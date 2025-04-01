Sen %80 gizemli birisin! Çevrendekiler seni anlamakta gerçekten zorlanıyor. Görünüşte her şey normalmiş gibi, ama bir şeyler hep eksik, hep saklı. Sözlerin çoğu net olsa da, bazen söylediğin şeylerin derinlikleri o kadar fazla ki, insanlar gerçekte ne demek istediğini çözmekte zorlanıyor. İçindeki dünyayı tam olarak kimse göremiyor. Her bakışın, her hareketin, bir anlam taşır ama bu anlamı kimse tam olarak çözemiyor. Bir anını, bir düşünceni paylaşırken, hemen ardında bir gizem duygusu bırakırsın. İnsanlar seni tanımak istediklerinde, bir adım daha ileri gitmek istediklerinde hep yeni bir engel çıkar; içindeki sırların o kadar derin ki, onları anlamak neredeyse imkansız. Seninle ilgili sürekli bir merak ve çözülmemiş bir şeyler var, ama kimse tamamen ne düşündüğünü ya da kim olduğunu bilmeye yaklaşamıyor. O %80'lik gizem seni adeta bir bulmaca gibi kılıyor; her zaman bir şeyler eksik, her zaman bir şeyler gizli.