Burcuna Göre İlişkilerde En Çok Neden Korkarısın?

Koç burcu için en büyük korku, bağımsızlığının ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmasıdır. İlişkide sevgi ve heyecanın yanında keşif, inisiyatif ve kendi alanına sahip olma da çok önemlidir; bir partnerin seni “evcilleştirdiğini” hissetmek Koç’u derinden sarsar. Buna bağlı olarak kontrol edilme veya sürekli hesap sorulma durumunda ani tepkiler, kaçış isteği ya da agresif savunma mekanizmaları ortaya çıkabilir. Bu korkunun kökeninde Koç’un özde kendini lider, öncü ve bağımsız hissetme ihtiyacı yatar; özgün hareket etme arzusu ve hızlı karar alma biçimi, kısıtlandığında kimlik tehdidi gibi algılanır. Ayrıca Koç’un dürtüselliği, “şimdi” yaşama eğilimi ile birleşince geleceği bağlarla sınırlandırma fikri rahatsız edici olur. Çözüm olarak, ilişki içinde açık sınırlar koyma ve birbirinize bağımsız alan tanıma üzerine konuşmak faydalıdır. Partnerinle birlikte ortak ritüeller, ama aynı zamanda bireysel projeler/alanlar belirlemek Koç’un hem güvenmesini hem de özgürlüğünü korumasını sağlar. Kendine dönük güven pratiği (kendi kararlarını gerektiğinde tek başına uygulamak) Koç’un korkusunu azaltır.