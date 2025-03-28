İndirim Günleri Başlıyor! 29 Mart - 4 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 29 Mart - 4 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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27 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Dr.Oetker Dondurulmuş Pizza 4x169 gr 190 TL
Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL
Pepsi / Yedigün Gazlı İçecek 2,5 Litre 40 TL
3 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
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Onvo 75" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 29.999 TL
Beyaz eşya
Homend Royaltea Çay Makinesi 2.199 TL
Hascevher Metal Kulplu Orta Boy Çaydanlık 979 TL
İzolasyonlu Piknik Çantası 249 TL
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Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.999 TL
Oyuncaklar
Volta VM4 NeoÜç Tekerlekli Moped 69.990 TL
Gıda ürünleri
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Kedi Taşıma Çantası 749 TL
TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL
Sahan 20 cm 199 TL
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Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL
APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL
Kırtasiye ürünleri
ŞOK 29 Mart ile 5 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 149 TL,
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Mart ayı boyunca geçen senenin mart fiyatları;
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