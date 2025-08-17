Burcuna Göre İlişkilerde En Çok Neden Korkarısın?
Herkesin ilişkilerde gizli bir korkusu vardır; kimi terk edilmekten, kimi kontrolden, kimi de yetersizlik duygusundan korkar. Astroloji, genel eğilimler ve duygusal refleksler hakkında fikir verir, burcun ise bu korkuların hangi noktada su yüzüne çıktığını gösterir. Tek yapman gereken burcunu seçmek; sonra sonuçta kendi içindeki korkuyu tanı, nedenlerini gör ve nasıl aşabileceğine dair somut öneriler bul.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Burcun nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özgürlüğüm Zincirlenir
Güvenim ve İstikrarım Sarsılır
Sıkışıp Sıkıcı Bir Hayata Mahkum Olurum
Sevdiğim Beni Terk Eder
Değerim ve Takdirim Yok Sayılır
Yetersiz ve Kusurlu Bulunurum
Yalnız Kalmak ve Dengesizlik
İhanet ve Güvenin Kırılması
Bağlanmakla Özgürlüğümü Kaybederim
Başarısız Olmak ve Yüzleşememek
Benliğimi Kaybederim/ Tüketilirim
Gerçek Acı ve Reddedilme
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın