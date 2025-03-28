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İndirim Günleri Başlıyor! 29 Mart - 4 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

İndirim Günleri Başlıyor! 29 Mart - 4 Nisan Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

değirmencikızı
değirmencikızı - Onedio Üyesi
29.03.2025 - 00:08

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 29 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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27 Mart 2025 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Dr.Oetker Dondurulmuş Pizza 4x169 gr 190 TL

Dr.Oetker Dondurulmuş Pizza 4x169 gr 190 TL
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  • Yöremce İri Pilavlık Bulgur 2,5 Kg 59,50 TL

  • Eti Hoşbeş Gofret 142 gr 29 TL

  • Eti Çikolata Kremalı Petibör 270 gr 37 TL

  • Eti Nero Bisküvi 4x110 gr 49,50 TL

  • Çerezza Mısır Cipsi 180 gr 38 TL

  • Lay's / Ruffles Cips Çeşitleri 125 gr 33 TL

  • Solo Bambu Katkılı Kağıt Havlu 6'lı 65 TL

  • Solo Bambu Katkılı Tuvalet Kağıdı 16'lı 97,50 TL

  • High&Genic Fırın & Ocak Köpük Temizleyici 500 ml 49 TL

  • Bioblas Şampuan 360 ml 76,90 TL

  • Maybelline Colossal Kajal Göz Kalemi 59,50 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL

Muratbey Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 500 gr 199 TL
onedio.com

  • Birşah Yoğurt 3 Kg 109 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Süt 1 Litre 25 TL

  • Sütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 149 TL

  • Sütaş / Ekici Tam Yağlı Süzme Peynir 1 Kg 169 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 89,50 TL

  • Milkten Rulo Kaymak 150 gr 61 TL

  • Namet Dana Mangal Sucuk 350 gr 175 TL

  • Şahin Çemeni Sıyrılmış Dana Pastırma 80 gr 140 TL

  • Çokça Domates Salçası 830 gr 34 TL

  • Seyidoğlu Tahin 1000 gr 169 TL

  • Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 1300 gr 169 TL

  • Gold Polmak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89,50 TL

  • Kaanlar Siyah Elmas Doğal Yağlı Salamura Siyah Zeytin 450 gr 119 TL

Pepsi / Yedigün Gazlı İçecek 2,5 Litre 40 TL

Pepsi / Yedigün Gazlı İçecek 2,5 Litre 40 TL
onedio.com

  • Fruko Gazoz 2,5 Litre 38 TL

  • Pepsi Gazlı İçecek 1,5 Litre 32,50 TL

3 Nisan 2025 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da! 

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Onvo 75" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 29.999 TL

Onvo 75" Frameless Ultra HD QLED Google Tv 29.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 58' 4K Ultra HD Tv 15.999 TL

  • Onvo 32' Frameless HD Ready Google Tv 5.999 TL

  • Çok Amaçlı Aktivite Koltuğu 9.999 TL

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

Beyaz eşya

Beyaz eşya
onedio.com

Homend Royaltea Çay Makinesi 2.199 TL

Homend Royaltea Çay Makinesi 2.199 TL
onedio.com

  • Schafer Prochef Master Stand Mikser 3.799 TL

  • English Home Multi Blender Seti 1.899 TL

  • Kiwi Elektrikli Cezve 269 TL

  • Kiwi Şarjlı Epilasyon Cihazı 459 TL

  • Schafer Kraft Saç Kurutma Makinesi 749 TL

  • Singer Overlok Makinesi 7.999 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 375 TL

  • Pierre Cardin Erkek Bakım Seti 799 TL

  • Samsung Cyclone Süpürge 4.299 TL

  • Oral-B Easy Clean Şarjlı Diş Fırçası 899 TL

  • Aprilla Kulak-Burun Kılı Kesme Makinesi 79,95 TL

  • Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 2.899 TL

Hascevher Metal Kulplu Orta Boy Çaydanlık 979 TL

Hascevher Metal Kulplu Orta Boy Çaydanlık 979 TL
onedio.com

  • Manuel Doğrayıcı 249 TL

  • Kızartma Tenceresi 399 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Ürünleri 15 TL

İzolasyonlu Piknik Çantası 249 TL

İzolasyonlu Piknik Çantası 249 TL
onedio.com

  • İzolasyonlu Piknik Sepeti 399 TL

  • Oto Termos 1.199 TL

  • Desenli Termos 179 TL

  • Katlanır Piknik Sepeti 449 TL

  • Piknik Seti 179 TL

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Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.999 TL

Katlanabilir Mini Masa Tenisi 4.999 TL
onedio.com

  • Koşu ve Yürüyüş Bandı 6.990 TL

  • Eliptik Bisiklet 6.729 TL

  • Spor İstasyonu 11.899 TL

  • Spin Bike 4.490 TL

  • Erkek Sporcu Tişört 199 TL

  • Kadın Yumuşak Dokulu Sporcu Üst 249 TL

  • Kadın Sporcu Tayt 149 TL

  • Saten Gecelik 179 TL

  • Kadın Düğmeli Çizgili Pijama Takımı 449 TL

  • Karartma Fon Perde 249 TL

  • Kadın Saten Dantelli Sabahlık 199 TL

  • Kadın Saten Dantelli Şortlu Takım 249 TL

Oyuncaklar

Oyuncaklar
onedio.com

Günün indirimli ürünleri için tıklayın.

Volta VM4 NeoÜç Tekerlekli Moped 69.990 TL

Volta VM4 NeoÜç Tekerlekli Moped 69.990 TL
onedio.com
  • APEC APS2 Elektrikli Moped 26.990 TL

Gıda ürünleri

Gıda ürünleri
onedio.com

👇🏻

👇🏻
onedio.com
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5 Nisan2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Kedi Taşıma Çantası 749 TL

Kedi Taşıma Çantası 749 TL
onedio.com

  • Kedi Tırmalama Direği 199 TL

  • Ahşap Demonte Kedi Evi 259 TL

  • Kedi Tırnak Makası 49 TL

  • Kedi Kumu Küreği 15 TL

  • Pet Tüy Temizleme Fırçası 219 TL

  • İpli Köpek Diş Fırçalama Oyuncağı 189 TL

  • Lazerli Kedi Oyuncağı 229 TL

  • Evcil Hayvan Isırma Oyuncağı 49 TL

  • Pet Su Sebili 699 TL

  • Otomatik Pet Mama Kabı 1.990 TL

  • Tyrus Köpek Mama Kabı 39 TL

  • Mantus 14 Mama ve Su Kabı 25 TL

  • Evcil Hayvan Tüy Toplayıcı 149 TL

  • Kedi Tüy Tarağı 129 TL

  • Katlanabilir Mama Kabı 89 TL

  • Seramik Köpek Mama Kabı 22 cm 249 TL

  • Evcil Hayvan Zıplayan Oyun Topu 129 TL

  • Evcil Hayvan Top Atma Tabancası 49 TL

  • Kediler İçin Balık Yakalama Oyunu 139 TL

  • Figürlü Kedi Tarağı 139 TL

  • Kedi Figürlü Fan 159 TL

  • Kuru Kedi Maması Sığır Etli Whiskas 1.4 kg 289 TL

  • Dreamies Mama Ödül Somonlu 60 gr 32,50 TL

  • Whiskas Poşet Mama Somonlu 85 gr 20,50 TL

  • Whiskas Junior Poşet Mama 85 gr 20,50 TL

  • Kitekat Kuru Mama Biftek&Sebzeli 300 gr 51,50 TL

  • Whiskas Poşet Mama Etli Favori Seçimler 4x85 gr 69,50 TL

  • Rodeo Çiğneme Çerezi 70 gr 35 TL

  • Pedigree Biscrock Köpek Ödül Maması 200 gr 49 TL

  • Whiskas Konserve Biftekli 400 gr 69,50 TL

TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL

TCL 43" Full HD Android Smart Led Tv 12.490 TL
onedio.com

  • Altus 40' Full HD Uydu Alıcılı Led Tv 7.290 TL

  • TCL 32' Full HD Android Smart Led Tv 7.990 TL

  • Dijitsu 32 HD Ready Tv 4.290 TL

  • USB Bellek 64 GB 199 TL

  • USB Bellek 32 GB 169 TL

  • Omix X6 Cep Telefonu 6GB/128GB 5.750 TL

  • Kablosuz Kulaküstü Bluetooth Kulaklık 549 TL

  • Mouse Pad PGM31 129 TL

  • Rgb Gaming Mouse PGM07 199 TL

  • Gaming Mouse PGS302 349 TL

  • Wireless Mikrofon PSM114 429 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL

Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 15 L 109 TL
onedio.com

  • Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası 10L 65 TL

  • Cam Sıvı Sabunluk 500 cc 59 TL

  • Kare Saklama Kabı 550 ml 24,50 TL

  • Sürgülü Süzgeç 55 TL

  • Bambu Standlı 2'li Cam Sıvı Sabunluk 350 cc 199 TL

  • Siyah Kancalı Askı Raylı Metal Sepet 169 TL

  • Bambu Kesme Tahtası 33x23 cm 149 TL

  • Kapaklı Leğen 10 L 99 TL

  • Ayaklı Organizer 45 TL

  • Oval Ayaklı Organizer 49 TL

  • Soğan/Patates Saklama Kabı 12 L 149 TL

  • Meyve Bıçağı Seti 79 TL

  • Patates Ezici /Narenciye Sıkacağı 219 TL

  • Yapışkanlı Duvar Baharatlığı 399 TL

  • Slim Askı Seti 10'lu 45 TL

  • Tek Fiyat Mutfak Gereçleri 29 TL

  • Tek Fiyat Metal Mutfak Gereçleri 39 TL

  • Örme Dekoratif Hasır Sepet 249 TL

  • Sakura Saksı 1,4 L 19,50 TL

  • Sakura Saksı 2,4 L 27,50 TL

  • Sakura Saksı 4,8 L 39,50 TL

Sahan 20 cm 199 TL

Sahan 20 cm 199 TL
onedio.com

  • Kapaksız Kızartma Tenceresi 22 cm 349 TL

  • Tava 28 cm 249 TL

  • Kütahya Porselen Porselen Tekli Tabak Çeşitleri 59 TL

  • Halkalı Kulplu Borosilikat Kupa 480 ml 149 TL

  • Elis Kase 215 cc 22,50 TL

  • Elis Kase 320 cc 24,50 TL

  • Desenli Dikdörtgen Sunumluk 27,5 cm x 16 cm 99 TL

  • Büyük Salata Tabağı 23,5 cmx16,5 cm 119 TL

  • Çerezlik Seti 249 TL

  • Çay Tabağı 11 cm 199 TL

Günün indirimli ürünleri burada.

  • Kilitli Saklama Kabı 375 cc 65 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 400 cc 69 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 720 cc 95 TL

  • Kilitli Saklama Kabı 1150 cc 119 TL

  • Derin Kilitli Saklama Kabı 700 cc 99 TL

  • Leia Su Bardağı 260 cc 109 TL

  • Leia Meşrubat Bardağı 310 cc 119 TL

  • Dantel Çay Bardağı 149 TL

  • Kulplu İstanbul Bardak Seti 155 cc 249 TL

  • Fırçalı Cam Pipet Seti 45 TL

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Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL

Yastık Alezi 50x70 cm 39,50 TL
onedio.com

  • Yastık Kılıfı 2'li 50x70 cm 59 TL

  • Çift Kişilik Nevresim Seti 449 TL

  • Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 160 cmx200 cm + 25 cm 189 TL

  • Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 100 cmx200 cm + 25 cm 149 TL

  • Terlik Kadın 89 TL

  • Terlik Kadın 79 TL

  • Terlik Erkek 79 TL

  • Anahtarlık 59 TL

  • Punch İşlemeli Bez Çanta 36x27 cm 179 TL

  • Pijama Alt Erkek 169 TL

  • Pijama Alt Kadın 169 TL

  • Eşofman Alt Erkek Petek kumaş 219 TL

  • Eşofman Alt Kadın Pike kumaş 219 TL

  • Masa Örtüsü 140x220 cm 129 TL

  • Masa Örtüsü 140x140 cm 79 TL

  • Peşkir Kurulama Bezi 30x50 cm 39,50 TL

  • Coco Paspas 40x60 cm 129 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL

APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-F Elektrikli Bisiklet 39.900 TL
onedio.com

  • RKS Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisiklet 21.950 TL

  • KUBA Katlanabilir Speed Light İnce Teker Elektrikli Bisiklet 15.950 TL

  • Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Süpürge 4.450 TL

  • Arzum Shake'n Take Joy Sport Sürahi Blender 1.750 TL

  • Arzum Maxthon Mutfak Robotu 3.750 TL

  • Arzum Starmix Mikser 1.290 TL

  • Kumtel Elektrikli Tek Gözlü Ocak 750 TL

  • Polosmart Saç Şekillendirici 749 TL

  • Polosmart Smart Tartı 329 TL

  • Fakir Dikey Buharlı Ütü 1.390 TL

Kırtasiye ürünleri

Kırtasiye ürünleri
onedio.com

Günün indirimli ürünleri burada.

ŞOK 29 Mart ile 5 Nisan 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 149 TL,

Hot Wheels Vintage Temalı Arabalar 149 TL,
onedio.com

  • Hot Wheels Beşli Arabalar Seti 349 TL,

  • Hot Wheels Monster Trucks Arabalar 59,95 TL,

  • Barbie Doktor Bebek 499 TL, 

  • Barbie Seyahatte Chelsea Bebek,

  • Aksesuarları 349 TL, 

  • GoKidy Uzaktan Kumandalı Spor Araba 399 TL, 

  • GoKidy Masal Şatosu 299 TL, 

  • Dollyland Minkie Evcil Hayvan Bakım Seti 199 TL,

  • Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba 199 TL,

  • GoKidy Karting Çarpışan Araba 75 TL, 

  • Dollyland Minkie Moda Partisi 199 TL, 

  • Blok Ev Eşyaları Serisi 119 TL, 

  • Metal Römorklu Araçlar 119 TL,

  • Söktak İş Makineleri 100 TL,

  • GoKidy Bas Git Araç Okul Otobüsü 75 TL, 

  • Sevimli Halka Oyunu 50 TL, 

  • Duo Kutu Oyunu 75 TL, 

  • Penguen Denge Oyunu 149 TL ,

  • Trick Stick Kutu Oyunu 149 TL,

  • Komik Surat Çıkartmalar Kitap Çeşitleri 39,95 TL 

25 TL üstü alışverişlerde geçerli;

  • Rexona Deodorant / Roll On Çeştleri 95 TL, 

  • 6'lı Biscolata Starz Sütlü 39 TL, 

  • 60'lı Fairy Hepsi Bir Arada Bulaşık Makinesi Kapsülü 299 TL, 

  • 75 ml Sensodyne Diş Eti Bakımı Diş Macunu 70 TL,

  • 900 ml Bioblas Şampuan Çeşitleri 139 TL

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Mart ayı boyunca geçen senenin mart fiyatları;

Mart ayı boyunca geçen senenin mart fiyatları;
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