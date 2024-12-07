Burcuna Göre Seni Sen Yapan Özellik Ne?
Burcuna Göre Seni Sen Yapan Özellik Ne?
Burcuna göre seni sen yapan özellik ne? Herkesin kendine özgü bazı özellikleri vardır. Bu bazen güzel özellikler olabilir bazen de sinir bozucu özellikler olabilir. Belki içten ve samimi tavırların olabilir belki de insanlara verdiğin güven. Yada tam tersi fazla umursamaz olman olabilir. Öğrenmek için hadi burcunu seç!
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Burcunu seçer misin?
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Seni sen yapan özelliğin samimiyetin!
Seni sen yapan özelliğin güvenilirliğin!
Seni sen yapan özelliğin umursamazlığın!
Seni sen yapan özelliğin özgüvenin!
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