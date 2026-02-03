onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 3 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.02.2026 - 13:07

Şubat ayının bereketiyle gelen bu indirimler, hem evdeki işlerinizi kolaylaştıracak hem de bakım rutininize lüks bir dokunuş katacak. 'Bunu daha önce neden almadım?' dedirtecek ürünler şimdi en düşük fiyatlarıyla karşında! 👇

Bu içerik 03.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Güçlü hava akışıyla saçlarınızı hızla kuruturken ısı hasarına karşı koruyan bu teknoloji harikası, 2.300 TL yerine sadece 1.599 TL!

Isıyı her zaman ideal seviyede tutan sensörü sayesinde saçlarınızın doğal nemini koruyarak aşırı ısınmanın önüne geçer.

Philips BHD510/00 ThermoProtect Saç Kurutma Makinesi

Parfümden makyaj ürünlerine kadar uzanan bu geniş indirim yelpazesi, Sevgililer Günü için prestijli bir hediye arayanlara hitap ediyor.

İkonik markada dev indirimler başladı! Tüm tanışma boy parfümlerde net %30, cilt bakım ve makyaj koleksiyonunda ise net %25 indirim fırsatını kaçırmayın.

Lancôme Sevgililer Günü Kampanyası

Ayaklarınızdaki sertleşmiş derilere elveda deyin! Bu mucizevi 3'lü paket şimdi %45 indirim avantajıyla sunuluyor.

Tek bir kullanımda bile ölü derileri temizleyerek ayaklarınızın bebeksi bir yumuşaklığa kavuşmasına yardımcı olan zahmetsiz bir bakım sunar.

Mjcare Çorap Tipi Ayak Peeling Maskesi (3'lü Paket)

Sevgililer Günü heyecanının başladığı Saat&Saat’te, dünyaca ünlü markaların en şık saat ve takı modellerinde kaçırılmayacak fırsatlar sizi bekliyor.

Jacques Philippe, Maurice Lacroix, Emporio Armani ve Versace gibi dev markaların koleksiyonlarında %50’ye varan indirim fırsatları başladı.

Seçili Ürünlerde %50'ye Varan İndirim

Banyo ve mutfaktaki zorlu kirlerle vedalaşın! Bu şarjlı yardımcı, ovma derdine son vererek temizlik sürenizi yarı yarıya indiriyor.

Farklı başlık seçenekleriyle fayans aralarından ocak yüzeylerine kadar her alanda derinlemesine temizlik yapmanızı sağlayan fonksiyonel bir yardımcıdır.

Prohane Şarjlı Elektrikli Temizlik Fırçası

Waffle pike dokusuyla antrasit şıklığını banyonuza taşıyan bu set, tam %65 indirimle günün en karlı ev tekstili yatırımı.

Organik pamuğun sunduğu yüksek su emicilik ve yumuşak doku sayesinde her kullanımda cildinize nazik bir dokunuş sunar.

Seren 2'li Havlu Seti (%100 Organik Pamuk)

Yumuşacık dokusu ve şık tasarımıyla dikkat çeken bu bornoz, %25 indirim fırsatıyla konforu evinize getiriyor.

Modern kesimi ve banyonuza uyum sağlayacak gri rengiyle hem şıklığı hem de duş sonrası sıcaklığı bir arada yaşatır.

Green Black Afra Kadın Bornoz (Gri)

İster kamp alanında güneşlik, ister karavanınızın yanında ek bu çok işlevli branda, taşınabilir yapısıyla her macerada yanınızda.

Geniş ölçüleri ve dayanıklı siyah dokusuyla hem yağmurdan hem de güneşten tam koruma sağlayarak açık hava deneyiminizi çok daha konforlu bir hale getirir.

Haegs Tarp Gölgelik Tente (300x400 cm - Siyah)

Farklı lezzetleri bir arada denemeniz için hazırlanan bu özel kutuda büyük indirim fırsatı var.

KIS kodunu kullanarak elde edeceğiniz ekstra %20 indirim, sağlıklı beslenme rutininizi daha ekonomik bir şekilde sürdürmenize olanak tanır.

Protein Ocean Protein Bar Karma Kutu

Yapışmaz iç yüzeyi sayesinde temizliği saniyeler içine indirirken, iç içe geçebilen tasarımıyla dolaplarınızda alan açıyor.

Mutfakta yer tasarrufu yapmanın en akıllı yolu olan çıkarılabilir sap teknolojisiyle tanışın; ocaktan fırına, oradan da buzdolabına geçiş yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Tefal Ingenio Simple Cook 1X Küçük Set (3 Parça)

Şık siyah tasarımıyla her kombine uyum sağlarken, dayanıklı dış taban yapısı sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor.

Günlük koşularınızda ve yoğun şehir temposunda size eşlik edecek bu model, nefes alabilen üst yüzeyi ve destekleyici orta tabanıyla her adımda konfor sunuyor.

adidas Runfalcon 5 Erkek Koşu Ayakkabısı

