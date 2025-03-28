Sokak Röportajındaki “50’nin %50’si kaçtır” Sorusuna Gelen Yanıtlar Akıllara Durgunluk Getirdi!

Ülkemizde sıkça gerçekleştirilen sokak röportajları, bazen izleyenlere komik ve şaşırtıcı anlar yaşatabiliyor. Ortaya Karışık Sokak Röportajları tarafından yapılan bir sokak röportajı, izleyenleri hem güldürdü hem de şaşkına çevirdi. Vatandaşlara, '50'nin yüzde 50'si kaçtır?' sorusu yöneltildi, ancak ortaya çıkan cevaplar tam anlamıyla akıllara durgunluk getirdi.