.

Peki 50'nin yüzde 50'si kaçtır? 😂

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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