Burcuna Göre Hangi Yaprak Dökümü Karakterisin?
Türk dizi tarihinin unutulmaz yapımlarından Yaprak Dökümü karakterleriyle hepimizin hafızasında iz bıraktı. Her bir karakterin ayrı bir kişiliği, ayrı bir hikayesi vardı. Peki sen hiç düşündün mü, burcuna göre hangi karaktersin?
Hadi teste!
Seç bakalım!
Sen Necla'sın!
Sen Hayriye Hanım'sın!
Sen Şevket'sin
Sen Leyla'sın!
Sen Ferhunde'sin!
Sen Fikret'sin!
Sen Oğuz'sun!
Sen Ali Rıza Bey'sin!
Sen Ceyda'sın!
Sen Tahsin'sin!
Sen Gülşen'sin!
Sen Sedef'sin!
