Çağdaş Türk Tiyatrosunun Yaşayan Efsanesi: Bayanlar Baylar Kosta Kortidis

Karım! Habibe Kortidis! Her konuda bana en büyük desteği o veriyor! Yazarken onun için yazıyorum! Yönetirken bana güç veriyor! 30 tane şarkı sözüm var çoğunu onun için yazdım! Onu düşünerek! Rulet Dışında tüm oyunlarımı onun yanında yazdım ben! Nereye gidersem yanımda geliyor zaten! Bana büyük bir güdülenme ve istirahat imkânı sağlıyor! Karım en büyük konfor alanım! Bir de elbette oğlum Poseidon! Çoğu şey aslında onun için bir miras! Sadece maddi değil elbette! Manevi mirasım.

- Atatürk sevgin inanılmaz! Cumhuriyete ve Türkiye’ye bağlılığın! Bir de İsmet İnönü hayranlığın! Biraz anlatır mısın?

Ben bu ülkenin evladıyım! Biz bir ulus devletiz! Büyük Atatürk burayı herkese yurt yaptı! Bunun için minnet duymayan haindir! Türk Dili’ni temsil ediyorum ben! Her yerde! Bu ülkeye bir faydam olsun diye Türkiye ismini her yerde duyurmaya çalışıyorum! Atatürk ile ilgili bir oyun daha hazırlıyorum! Harika bir proje olacak! “Duyur Musun? Atatürk!” müzikli, şarkılı bir oyun olacak! Ben yazdım, yönetip, oynayacağım! Baharda başlayacak! İnönü için hazırladığım bir oyun var! “Bir Ankara Ayazı” hala üzerinde çalışıyorum! Henüz çıkış tarihi belli değil! Her şey Türkiye için! Tarihimizi, kültürümüzü hem kendi toplumumuza hem de dünyaya duyurmaya çalışıyorum. Sanatımla!