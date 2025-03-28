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Kars’ta Film Gibi Olay: Kadın Kılığına Girip Polisten Kaçmak İstedi, Havalimanında Yakalandı

Kars’ta Film Gibi Olay: Kadın Kılığına Girip Polisten Kaçmak İstedi, Havalimanında Yakalandı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
28.03.2025 - 16:52 Son Güncelleme: 28.03.2025 - 17:08

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Kars Harakani Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakkında birçok suçtan aranma kaydı bulunan S.K. (23), kadın kılığına girerek polisten kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.

Harakani Havalimanı'na yolcu olarak giriş yapan ve yanında bulunan kişiyi 'eşim' olarak tanıtan kadın görünümlü şahsın hareketlerinden şüphelenen Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.

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Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, kadın kimliği ibraz etse de detaylı arama sonucunda erkek olduğu tespit edildi.

Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, kadın kimliği ibraz etse de detaylı arama sonucunda erkek olduğu tespit edildi.

Yanında bulunan kişinin ise aslında eniştesi olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli S.K.'nin yapılan GBT sorgusunda, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek”, “Şantaj”, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” gibi suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi.

Ayrıca, “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Ayrıca, “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışan suç makinesi S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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