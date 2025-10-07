onedio
Bugün İndirimde Neler Var? Philips İndirimlerinden Vichy Ürünlerine 7 Ekim 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
07.10.2025 - 13:03

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 7 Ekim 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Philips indirimlerinden Vıchy ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 07.10.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Bugün Amazon’da indirime giren Julius Meinl Originals Red Door Bean Çekirdek kahve tutkunlarının favorisi olmaya aday!

Dört farklı bölgeden özenle seçilen çekirdeklerin harmanıyla hazırlanan bu karışım, narenciye notaları, hafif baharat aroması ve fındıkla sütlü çikolata dokunuşlarıyla zengin bir lezzet.

Julius Meinl Originals Red Door Bean Çekirdek Kahve

Güzellik rutinini profesyonel bir seviyeye taşımak isteyenler için bu indirimli fırsat gerçekten değerlendirilmeye değer.

Shark FlexStyle Saç Şekillendirme Sistemi, bugün Amazon’da indirime giren en dikkat çekici güzellik ürünlerinden biri. 5’i 1 arada tasarımıyla kurutma, bukle yapma, düzleştirme ve hacim kazandırma gibi birçok işlemi tek cihazla yapmayı sağlıyor.

Shark Flexstyle Saç Şekillendirme Sistemi

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras 390 Ml Normal/Yağlı Saçlar İçin

Normal ve yağlı saçlar için özel olarak geliştirilmiş bu şampuan, saç derisindeki fazla yağı dengelemek ve kepek görünümünü azaltmak amacıyla formüle edilmiş. Düzenli kullanımda saç derisini taze ve ferah bırakırken, saçlarının da daha sağlıklı görünmesine katkı sağlayacak.

Vıchy Shampooıng Antı-Pel Gras

Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası, miniklerin oyun saatine eğlenceli bir öğrenme deneyimi katıyor.

Işıklı ekranı, neşeli müzikleri ve ses kontrol özelliğiyle çocukların ilgisini hemen çekiyor. 35’ten fazla şarkı, ses ve cümleyle Türkçe alfabeyi, renkleri, zıt anlamlı sözcükleri ve selamlaşma ifadelerini öğretirken eğlenceyi de eksik etmiyor. 

Fisher Price Eğitici Köpekçiğin Uzaktan Kumandası

Fisher-Price bebekler için eğitici oyuncak

Fisher-Price bebekler için eğitici oyuncak

Işıklar ve 80'den fazla şarkı, ses ve cümle ile bebeklere ilk kelimelerini öğreten eğitici peluş oyuncak.

Fisher-Price bebekler için eğitici oyuncak

Mini Projektör 4K

Mini 4K Taşınabilir Projektör, kompakt tasarımıyla sinema keyfini istediğin her yere taşıyor.  WiFi 6 ve Android 11 desteği sayesinde kablosuz bağlantı kurmak oldukça kolay; telefon, tablet veya bilgisayarından içeriklerini anında yansıtabilirsin. 

Mini Projektör 4K

DeFacto seçili ürünlerde %70'e varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Günlük kullanımda hem şık hem de işlevsel bir parça arıyorsan, bu polar sweatshirt dolabında mutlaka yer almalı.

Sepete özel fiyatı 479,99 TL

Fermuarlı Polar Sweatshirt

Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek

Oversize kesimi, salaş duruşu ve beyaz rengiyle hem günlük kombinlerde hem de şıklık istediğin anlarda kurtarıcı bir parça olacak.

Sepete özel fiyatı 499,95 TL

Mai Durres Beyaz Oversize Gömlek

Chakra Soft Linen Oda Kokusu, evine ferahlık ve huzur getirecek yumuşacık bir kokuya sahip.

Temiz çarşaf hissi uyandıran taze notalarıyla bulunduğun ortama sakin, dingin bir atmosfer katıyor. Evinde sade ama etkileyici bir koku arıyorsan, Soft Linen kesinlikle favorin olacak.

Sepete özel fiyatı 349 TL

Chakra Oda Kokusu 500 ML Soft Linen

Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekilendirici

Su geçirmez yapısıyla duşta da kullanılabiliyor; uzun ömürlü bıçakları ise sık değiştirme derdini azaltıyor. Eğer tek cihazla hem yüzünü hem vücudunu düzenli ve kolay şekilde bakım yapmak istersen, bu ürün ideal bir seçenek.

Sepete özel fiyatı 1.431 TL

Philips Qp2824/10 Oneblade Yüz ve Vücut Şekilendirici

Makyaj çantanı yenilemenin tam zamanı!

MAC'te tüm ürünlerde %10 kupon fırsatını kaçırmayın. Üstelik 2000 TL üzeri alışverişlerde makyaj çantası hediyesi de seni bekliyor!

Mac Trend Dudak Kombosu Seti

Kiperin ürünlerinde 2. ürüne %50 indirim fırsatı!

Kiperin %100 Saf Kolajen Peptitleri içeren Diyet Takviyesi, cilt, saç, tırnak ve eklem sağlığını desteklemek isteyenler için ideal bir seçenek.

Kiperin %100 Saf Ve Doğal Yüksek Biyoaktif Çift Hidrolize Kolajen

