Kars’ta Film Gibi Olay: Kadın Kılığına Girip Polisten Kaçmak İstedi, Havalimanında Yakalandı

Kars Harakani Havalimanı’nda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Hakkında birçok suçtan aranma kaydı bulunan S.K. (23), kadın kılığına girerek polisten kaçmaya çalıştı ancak polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı.
Harakani Havalimanı'na yolcu olarak giriş yapan ve yanında bulunan kişiyi 'eşim' olarak tanıtan kadın görünümlü şahsın hareketlerinden şüphelenen Kars Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimlik kontrolü yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Üzerinde sahte kimlik bulunan şüpheli, kadın kimliği ibraz etse de detaylı arama sonucunda erkek olduğu tespit edildi.
Ayrıca, “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 3 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın