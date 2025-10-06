onedio
Burcuna Göre Hangi Yaprak Dökümü Karakterisin?

İnci Döşer
06.10.2025 - 09:48

Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü karakterleriyle hepimizin hafızasında iz bıraktı. Her bir karakterin ayrı bir kişiliği, ayrı bir hikayesi vardı. Peki sen hiç düşündün mü, burcuna göre hangi karaktersin?

Hadi teste!

Sen Necla'sın!

Sen Necla'sın!

Koç burcu olarak hızlı kararlar alan, duygularına kapılmaktan çekinmeyen birisin. Tıpkı Necla gibi hırslı ve özgürlüğüne düşkünsün. Bazen sana karşı çıkanlara kulaklarını kapatıyor, sadece kalbinin sesini dinliyorsun. Bu seni kimi zaman yanlış yollara götürse de hayatta kendi derslerini çıkararak ilerliyorsun. Cesaretin ve kararlılığın, seni çevrendeki herkesten farklı kılıyor.

Sen Hayriye Hanım'sın!

Sen Hayriye Hanım'sın!

Boğa burcu sabrı, aile sevgisi ve güven arayışıyla bilinir. Sen de tıpkı Hayriye Hanım gibi ailenin mutluluğu için her şeyi göze alabilen birisin. Sabırlı ve fedakâr yapın bazen seni yorsa da aslında senin en büyük gücün bu. Etrafındakilere huzur veren yanın sayesinde çoğu zaman dengeyi sağlayan kişisin.

Sen Şevket'sin

Sen Şevket'sin

İkizler burcunun değişken ruh hali ve çelişkili kararları seni Şevket karakterine yaklaştırıyor. Bir gün başka, ertesi gün bambaşka kararlar verebiliyorsun. Çevrendekiler bu yüzden seni anlamakta zorlanabiliyor. Ama sen içten gelen duygularınla yaşıyor, hayatı tutkuyla deneyimliyorsun. Bazen inişli çıkışlı olsan da kalbinin saflığı seni değerli kılıyor.

Sen Leyla'sın!

Sen Leyla'sın!

Yengeç burcunun en belirgin özelliği duygusallığıdır. Sen de tıpkı Leyla gibi kolay incinen, ama incindiğinde de daha da güçlenen bir yapıya sahipsin. Ailen ve sevdiklerin senin için her şey demek. Onların mutluluğu için kendinden bile ödün verebiliyorsun. Yeri geldiğinde kırılgan, yeri geldiğinde dimdik ayakta duran yanın herkesin hayranlık duyduğu bir taraf.

Sen Ferhunde'sin!

Sen Ferhunde'sin!

Aslan burcu dikkat çekmeyi, güçlü durmayı ve istediklerini elde etmeyi sever. Sen de tıpkı Ferhunde gibi karizmatik ve çekicisin. İnsanları ikna etme konusunda doğuştan yeteneklisin. Çoğu zaman sahnenin merkezinde oluyorsun. Ama bu durum bazen kıskançlıklara da yol açabiliyor. Gücünü doğru kullandığında ise gerçekten unutulmaz bir etki bırakıyorsun.

Sen Fikret'sin!

Sen Fikret'sin!

Başak burcu disiplinli, sabırlı ve dürüst yapısıyla tanınır. Sen de Fikret gibi sakin, ölçülü ve doğru bildiğin yoldan şaşmayan birisin. Haksızlığa tahammülün yok, gerekirse tek başına da olsan adaletin yanında duruyorsun. İnsanların güvenini kazanan yanın, seni çevrende daima saygı duyulan bir konuma getiriyor.

Sen Oğuz'sun!

Sen Oğuz'sun!

Terazi burcunun romantik ve denge arayan ruhu seni Oğuz karakterine benzetiyor. Kalbin aşka her zaman açık, duygularını yoğun yaşıyorsun. Sevdiklerinle uyumlu bir bağ kurmak istiyorsun ama bazen bu dengeyi sağlamak kolay olmuyor. Senin için en değerli şey, gönlünün huzur bulduğu bir ilişki.

Sen Ali Rıza Bey'sin!

Sen Ali Rıza Bey'sin!

Akrep burcunun en güçlü yanı, tavizsiz ve kararlı duruşudur. Sen de tıpkı Ali Rıza Bey gibi ilkelerin ve değerlerin için her şeyi göze alabilirsin. Bazen bu seni inatçı ya da katı gösterebilir ama aslında içindeki güç ve sadakat seni tanımlıyor. Hayatta ne olursa olsun, kendi yolunda dimdik yürüyorsun.

Sen Ceyda'sın!

Sen Ceyda'sın!

Yay burcunun özgür ruhlu, enerjik ve maceracı yapısı seni Ceyda’ya benzetiyor. Hayatı doyasıya yaşamak, sınır tanımamak istiyorsun. Sosyal yönün çok kuvvetli, girdiğin ortamı aydınlatan enerjin var. Fakat bazen fazla cesur adımlar atabiliyorsun. Ne olursa olsun, hayatı neşeyle kucaklayan tavrın herkes için ilham kaynağı.

Sen Tahsin'sin!

Sen Tahsin'sin!

Oğlak burcu disiplinli, sorumluluk sahibi ve güvenilir olmasıyla bilinir. Sen de Tahsin gibi ciddi, planlı ve işini ciddiyetle yapan birisin. Hem arkadaşlıkta hem işte güvenilir biri olman seni farklı kılıyor. Sabırlı ve çalışkan yapınla her zaman hedeflerine ulaşmayı başarıyorsun.

Sen Gülşen'sin!

Sen Gülşen'sin!

Kova burcunun farklı, yenilikçi ve özgür bakış açısı seni Gülşen karakterine yaklaştırıyor. Her zaman sıradanlıktan uzak duruyor, hayatın sana sunduğu yeni fikirleri denemekten keyif alıyorsun. İnsanların senden beklemediği şeyleri yapabilmen seni gizemli ve çekici kılıyor.

Sen Sedef'sin!

Sen Sedef'sin!

Balık burcunun en saf ve duygusal hâli, seni Sedef’e benzetiyor. Hayalleriyle yaşayan, sevdikleri için her şeyi yapabilecek kadar fedakâr birisin. Çoğu zaman fazla iyi niyetli olduğun için kırılabiliyorsun ama bu saflığın aslında en güzel yanın. İnsanların kalbine dokunan o hassas ruhun seni unutulmaz yapıyor.

İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
