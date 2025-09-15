onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
, Kozmetik
Bugün İndirimde Neler Var? Mavi Tişörtlerden L'Oreal Paris Ürünlerine 15 Eylül 2025 Günün Fırsatları

etiket Bugün İndirimde Neler Var? Mavi Tişörtlerden L'Oreal Paris Ürünlerine 15 Eylül 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
15.09.2025 - 12:51

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 15 Eylül 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor!  Oral-B iO 2 şarjlı diş fırçasından öğütülmüş filtre kahvelere pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 15.09.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti, ağız bakımını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir fırsat!

Bugün Amazon’da indirime giren Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti, ağız bakımını bir üst seviyeye taşımak isteyenler için harika bir fırsat!

Akıllı sensörleri ve üstün temizlik performansıyla günlük diş bakımınızı çok daha kolay ve etkili hale getiriyor. Şimdi avantajlı fiyatıyla sepete eklemenin tam zamanı! 

Oral-B iO 2 Şarjlı Diş Fırçası Seti

Peakfreak II Mid Outdry Leather Erkek Kısa Bot

Peakfreak II Mid Outdry Leather Erkek Kısa Bot

Dayanıklılık ve konforu bir arada sunan özel tasarımıyla outdoor maceralarının vazgeçilmez parçası olacak. Su geçirmez Outdry teknolojisi sayesinde yağışlı havalarda bile ayaklarınızı kuru tutar, nefes alabilen yapısıyla uzun yürüyüşlerde ekstra rahatlık sağlar.

Peakfreak II Mid Outdry Leather Erkek Kısa Bot

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, kahve keyfini zarif bir dokunuşla yaşamak isteyenler için özenle hazırlanmış özel bir harman.

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve, kahve keyfini zarif bir dokunuşla yaşamak isteyenler için özenle hazırlanmış özel bir harman.

Orta kavrulmuş çekirdekleri sayesinde ne çok yoğun ne de hafif; tam kararında, dengeli bir tat sunuyor. Yumuşak içimiyle günün her anında keyifle tüketebilir, ister sabah güne başlarken ister öğleden sonra molalarınızda kendinize küçük bir kahve ritüeli yaratabilirsiniz.

Şuanda %32 indirimli fiyatıyla!

Julius Meinl Präsident Blend Öğütülmüş Filtre Kahve

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

Güçlü formülü sayesinde tek yıkamada etkili temizlik sağlar, limon ferahlığıyla mutfağınızda taptaze bir koku bırakır.

%14 indirim oranıyla sunuluyor.

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü

Hasbro Gaming Monopoly Saklama Tepsili ve Daha Büyük Piyonlu Kutu Oyunu

Hasbro Gaming Monopoly Saklama Tepsili ve Daha Büyük Piyonlu Kutu Oyunu

Daha büyük piyonları ile oyun deneyimi hem daha eğlenceli hem de görsel olarak çok daha dikkat çekici hale geliyor. Aile ve arkadaşlarla geçirilen oyun akşamlarının vazgeçilmez favorisi olacak! 

%37 indirim oranıyla fiyatı 670,00TL.

Hasbro Gaming Kutu Oyunu

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kadın Beyaz Çiçek Desen Uzun Kol Gömlek

Kadın Beyaz Çiçek Desen Uzun Kol Gömlek

Zarif deseni ve modern tasarımıyla günlük kombinlere çok yakışacak. Hafif ve rahat yapısıyla gün boyu konfor sunarken, jeanlerle ya da klasik pantolonlarla kombinleyebilirsiniz.

%50 indirimli fiyatıyla 249.95 TL.

Kadın Beyaz Çiçek Desen Uzun Kol Gömlek

Kadın Beyaz Önü Fermuarlı Salaş Gömlek

Kadın Beyaz Önü Fermuarlı Salaş Gömlek

Rahat kesimi ve modern tasarımıyla günlük kombinlerde kurtarıcı bir parça. Sade ama şık görünümü sayesinde hem ofis stilinde hem de hafta sonu kombinlerinde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

%50 indirimiyle 299.95 TL.

Kadın Beyaz Önü Fermuarlı Salaş Gömlek

Nina Kız Çocuk Bornoz Organik Pamuk Krem-Sarı

Nina Kız Çocuk Bornoz Organik Pamuk Krem-Sarı

Yumuşacık dokusuyla miniklerin hassas cildine uygun bu bornoz, %100 organik pamuktan üretilmiş.

%30 indirimli fiyatıyla 1,015.00 TL. 

Nina Kız Çocuk Bornoz Organik Pamuk Krem-Sarı

COLLAGEN VÜCUTTAKİ EN BOL PROTEİN

COLLAGEN VÜCUTTAKİ EN BOL PROTEİN

Tip 2 Kolajen ve C vitamini bulunan bu takviye, cildinizden eklem sağlığınıza kadar vücudunuza bütünsel bir destek sunuyor. C vitamini sayesinde normal kolajen oluşumuna katkıda bulunurken, glutatyonun antioksidan gücüyle hücrelerinizi korumaya yardımcı olur.

%12 indirimli fiyatıyla şuanda 699 TL

COLLAGEN

Seçili kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı!

Seçili kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatı!

Note Cosmetics 3 in 1 Healthy Skin, hem cilt bakımını hem de makyajı bir arada sunan bu renk ton eşitleyici aydınlatıcı krem, günlük kullanım için ideal. 

Sepete özel fiyatı 314,91 TL.

Note Cosmetics 3 in 1 Healthy Skin Light Tinted Moisturizer SPF 50

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mavi sezon ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatları!

Mavi sezon ürünlerinde %40'a varan indirim fırsatları!

Beyaz rengi ve oversize kesimi sayesinde hem rahat hem de tarz bir görünüm sunuyor. Jean, şort veya eşofmanlarla kombinleyerek stilinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Günlük stilin favori parçası olmaya aday!

Sepette indirimli fiyatı 279,99 TL.

Miav Baskılı Oversize Beyaz Tişört

Carioca 42968 Süper Brush Keçeli Kalem 20'li

Carioca 42968 Süper Brush Keçeli Kalem 20'li

Renkli çizimlerin vazgeçilmezi Süper Brush Keçeli Kalemi, kırtasiye ürünlerinde %20 indirim fırsatıyla şimdi çok daha avantajlı!

Sepete özel fiyatı 386,40 TL

Brush Keçeli Kalem 20'li

Trendyol'da Glamis ürünlerinde %70’e varan indirim ve “Çok Al Az Öde” fırsatları başladı!

Trendyol'da Glamis ürünlerinde %70’e varan indirim ve “Çok Al Az Öde” fırsatları başladı!

El yapımı tasarımı ve geniş hacmi sayesinde hem günlük kullanıma hem de özel davetlere ideal bir tercih olacak!

Glamis Cam Salata Kasesi

L'Oreal Paris Mugler Spectrum Eyeshadow Far Paleti Nude

L'Oreal Paris Mugler Spectrum Eyeshadow Far Paleti Nude

Her makyaj severin favorisi olacak şık ve kullanışlı bir palet!  Doğal tonlarıyla günlük makyajda rahatlıkla kullanılabilirken, dumanlı göz makyajı için de ideal bir seçenek sunuyor.

L'Oreal Paris Far Paleti Nude

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın