Bir Yönetmenden Çok Daha Fazlası! O, Kosta Kortidis!
Bugün, köşemde başarılı yönetmen, oyuncu, yazar yani kısacası tam anlamıyla bir sanat insanı olan Kosta Kortidis’le sizleri buluşturmak isterim. Bunu sıradan bir köşe yazısı olarak değil de, Kortidis’in oyunlarını hayranlıkla izlemiş, hem yönetmenliğini hem oyun kurgusunu hem de oyunculuğunu çok beğenmiş birinin gerçek duyguları olarak okumanızı tavsiye ederim. Şayet hâlâ bir Kortidis oyunu izlemediyseniz de yazıyı okuduktan sonra hem Kosta’yı hem de tiyatro sayfalar olan Teatro Rudius’u takibe alıp, oyunların tarihlerini kaçırmamanızı tavsiye ederim. Girizgahı burada sonlandırıp bu keyifli ve samimi röportajla sizleri baş başa bırakıyorum. Keyifli okumalar.
- “Tüm zamanların sonuncu en iyi oyun yazarı Kosta Kortidis’tir. Mehmet Baydur’dan sonra Türk Tiyatrosu’nun açığını kapatan dahi çocuğu.” Mine Kırıkkanat sizin için böyle diyor! Dünya Yazarlar Birliği Başkanı Tarık Günersel ise “O Türk Tiyatrosu’nun dünya çapındaki üç yazarından biridir, diğer ikisi de herhalde vardır!” Bunlar size ne hissettiriyor?
- Kosta Kortidis’ in kaç oyunu var? Kaç kitabı? Sadece yazarlık yapmıyorsunuz! Tanınmış ödüllü bir yönetmensiniz. Çok iyi bir oyuncu! Söz yazarı! Seslendirme sanatçısı! Daha kim bilir neler var?
Yirmi yedinci oyunumu yazdım bitti! “Bayanlar Baylar Dario Moreno!” Teatro Rudius’ta yapılacak yılın dev müzikal projesi! Rejisörü de benim! Yakında tüm Türkiye’de sahnelerde olacak! On tane kitabım var! Kitap sahibi olmak çok da önemli bir şey değil! Zaten neredeyse tüm eserlerim Kültür Bakanlığı Kütüphanesi’nde var! Devlet Kütüphanelerinde var! Merak eden bulur, alır, okur!
Ulusal ve Uluslararası Repertuvarlarda var. Onlarca dile çevrilmiş! “Teknosanaldijital” çağda kitap yerini zaten başka bir tür aldı! Yani çok fazla heyecanlandırmıyor beni! Sesli kitaplarım da var! On kitap yeterli. Ama bir gün bir roman yazarsam onu da tek örnek olarak basılmış olmasını isterim! Çok teklif alıyorum roman yazmak için! Kabul etmiyorum! Ben bir oyun yazarıyım! Yönetmenlik ve yazarlık benim hayatımda iç içe! İkisi bir ortak düşünme ve yaratma süreci! Eğer başarılıysam ki öyle diyorlar bu benim tarzım ve yaratma biçimim böyle olduğu için! “Author Yönetmen” bu dünyada da böyle!
Oyuncuyum aynı zamanda evet! Aslında tahsilim ve ilk mesleğim bunun üzerine ama zamanla yazarlığım o kadar öne çıktı ki denge bozuldu! Şimdi yeni yeni iyi bir oyuncu olduğumu hatırlıyorum tekrar! Ve hatırlatmaya çalışıyorum! Neyse ki hemen fark ediliyor! Şarkı sözlerim var, evet! Sürekli yazıyorum! Üretmek var olmaktır! Sonrası içinde var kalabilmek! Eğitmenlik yönüm var tabii! Bilgi ve tecrübelerimi aktardığım atölyelerim! Yazarlık, yönetmenlik, mitoloji atölyeleri yapıyorum düzenli olarak! Sosyal medyadan bana ulaşıp kaydoluyor atölyelerime insanlar. Faydalı olmaya ve kalmaya gayret gösteriyorum! Kendime ve başkalarına karşı!
- Bu sezonki projeleriniz nedir?
- Manavgat Belediyesi Manavgat Kent Tiyatrosu’nun Kurucu Genel Sanat Yönetmenisiniz! Hala devam ediyor mu göreviniz?
Evet! Hala devam ediyor! Benim en fazla değer verdiğim yerlerden biri Manavgat! Oraya çok emek verdim! Benim kentim oldu! Tiyatroyu kurduk ve kalıcı olması için çaba sarf ettik! Mükemmel işler yaptık! Harika bir ekip oluşturduk! Repertuvar oluşturduk! Düzenli oyunlar oynuyoruz! Yeni kurulmuş bir ilçe tiyatrosu ile Uluslararası ödüller kazandık! Manavgat daha fazlasını hak ediyor! Yeni seçilen Başkan Dr. Niyazi Nefi Kara ile ikili bir görüşmemiz oldu! Başkan görevde kalmamı istedi! Üstelik tiyatroyu meclis kararı ile daha da güçlü hale getirmek için yönetmelik hazırlamamı istedi. Üzerinde çalışıyorum! Vizyon sahibi ve sanat dostu Başkan Nefi Kara’ya Türk Tiyatrosu adına teşekkür ederim!
- Bir hayaliniz var mı? Bir hedef! Bunu mutlaka yapmalıyım dediğiniz şey?
- Türkçe ve Türkiye hassasiyetiniz hep ön planda! Üzerine titrediğiniz bir konu! Ne demek istersiniz?
Deminki sorunun cevabı buranın ana omurgası olsun! Ben Türk’üm! Anayasamız zaten bunu bu şekilde söylüyor! Rum asıllıyım ama Türk’üm! Selim İleri benim için Rum Türk’ü demişti! Dolandırmaya da gerek yok! Vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türk’tür! Askere gidiyoruz, vergi veriyoruz!
Daha ne? Ben Türk dilini tüm dünyada temsil ediyorum! Oyunlarım dünyada Türk yazar Kosta Kortidis ismiyle oynanıyor! Sebebi basit! Hepsi Türk Dilinde yazıldı! Başka dillerde de yazabilirdim! Ben Türkçeyi seçtim! “Bandırma Vapuru” yazdım ben! “Sonsuz Kadın Sonsuz Cumhuriyet”, “Deli Şair” hepsi milli eserler. Hepsiyle gurur duyuyorum! Benim ana dilim Rumca, kendi dilim Türkçe! Ve son olarak şunu belirteyim! En büyük vatanseverlik kullandığın dili ve onun imlasını çok iyi bilmektir!
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