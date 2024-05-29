Bir Yönetmenden Çok Daha Fazlası! O, Kosta Kortidis!

Yirmi yedinci oyunumu yazdım bitti! “Bayanlar Baylar Dario Moreno!” Teatro Rudius’ta yapılacak yılın dev müzikal projesi! Rejisörü de benim! Yakında tüm Türkiye’de sahnelerde olacak! On tane kitabım var! Kitap sahibi olmak çok da önemli bir şey değil! Zaten neredeyse tüm eserlerim Kültür Bakanlığı Kütüphanesi’nde var! Devlet Kütüphanelerinde var! Merak eden bulur, alır, okur!

Ulusal ve Uluslararası Repertuvarlarda var. Onlarca dile çevrilmiş! “Teknosanaldijital” çağda kitap yerini zaten başka bir tür aldı! Yani çok fazla heyecanlandırmıyor beni! Sesli kitaplarım da var! On kitap yeterli. Ama bir gün bir roman yazarsam onu da tek örnek olarak basılmış olmasını isterim! Çok teklif alıyorum roman yazmak için! Kabul etmiyorum! Ben bir oyun yazarıyım! Yönetmenlik ve yazarlık benim hayatımda iç içe! İkisi bir ortak düşünme ve yaratma süreci! Eğer başarılıysam ki öyle diyorlar bu benim tarzım ve yaratma biçimim böyle olduğu için! “Author Yönetmen” bu dünyada da böyle!

Oyuncuyum aynı zamanda evet! Aslında tahsilim ve ilk mesleğim bunun üzerine ama zamanla yazarlığım o kadar öne çıktı ki denge bozuldu! Şimdi yeni yeni iyi bir oyuncu olduğumu hatırlıyorum tekrar! Ve hatırlatmaya çalışıyorum! Neyse ki hemen fark ediliyor! Şarkı sözlerim var, evet! Sürekli yazıyorum! Üretmek var olmaktır! Sonrası içinde var kalabilmek! Eğitmenlik yönüm var tabii! Bilgi ve tecrübelerimi aktardığım atölyelerim! Yazarlık, yönetmenlik, mitoloji atölyeleri yapıyorum düzenli olarak! Sosyal medyadan bana ulaşıp kaydoluyor atölyelerime insanlar. Faydalı olmaya ve kalmaya gayret gösteriyorum! Kendime ve başkalarına karşı!