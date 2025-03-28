Kars’ta Film Gibi Olay: Kadın Kılığına Girip Polisten Kaçmak İstedi, Havalimanında Yakalandı

Yanında bulunan kişinin ise aslında eniştesi olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli S.K.'nin yapılan GBT sorgusunda, “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması”, “Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek”, “Şantaj”, “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” ve “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma” gibi suçlardan aranma kaydı olduğu belirlendi.