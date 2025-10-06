Burcuna Göre Hangi Yaprak Dökümü Karakterisin?

Akrep burcunun en güçlü yanı, tavizsiz ve kararlı duruşudur. Sen de tıpkı Ali Rıza Bey gibi ilkelerin ve değerlerin için her şeyi göze alabilirsin. Bazen bu seni inatçı ya da katı gösterebilir ama aslında içindeki güç ve sadakat seni tanımlıyor. Hayatta ne olursa olsun, kendi yolunda dimdik yürüyorsun.