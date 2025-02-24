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Çağdaş Türk Tiyatrosunun Yaşayan Efsanesi: Bayanlar Baylar Kosta Kortidis

etiket Çağdaş Türk Tiyatrosunun Yaşayan Efsanesi: Bayanlar Baylar Kosta Kortidis

Cenk Yüksel
Cenk Yüksel - yazio
24.02.2025 - 21:34

Bir önceki Kosta Kortidis röportajımı hatırlarsınız. Çok da beğeniyle okunmuştu ama tabii ki Kosta’nın yaptıkları sadece o röportajdaki şeylerle sınırlı değildi. O zamandan bu zamana kadar da epey projeler eklendi. Şimdi gelin bu süreç içerisinde neler olmuş neler hep beraber şahit olalım.

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- Bayanlar Baylar Dario Moreno ile yeni tiyatro sezonuna damga vurdun! Hem yazdın hem yönettin hem de başroldesin! İnanılmaz bir ilgi var oyuna! Sana da Yılın En Başarılı Müzikal Oyuncu Ödülü getirdi! Neler hissediyorsun?

- Bayanlar Baylar Dario Moreno ile yeni tiyatro sezonuna damga vurdun! Hem yazdın hem yönettin hem de başroldesin! İnanılmaz bir ilgi var oyuna! Sana da Yılın En Başarılı Müzikal Oyuncu Ödülü getirdi! Neler hissediyorsun?

Çok mutluyum! Gururluyum! Bu projenin en baştan itibaren çok başarılı olacağını biliyordum. Yanılmadım! Seyirci oyun izlemiyor aslında! O yıllara tanıklık ediyor! Hayatımda oynamadığım tek rol bu oldu! ben sahnede oynamıyorum! Yaşıyorum! Dario Moreno benim!

- Şarkılar söylüyorsun oyunda; sanırım 7 tane şarkı! Sesin müthiş! Ses aralığın da öyle! Hatta oyunda bir tane de opera söylüyorsun! Nasıl yapıyorsun bunu? Neden bunca zaman hiç şarkıcılığın ön plana çıkmadı? Bu performansı sergilerken yorulmuyor musun?

Hepsi Dario yüzünden! Şaka bir yana ben eski bir muganniyim! Ses, kulak oradan geliyor! Bugüne kadar ihtiyacım olmamıştı. Şimdi şarkı söylemem gerekiyor ve söylüyorum, o kadar! Yarın başka bir şey gerekiyorsa ona da o zaman bakarız! Opera kısa bir şey yani iki dakika kadar bir bölüm ama evet yüksek perdeden… Esasen canlı söylemek ve o koca rolü oynamak beni çok yoruyor ama hayatımın en tatlı yorgunluğu bu! Şikayetçi değilim!

- Hızına yetişemiyoruz. Son 10 yılda Türk Tiyatrosu’na damga vurdun! Nasıl oldu bu? Şu an sanıyorum yine senin yazıp yönettiğin bir oyun “Kurt Adam” Devlet Tiyatroları’nda oynuyor! Hemen arkasından Devlet Tiyatroları’nda bir oyun daha yöneteceksin! Manavgat’ta Kent Tiyatrosu’nda bir oyun yönettin, şimdi bir komedi daha yapıyorsun! Manavgat Belediye Başkanlığı ile bir Oyun Yazma Yarışması yaptınız. Başka? Bu kadarcık mı hepsi?

- Hızına yetişemiyoruz. Son 10 yılda Türk Tiyatrosu’na damga vurdun! Nasıl oldu bu? Şu an sanıyorum yine senin yazıp yönettiğin bir oyun “Kurt Adam” Devlet Tiyatroları’nda oynuyor! Hemen arkasından Devlet Tiyatroları’nda bir oyun daha yöneteceksin! Manavgat’ta Kent Tiyatrosu’nda bir oyun yönettin, şimdi bir komedi daha yapıyorsun! Manavgat Belediye Başkanlığı ile bir Oyun Yazma Yarışması yaptınız. Başka? Bu kadarcık mı hepsi?

Değil! Bu kadar olur mu? Bir tane sezon projemiz var! Bilim kurgu projesi Teatro Rudıus yapacak! Ben yazıp yönetiyorum! Devlet Tiyatroları Başrejisörü Sayın Sükun Işıtan ile iki oyun daha yönetmem üzerine anlaştık. Bölge ismi vermeyeyim ama iki harika oyun daha yöneteceğim Devlet Tiyatroları’nda.

Sayın Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara’ya önce Türk Tiyatrosu adına teşekkür etmek isterim! Manavgat Kent Tiyatrosu’nu kurumsal bir yapıya taşıyor! Büyük olay bu! Büyük vizyon! Başkan çok heyecanlı ve yüksek sanatsal istekleri var! Hayranlık duyuyorum kendisine!

Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Kösedağı davet etti. Gittim görüştüm kendileriyle! Harika bir insan! Sanat dostu! Benden uluslararası bir müzikal yapmamı istedi! Onun çalışmalarına başladım! Başka teklifler de var ama maalesef yetişemiyorum! Bu kadar değil hepsi ama biz bu kadar diyelim!

- Mine Kırıkkanat senin için Türk Tiyatrosu’nun yaşayan en iyi oyun yazarı diyor! Ne dersin?

Koskoca Mine Kırıkkanat öyle diyorsa bir bildiği vardır herhalde! Mine Ablayı çok seviyorum! Keyifle takip ediyorum kendisini! Var olsun! Büyük bir insan o ve büyük bir yazar!

- Uluslararası düzeyde çalışmaların var! Başka yeni proje gelecek mi?

Yunanistan Devlet Tiyatrosu bir oyun yönetmem için beni davet etti. Uygun bir takvimleme ile orada bir oyun yapacağım! Kıbrıs’tan da teklif var! Almanya ve İngiltere’de bir Ted Bundy yöneteceğim! Başka oyunlarım da var ama sadece yazar olarak uzaktan alkışlayacağım projeler onlar!

- İlhan kaynağın nedir? Nasıl yetişiyorsun bunca şeye?

- İlhan kaynağın nedir? Nasıl yetişiyorsun bunca şeye?

Karım! Habibe Kortidis! Her konuda bana en büyük desteği o veriyor! Yazarken onun için yazıyorum! Yönetirken bana güç veriyor! 30 tane şarkı sözüm var çoğunu onun için yazdım! Onu düşünerek! Rulet Dışında tüm oyunlarımı onun yanında yazdım ben! Nereye gidersem yanımda geliyor zaten! Bana büyük bir güdülenme ve istirahat imkânı sağlıyor! Karım en büyük konfor alanım! Bir de elbette oğlum Poseidon! Çoğu şey aslında onun için bir miras! Sadece maddi değil elbette! Manevi mirasım.

 - Atatürk sevgin inanılmaz! Cumhuriyete ve Türkiye’ye bağlılığın! Bir de İsmet İnönü hayranlığın! Biraz anlatır mısın?

Ben bu ülkenin evladıyım! Biz bir ulus devletiz! Büyük Atatürk burayı herkese yurt yaptı! Bunun için minnet duymayan haindir! Türk Dili’ni temsil ediyorum ben! Her yerde! Bu ülkeye bir faydam olsun diye Türkiye ismini her yerde duyurmaya çalışıyorum! Atatürk ile ilgili bir oyun daha hazırlıyorum! Harika bir proje olacak! “Duyur Musun? Atatürk!” müzikli, şarkılı bir oyun olacak! Ben yazdım, yönetip, oynayacağım! Baharda başlayacak! İnönü için hazırladığım bir oyun var! “Bir Ankara Ayazı” hala üzerinde çalışıyorum! Henüz çıkış tarihi belli değil! Her şey Türkiye için! Tarihimizi, kültürümüzü hem kendi toplumumuza hem de dünyaya duyurmaya çalışıyorum. Sanatımla!

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- Devlet Sanatçılığı misyonu yürütüyorsun adeta! Seni ayakta alkışlamak ve durmadan destek olmak lazım! Kutluyorum. Eklemek istediğin bir şey var mı?

Umudumuzu diri tutalım her konuda; çalışalım. Herkes kendi branşında bu memlekete faydalı olmaya çalışsın. Kişisel çıkarların ve “adamcılığın” cirit attığı bir Türkiye’de ancak böylelikle feraha çıkıp doğrulabiliriz! Dünyadan kopmadan; kendi değer ve kültürümüze, bu toplumun zenginliklerini kullanarak dünya ölçeğine çıkmamız lazım! Her konuda öyle! Yerelden ulusala oradan da dünyaya… yol budur! Eğitim ve kabiliyet önde olmalı! Tercih edilen olmalı! Bizi ancak sanat kurtarır!

- Atölye ve seminerlerin devam ediyor mu?

- Atölye ve seminerlerin devam ediyor mu?

Evet kendi akademimde asla ara vermediğim temel yazarlık ve oyun yazarlığı atölyelerim var! Bizzat dersleri ben veriyorum! Zaman zaman yönetmenlik atölyesi ve oyuncuk workshopları da yapıyorum! Gene arada mitoloji kulübü vesaire… Zaman buldukça elbette… Bana fikirlerimi paylaşma fırsatı verdiğin için içtenlikle teşekkür ediyorum!

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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