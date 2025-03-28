onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Çorum Belediyesi’nden Dilencilere Operasyon: 'Ağlama Modu' Açanlara Karşı Harekete Geçildi

Çorum Belediyesi’nden Dilencilere Operasyon: 'Ağlama Modu' Açanlara Karşı Harekete Geçildi

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 17:09

İçerik Devam Ediyor

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde dilencilik faaliyetlerine karşı 'Beyaz Mendil Operasyonu' düzenledi. Trafik ışıklarında, cadde ve sokaklarda vatandaşların duygularını istismar ederek dilencilik yapan kişiler tespit edilerek belediyeye götürüldü.

Çorum Belediyesi, operasyon kapsamında yakalanan kişilere Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası uyguladı. Ayrıca, dilencilik yoluyla elde edilen paralarına el konularak yasal işlemler başlatıldı. 

(DHA)

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Göyhan, vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak kazanç elde etmeye çalışan kişilere itibar etmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yetkililer, kentte dilencilik faaliyetlerinin önlenmesi için çalışmaların süreceğini duyurdu.

Belediye, operasyonla ilgili yaptığı X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Belediye, operasyonla ilgili yaptığı X paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Ağlama modu' açanlara karşı, zabıta ekiplerimiz 'toplama modunda'. 'Beyaz Mendil Operasyonu' başarıyla tamamlandı. Bu 'duygu simsarlarına' prim vermeyin. Gerçek ihtiyaç sahiplerini asla sokakta dilenirken göremezsiniz.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın