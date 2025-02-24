Çağdaş Türk Tiyatrosunun Yaşayan Efsanesi: Bayanlar Baylar Kosta Kortidis

Değil! Bu kadar olur mu? Bir tane sezon projemiz var! Bilim kurgu projesi Teatro Rudıus yapacak! Ben yazıp yönetiyorum! Devlet Tiyatroları Başrejisörü Sayın Sükun Işıtan ile iki oyun daha yönetmem üzerine anlaştık. Bölge ismi vermeyeyim ama iki harika oyun daha yöneteceğim Devlet Tiyatroları’nda.

Sayın Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara’ya önce Türk Tiyatrosu adına teşekkür etmek isterim! Manavgat Kent Tiyatrosu’nu kurumsal bir yapıya taşıyor! Büyük olay bu! Büyük vizyon! Başkan çok heyecanlı ve yüksek sanatsal istekleri var! Hayranlık duyuyorum kendisine!

Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Mesut Kösedağı davet etti. Gittim görüştüm kendileriyle! Harika bir insan! Sanat dostu! Benden uluslararası bir müzikal yapmamı istedi! Onun çalışmalarına başladım! Başka teklifler de var ama maalesef yetişemiyorum! Bu kadar değil hepsi ama biz bu kadar diyelim!