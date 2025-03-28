Çorum Belediyesi’nden Dilencilere Operasyon: 'Ağlama Modu' Açanlara Karşı Harekete Geçildi

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine karşı 'Beyaz Mendil Operasyonu' düzenledi. Trafik ışıklarında, cadde ve sokaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler tespit edilerek belediyeye götürüldü.
Çorum Belediyesi, operasyon kapsamında yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uyguladı. Ayrıca, dilencilik yoluyla elde edilen paralarına el konularak yasal işlemler başlatıldı.
(DHA)
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Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.
Belediye, operasyonla ilgili yaptığı X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
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