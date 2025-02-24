Çağdaş Türk Tiyatrosunun Yaşayan Efsanesi: Bayanlar Baylar Kosta Kortidis
Bir önceki Kosta Kortidis röportajımı hatırlarsınız. Çok da beğeniyle okunmuştu ama tabii ki Kosta’nın yaptıkları sadece o röportajdaki şeylerle sınırlı değildi. O zamandan bu zamana kadar da epey projeler eklendi. Şimdi gelin bu süreç içerisinde neler olmuş neler hep beraber şahit olalım.
- Bayanlar Baylar Dario Moreno ile yeni tiyatro sezonuna damga vurdun! Hem yazdın hem yönettin hem de başroldesin! İnanılmaz bir ilgi var oyuna! Sana da Yılın En Başarılı Müzikal Oyuncu Ödülü getirdi! Neler hissediyorsun?
- Şarkılar söylüyorsun oyunda; sanırım 7 tane şarkı! Sesin müthiş! Ses aralığın da öyle! Hatta oyunda bir tane de opera söylüyorsun! Nasıl yapıyorsun bunu? Neden bunca zaman hiç şarkıcılığın ön plana çıkmadı? Bu performansı sergilerken yorulmuyor musun?
Hepsi Dario yüzünden! Şaka bir yana ben eski bir muganniyim! Ses, kulak oradan geliyor! Bugüne kadar ihtiyacım olmamıştı. Şimdi şarkı söylemem gerekiyor ve söylüyorum, o kadar! Yarın başka bir şey gerekiyorsa ona da o zaman bakarız! Opera kısa bir şey yani iki dakika kadar bir bölüm ama evet yüksek perdeden… Esasen canlı söylemek ve o koca rolü oynamak beni çok yoruyor ama hayatımın en tatlı yorgunluğu bu! Şikayetçi değilim!
- Hızına yetişemiyoruz. Son 10 yılda Türk Tiyatrosu’na damga vurdun! Nasıl oldu bu? Şu an sanıyorum yine senin yazıp yönettiğin bir oyun “Kurt Adam” Devlet Tiyatroları’nda oynuyor! Hemen arkasından Devlet Tiyatroları’nda bir oyun daha yöneteceksin! Manavgat’ta Kent Tiyatrosu’nda bir oyun yönettin, şimdi bir komedi daha yapıyorsun! Manavgat Belediye Başkanlığı ile bir Oyun Yazma Yarışması yaptınız. Başka? Bu kadarcık mı hepsi?
- Mine Kırıkkanat senin için Türk Tiyatrosu’nun yaşayan en iyi oyun yazarı diyor! Ne dersin?
Koskoca Mine Kırıkkanat öyle diyorsa bir bildiği vardır herhalde! Mine Ablayı çok seviyorum! Keyifle takip ediyorum kendisini! Var olsun! Büyük bir insan o ve büyük bir yazar!
- Uluslararası düzeyde çalışmaların var! Başka yeni proje gelecek mi?
Yunanistan Devlet Tiyatrosu bir oyun yönetmem için beni davet etti. Uygun bir takvimleme ile orada bir oyun yapacağım! Kıbrıs’tan da teklif var! Almanya ve İngiltere’de bir Ted Bundy yöneteceğim! Başka oyunlarım da var ama sadece yazar olarak uzaktan alkışlayacağım projeler onlar!
- İlhan kaynağın nedir? Nasıl yetişiyorsun bunca şeye?
- Devlet Sanatçılığı misyonu yürütüyorsun adeta! Seni ayakta alkışlamak ve durmadan destek olmak lazım! Kutluyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Umudumuzu diri tutalım her konuda; çalışalım. Herkes kendi branşında bu memlekete faydalı olmaya çalışsın. Kişisel çıkarların ve “adamcılığın” cirit attığı bir Türkiye’de ancak böylelikle feraha çıkıp doğrulabiliriz! Dünyadan kopmadan; kendi değer ve kültürümüze, bu toplumun zenginliklerini kullanarak dünya ölçeğine çıkmamız lazım! Her konuda öyle! Yerelden ulusala oradan da dünyaya… yol budur! Eğitim ve kabiliyet önde olmalı! Tercih edilen olmalı! Bizi ancak sanat kurtarır!
- Atölye ve seminerlerin devam ediyor mu?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!